 
Оставить коммент
Ссылка
Ссылка скопирована
 
Новый хот-хэтч Volkswagen Golf R рассекречен: 320 сил и продвинутый полный привод
 
Среднеразмерные кроссоверыМотоциклыОштрафуют или нетСторис

Как оформить ДТП по европротоколу

Учебник КОМАНДА АВТО.РУ Комменты

Мы уже писали о том, как действовать после ДТП и как правильно оформлять разные повреждения, нанесённые авто­мобилю. В последние годы государ­ство и страховщики стараются максимально упростить процесс реги­страции аварий, однако у автомо­билиста не должно склады­ваться ложное впечат­ление, что оформ­ление ДТП без участия сотрудников ГИБДД, по так называемому европро­токолу, — это палочка-выруча­лочка, применимая к любому происше­ствию на дороге. Давайте разберёмся, в каких случаях можно восполь­зоваться «упрощённым» оформ­лением и как правильно всё сделать.

Когда можно воспользоваться европротоколом

Сейчас оформить по упрощённой схеме можно только аварию, обстоятель­ства которой удовлет­воряют нескольким условиям. Напомним их.

В ДТП участвовали только два транспортных средства. Если кроме пары автомо­билей в ДТП оказались вовлечены пешеходы, животные или третье лицо, то оформлять по европро­токолу аварию нельзя. Не получится восполь­зоваться упрощённой схемой и в том случае, когда в резуль­тате ДТП пострадали элементы дорожной инфра­структуры. Причём неважно, сколько было участников. Даже если один автомо­биль въехал в столб — нужно вызывать ГИБДД. Как и в том случае, когда при столкно­вении двух машин была хоть немного повреждёна (например, отлетевшим обломком) третья, просто припарко­ванная поблизости.

Никто из людей не пострадал. Нужно быть абсолютно уверенным, что ни у одного из участников инцидента нет ни ушибов, ни ссадин. В противном случае никакого европротокола. Постра­давшие в салоне машины домашние животные не в счёт, они по закону приравнены к имуществу.

У обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО. Проверьте, чтобы ваше понимание слова «действу­ющий» совпало с тем, что подразуме­вает закон. Неважно, бумажный или электронный полис, требования едины:

  • Полис должен быть подлинным, иначе все следующие пункты не имеют значения. Проверить данные полиса несложно — это можно сделать онлайн в специальном разделе сайта РСА.

  • Полис должен быть оформлен именно на ту машину, которая попала в ДТП. Марка и модель, а также VIN и регистраци­онные знаки автомобиля должны совпадать с указанными в страховке.

  • Число водителей, допущенных к управлению, в полисе либо не ограничено, либо водитель-участник ДТП внесён в список допущенных.

  • В момент аварии полис ОСАГО уже начал действовать, но ещё не закончил: сроки действия полиса — это не то же самое, что даты заключения договора страхования и его окончания. Договор почти всегда заключа­ется сроком на год, однако действие страховки может быть ограничено конкретным периодом. И они не всегда совпадают; можно купить полис, действующий на протяжении нескольких недель или месяцев в году.

В бланке полиса срок действия указывается вторым пунктом — как период исполь­зования транспортного средства, на который распро­страняется действие страхо­вания. Если авария произошла вне пределов этого периода, выходит, она случилась вне зоны действия страхового покрытия по ОСАГО. Это автомати­чески означает, что в момент ДТП машина одного из участников не была должным образом застрахо­вана по ОСАГО, поэтому европротокол использовать нельзя.

У участников ДТП нет разногласий, либо ущерб не превышает 100 000 рублей. Хорошо, когда оба водителя согласны, кто из них виновен в ДТП, и оба трактуют обстоятель­ства аварии одинаково. В этом случае пострадавший сможет претендовать на максимальные 400 000 рублей, положенные в качестве возмещения ущерба по ОСАГО. Если каждый участник видит ситуацию по-своему, но у машин лёгкие повреждения, возмещение которых обойдётся в сумму до 100 000 рублей, они тоже могут составить евро­протокол. В остальных случаях оформление аварии придётся отложить до приезда инспектора.

Как оформить ДТП по европротоколу на бумажном бланке

Мы уже писали, что нужно сделать после ДТП и в какой последо­ватель­ности. Теперь давайте разберёмся с самим евро­протоколом. Итак, вы с водителем второго транспортного средства (это может быть и мотоцикл) проверили все условия и договори­лись оформить аварию без сотрудников ГИБДД. Но прежде чем заполнять бумаги, позвоните в страховую компанию, чтобы зареги­стрировать страховой случай, обозначив его место и время. И только после этого приступайте к составлению документа.

Бланки извещения. К каждому бумажному полису ОСАГО страховая компания выдаёт два бланка извещения о ДТП. Это хотя и стандарти­зированный документ, но не бланк строгой отчётности. Поэтому форму можно просто распечатать, предвари­тельно скачав с сайта PCA. Составление извещения — это и есть, по сути, европротокол, или упрощённое оформление ДТП.

