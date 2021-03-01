Названы улицы Москвы, откуда чаще всего эвакуировали машины

Московский департамент транспорта в своём Телеграм-канале рассказал о количестве принудитель­ных эвакуаций авто­мобилей в Москве за первый квартал нынешнего года. Их стало меньше на 4,5%: на штрафстоянки за нарушение правил парковки увезли 35 тысяч машин.

Чаще всего автомобили увозили с Варшавского шоссе (570 раз), Ленин­градского проспекта (552 раза), Дмитров­ского шоссе (515 раз), Волго­градского проспекта (500 раз) и проспекта Мира (455 раз). Обычно неправильно паркуются рядом с торговыми центрами, кафе и ресторанами. Среди марок лидируют Volkswagen (4792 эвакуации), Kia (3786), Hyundai (2943), Skoda (2708) и Nissan (2516).

В ноябре дептранс рассказал об эвакуации премиальных автомо­билей за нарушение правил парковки. За неполный 2020 год их увозили на спецстоянки более 40 тысяч раз. Чаще всего оказывались нарушите­лями Мерседесы (более 8,5 тысячи эвакуаций). На втором месте — BMW (7,6 тысячи раз), на третьем — Lexus (2,1 тысячи раз). Замыкает список бренд Porsche (больше тысячи эвакуаций).