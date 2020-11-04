Как оформить ДТП по европротоколу

Мы уже писали о том, как действовать после ДТП и как правильно оформлять разные повреждения, нанесённые автомобилю. В последние годы государство и страховщики стараются максимально упростить процесс регистрации аварий, однако у автомобилиста не должно складываться ложное впечатление, что оформление ДТП без участия сотрудников ГИБДД, по так называемому европротоколу, — это палочка-выручалочка, применимая к любому происшествию на дороге. Давайте разберёмся, в каких случаях можно воспользоваться «упрощённым» оформлением и как правильно всё сделать.
Когда можно воспользоваться европротоколом
Сейчас оформить по упрощённой схеме можно только аварию, обстоятельства которой удовлетворяют нескольким условиям. Напомним их.
В ДТП участвовали только два транспортных средства. Если кроме пары автомобилей в ДТП оказались вовлечены пешеходы, животные или третье лицо, то оформлять по европротоколу аварию нельзя. Не получится воспользоваться упрощённой схемой и в том случае, когда в результате ДТП пострадали элементы дорожной инфраструктуры. Причём неважно, сколько было участников. Даже если один автомобиль въехал в столб — нужно вызывать ГИБДД. Как и в том случае, когда при столкновении двух машин была хоть немного повреждёна (например, отлетевшим обломком) третья, просто припаркованная поблизости.
Никто из людей не пострадал. Нужно быть абсолютно уверенным, что ни у одного из участников инцидента нет ни ушибов, ни ссадин. В противном случае никакого европротокола. Пострадавшие в салоне машины домашние животные не в счёт, они по закону приравнены к имуществу.
У обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО. Проверьте, чтобы ваше понимание слова «действующий» совпало с тем, что подразумевает закон. Неважно, бумажный или электронный полис, требования едины:
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Полис должен быть подлинным, иначе все следующие пункты не имеют значения. Проверить данные полиса несложно — это можно сделать онлайн в специальном разделе сайта РСА.
Полис должен быть оформлен именно на ту машину, которая попала в ДТП. Марка и модель, а также VIN и регистрационные знаки автомобиля должны совпадать с указанными в страховке.
Число водителей, допущенных к управлению, в полисе либо не ограничено, либо водитель-участник ДТП внесён в список допущенных.
В момент аварии полис ОСАГО уже начал действовать, но ещё не закончил: сроки действия полиса — это не то же самое, что даты заключения договора страхования и его окончания. Договор почти всегда заключается сроком на год, однако действие страховки может быть ограничено конкретным периодом. И они не всегда совпадают; можно купить полис, действующий на протяжении нескольких недель или месяцев в году.
В бланке полиса срок действия указывается вторым пунктом — как период использования транспортного средства, на который распространяется действие страхования. Если авария произошла вне пределов этого периода, выходит, она случилась вне зоны действия страхового покрытия по ОСАГО. Это автоматически означает, что в момент ДТП машина одного из участников не была должным образом застрахована по ОСАГО, поэтому европротокол использовать нельзя.
У участников ДТП нет разногласий, либо ущерб не превышает 100 000 рублей. Хорошо, когда оба водителя согласны, кто из них виновен в ДТП, и оба трактуют обстоятельства аварии одинаково. В этом случае пострадавший сможет претендовать на максимальные 400 000 рублей, положенные в качестве возмещения ущерба по ОСАГО. Если каждый участник видит ситуацию по-своему, но у машин лёгкие повреждения, возмещение которых обойдётся в сумму до 100 000 рублей, они тоже могут составить европротокол. В остальных случаях оформление аварии придётся отложить до приезда инспектора.
Как оформить ДТП по европротоколу на бумажном бланке
Мы уже писали, что нужно сделать после ДТП и в какой последовательности. Теперь давайте разберёмся с самим европротоколом. Итак, вы с водителем второго транспортного средства (это может быть и мотоцикл) проверили все условия и договорились оформить аварию без сотрудников ГИБДД. Но прежде чем заполнять бумаги, позвоните в страховую компанию, чтобы зарегистрировать страховой случай, обозначив его место и время. И только после этого приступайте к составлению документа.
Бланки извещения. К каждому бумажному полису ОСАГО страховая компания выдаёт два бланка извещения о ДТП. Это хотя и стандартизированный документ, но не бланк строгой отчётности. Поэтому форму можно просто распечатать, предварительно скачав с сайта PCA. Составление извещения — это и есть, по сути, европротокол, или упрощённое оформление ДТП.
