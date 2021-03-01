Названы улицы Москвы, откуда чаще всего эвакуировали машины
Кирилл Малышев
Московский департамент транспорта в своём Телеграм-канале рассказал о количестве принудительных эвакуаций автомобилей в Москве за первый квартал нынешнего года. Их стало меньше на 4,5%: на штрафстоянки за нарушение правил парковки увезли 35 тысяч машин.
Чаще всего автомобили увозили с Варшавского шоссе (570 раз), Ленинградского проспекта (552 раза), Дмитровского шоссе (515 раз), Волгоградского проспекта (500 раз) и проспекта Мира (455 раз). Обычно неправильно паркуются рядом с торговыми центрами, кафе и ресторанами. Среди марок лидируют Volkswagen (4792 эвакуации), Kia (3786), Hyundai (2943), Skoda (2708) и Nissan (2516).
В ноябре дептранс рассказал об эвакуации премиальных автомобилей за нарушение правил парковки. За неполный 2020 год их увозили на спецстоянки более 40 тысяч раз. Чаще всего оказывались нарушителями Мерседесы (более 8,5 тысячи эвакуаций). На втором месте — BMW (7,6 тысячи раз), на третьем — Lexus (2,1 тысячи раз). Замыкает список бренд Porsche (больше тысячи эвакуаций).
За два месяца работы автоматические камеры в Москве выявили 4211 водителей и пассажиров с непристёгнутыми ремнями безопасности. Это больше, чем проживает на Фолклендских островах, приводит сравнение дептранс в своём телеграм-канале. В столице работает восемь камер, фиксирующих такое нарушение. Они же замечают использование телефона во время движения. По этой статье дептранс статистики не привёл.