Заполнение форм. Вносить данные в формуляр нужно от руки ручкой. Всего надо заполнить два бланка, для обоих участников ДТП. Однако это не точные копии. Только лицевая сторона двух извещений заполняется одинаково, а на обратной стороне каждый водитель пишет своё описание и именно этот экземпляр оставляет себе. Все поля в документе пронумерованы, а данные в них нужно вносить точно и без помарок.
Заполнение лицевой стороны бланка. Оформление извещения начинается с указания места и времени ДТП, а также данных свидетелей происшествия, если они есть и если водители считают их показания важными (поля 1–3).
Дальше документ разделяется на две части — правую, для водителя А, и левую, для водителя В. Неважно, кто какую из них будет заполнять — виновник или потерпевший. Главное — соблюсти то же распределение сторон на втором экземпляре.
В графы с 4 по 7 каждый водитель вносит информацию о себе, своём транспортном средстве, его владельце, а также о страховом полисе ОСАГО.
Обратите внимание на пункт 9. В нём нужно перечислить все повреждения, которое получило транспортное средство, и сделать это максимально подробно. Опишите все вмятины, трещины, царапины, разбитые стёкла и пластик, не пропуская даже самые мелкие и те, что не на виду. Места в этой графе не очень много, и если его не хватает, сделайте пометку, что продолжение описания будет на оборотной стороне извещения, и пишите дальше на ней.
Наконец, в правой и левой стороне бланка есть графа 10 – «Замечания». В ней каждому водителю нужно указать, кто по его мнению виноват в ДТП, а кто, соответственно, пострадавшая сторона.
Обстоятельства. У лицевой стороны извещения есть ещё центральная колонка, в которой описываются обстоятельства ДТП.
Галочек можно поставить несколько, и не все они должны совпадать у обеих сторон. Например, если машина врезалась в неподвижный автомобиль, то один участник, очевидно, укажет, что ехал, а второй — что стоял. В конце графы 11 есть окошки, куда нужно вписать количество отмеченных галочками пунктов.
Графа 12 — «Схема ДТП». Тут надо сделать эскиз места аварии – дороги, перекрёстка, проезда или парковки, с разметкой, знаками и светофорами, если они там были. Подписать название улицы или места, где всё случилось. Обозначить расположение автомобилей в момент ДТП и после него, указать, в каком направлении они двигались. Изобразить всё это в маленьком окошке бланка достаточно сложно, поэтому у участников ДТП есть возможность сделать пометку и нарисовать большую схему на отдельном листке. Надо только, чтобы все эти приложения обязательно были подписаны обоими водителями.
Оборотная сторона бланка. После того, как водители сделали на лицевой стороне пометку об отсутствии или наличии разногласий в оценке происшествия и поставили свои подписи в пункте 13 на лицевой стороне, каждый из них заполняет в своём экземпляре оборот извещения (пункты 14–18).
Там можно подробно в свободной форме подробно рассказать об обстоятельствах ДТП (пункт 15), а также о разногласиях со вторым участником, если они есть (пункт 18). Опять же, если места не хватает — объяснения можно записать на отдельном листке. Только не забудьте поставить галочку в графу «С приложением», если вам есть что предъявить кроме самого бланка.
Важно! Не оставляйте на бланках свободного места и попросите второго участника так не делать. Если в бланке остались свободные строчки — зачеркните их по диагонали или поставьте крупный росчерк Z.
Фото. При бумажном оформлении фотографии места аварии и повреждений делать необязательно — по сути, их заменяют словесное описание обстоятельств и схема происшествия. Тем не менее страховая компания может попросить фотографии, если решит сравнить состояние повреждений машины во время аварии и в момент осмотра. Поэтому фотографии лучше делать, и побольше.
Оформление ДТП по европротоколу через приложение
Год назад для упрощённого оформления стало возможным не заморачиваться с бумагами, а сообщать о ДТП онлайн. До осени 2020 года это было лишь в качестве эксперимента в Республике Татарстан, Москве, Санкт-Петербурге и их областях, но уже с 1 ноября 2020 года онлайн-оформление легализовано на всей территории РФ. Однако, чтобы воспользоваться им, нужно выполнить ряд условий.
Установить приложение. До сих пор экспериментальное онлайн-оформление можно было выполнить с помощью двух разных программ — «Помощник ОСАГО» и «ДТП Европротокол». Функционально они были идентичны, но «Помощник ОСАГО» предпочтительнее, поскольку его разработали Банк России и Российский союз страховщиков. Именно его нужно использовать с 1 ноября, когда новая схема заработала во всероссийском масштабе. Приложение есть и для iOS, и для Android.
Зарегистрироваться на портале Госуслуг. Чтобы войти в приложение «Помощник ОСАГО» и внести данные о ДТП, нужно предварительно авторизоваться на портале Госуслуг. Программа использует данные из профиля на портале и направляет в личные кабинеты участников аварии часть информации. Поэтому регистрация на Госуслугах должна быть у обоих водителей, попавших в аварию.
Сфотографировать место ДТП. Фото обязательны при электронном оформлении. Делать и отсылать фотографии нужно прямо из приложения «Помощник ОСАГО». Дальше они уйдут в базу АИС ОСАГО и станут доступны страховой компании.
Как работать с «Помощником ОСАГО»
Если не считать того, что оформление проходит на экране смартфона, схема работы с извещением в приложении похожа на бумажную. Правда, совсем без бумаги и ручки всё равно не обойтись.
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Приложение не нужно обоим водителям — оно может быть только у одного из участников. После входа приложение предложит заполнить извещение и покажет инструкцию, как это сделать. Информация о водителях и их автомобилях будет взята из профилей на портале Госуслуг. Извещение нужно заполнять на одном смартфоне.
После внесения данных участников ДТП тот, кто оформляет аварию, получит
QR-код.Его нужно показать второму водителю, чтобы он считал код камерой своего смартфона. После этого второй водитель получит личное извещение в кабинете на Госуслугах и сможет его проверить.
Программа автоматически определит геоданные места ДТП — останется только их подтвердить.
Затем нужно нарисовать схему ДТП на листе бумаги, сделать её фото, а ещё сфотографировать повреждения машин и общий вид аварии.
Если второй участник прочёл описание в своём личном кабинете на Госуслугах и согласен со всеми данными, ему нужно нажать кнопку «Подписать».
Через некоторое время в приложении появится сообщение о присвоении ДТП регистрационного номера. Обязательно дождитесь его получения — он подтверждает, что данные занесены в базу. Увы, приложение не всегда работает стабильно и его сбои пока не редкость. Номер извещения потребуется для страховой компании.
Что делать после оформления европротокола
Заполнив и подписав бланки извещения, можно разъезжаться. Дальше все действия такие же, как в случае с традиционным оформлением ДТП инспектором ГИБДД. Если вы пострадавший, нужно в течение пяти дней обратиться в страховую компанию с заявлением о возмещении ущерба и предоставить автомобиль на осмотр. Помните, что в случае с европротоколом действует прямое возмещение — обращаться нужно в свою компанию.
Виновник тоже в течение пяти дней обязан уведомить свою страховую компанию о ДТП, передав свой экземпляр извещения. Это можно сделать лично, через представителя или по почте, но лучше с извещением о доставке. В страховой должны в ответ выдать виновнику подтверждение, что он уведомил компанию — с фамилией виновника, печатью и датой получения. Оно станет доказательством добросовестности виновника, если бумаги в его страховой вдруг потеряются. Впрочем, в случае задержки с оповещением последствий для виновника ДТП не будет: соответствующий пункт в статье 14 Закона об ОСАГО отменили поправкой от 1 мая 2019 года.
А вот ещё одно требование страховщиков к виновнику ДТП надо выполнять строго. Закон запрещает ему начинать ремонт своего автомобиля или утилизировать его раньше чем через 15 дней после аварии. Также нужно быть готовым в течение этого срока предоставить машину на осмотр в страховую компанию или независимую экспертизу. В противном случае страховщики могут выставить нерадивому водителю регрессивное требование по оплате ущерба пострадавшему.
Итак, совсем коротко
– Лёгкое ДТП можно оформить без участия ГИБДД, но лишь в случае, если столкнулись две машины, повреждены только они, никто из пассажиров не пострадал, у обоих водителей оформлено ОСАГО.
– Если водители не согласны, кто именно из них виновен, оформить европротокол тоже можно, но тогда возмещение ограничат суммой в 100 000 рублей. Если же сразу договориться, кто виноват, то выплата будет до максимальных 400 000 рублей.
– Оформить ДТП можно на бумажном бланке, его легко скачать с сайта РСА или получить бесплатно в страховой. Второй вариант — оформление с помощью приложения для смартфона «Помощник ОСАГО».
– Приложение можно использовать по всей России с 1 ноября 2020 года — для этого нужно лишь иметь аккаунт на госуслугах. Система будет брать из него информацию о машине и водителе, а также присылать данные о ДТП в личный кабинет на портале.
— После оформления европротокола нужно приехать в свою СК и заявить о страховом случае. Виновник ДТП также должен уведомить свою страховую об аварии.
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