Заполнение форм. Вносить данные в формуляр нужно от руки ручкой. Всего надо заполнить два бланка, для обоих участников ДТП. Однако это не точные копии. Только лицевая сторона двух извещений запол­няется одинаково, а на обратной стороне каждый водитель пишет своё описание и именно этот экзем­пляр оставляет себе. Все поля в документе пронумеро­ваны, а данные в них нужно вносить точно и без помарок.

Заполнение лицевой стороны бланка. Оформ­ление извещения начинается с указания места и времени ДТП, а также данных свидетелей происше­ствия, если они есть и если водители считают их показания важными (поля 1–3).

Посмотреть пример в большем размере можно тут

Дальше документ разделяется на две части — правую, для водителя А, и левую, для водителя В. Неважно, кто какую из них будет заполнять — виновник или потерпевший. Главное — соблюсти то же распреде­ление сторон на втором экземпляре.

В графы с 4 по 7 каждый водитель вносит информацию о себе, своём транспортном средстве, его владельце, а также о страховом полисе ОСАГО. В пункте 8 нужно указать стрелкой направ­ление, в котором на автомобиль (или мотоцикл) пришёлся удар при аварии.

Обратите внимание на пункт 9. В нём нужно перечислить все повреж­дения, которое получило транспортное средство, и сделать это максимально подробно. Опишите все вмятины, трещины, царапины, разбитые стёкла и пластик, не пропуская даже самые мелкие и те, что не на виду. Места в этой графе не очень много, и если его не хватает, сделайте пометку, что продол­жение описания будет на оборотной стороне извещения, и пишите дальше на ней.

Наконец, в правой и левой стороне бланка есть графа 10 – «Замечания». В ней каждому водителю нужно указать, кто по его мнению виноват в ДТП, а кто, соответ­ственно, пострадавшая сторона.

Обстоятельства. У лицевой стороны извещения есть ещё центральная колонка, в которой описы­ваются обстоятель­ства ДТП. В графе 11 нужно отметить галочками, что делал каждый водитель непосред­ственно перед столкно­вением. На выбор предлагается 21 стандартное действие (стоял неподвижно, повора­чивал направо, выезжал на перекрёсток, двигался задним ходом и т.д.), плюс, можно самому описать свои манёвры, если их нет среди пере­численных.

Галочек можно поставить несколько, и не все они должны совпадать у обеих сторон. Например, если машина врезалась в неподвиж­ный авто­мобиль, то один участник, очевидно, укажет, что ехал, а второй — что стоял. В конце графы 11 есть окошки, куда нужно вписать количество отмеченных галочками пунктов.

Графа 12 — «Схема ДТП». Тут надо сделать эскиз места аварии – дороги, пере­крёстка, проезда или парковки, с разметкой, знаками и светофорами, если они там были. Подписать название улицы или места, где всё случилось. Обозначить располо­жение автомо­билей в момент ДТП и после него, указать, в каком направ­лении они двигались. Изобразить всё это в маленьком окошке бланка достаточно сложно, поэтому у участников ДТП есть возмож­ность сделать пометку и нарисовать большую схему на отдельном листке. Надо только, чтобы все эти приложения обязательно были подписаны обоими водителями.

Оборотная сторона бланка. После того, как водители сделали на лицевой стороне пометку об отсут­ствии или наличии разногласий в оценке происше­ствия и поставили свои подписи в пункте 13 на лицевой стороне, каждый из них заполняет в своём экземпляре оборот извещения (пункты 14–18).

Посмотреть пример в большем размере можно тут

Там можно подробно в свободной форме подробно рассказать об обстоятель­ствах ДТП (пункт 15), а также о разно­гласиях со вторым участником, если они есть (пункт 18). Опять же, если места не хватает — объяснения можно записать на отдельном листке. Только не забудьте поставить галочку в графу «С прило­жением», если вам есть что предъявить кроме самого бланка.

Важно! Не оставляйте на бланках свободного места и попросите второго участника так не делать. Если в бланке остались свободные строчки — зачеркните их по диагонали или поставьте крупный росчерк Z.

Фото. При бумажном оформлении фотографии места аварии и повреждений делать необяза­тельно — по сути, их заменяют словесное описание обстоя­тельств и схема происше­ствия. Тем не менее страховая компания может попросить фото­графии, если решит сравнить состояние повреж­дений машины во время аварии и в момент осмотра. Поэтому фото­графии лучше делать, и побольше.

Оформление ДТП по европротоколу через приложение

Год назад для упрощённого оформления стало возможным не замора­чиваться с бумагами, а сообщать о ДТП онлайн. До осени 2020 года это было лишь в качестве экспери­мента в Республике Татарстан, Москве, Санкт-Петербурге и их областях, но уже с 1 ноября 2020 года онлайн-оформ­ление легализо­вано на всей территории РФ. Однако, чтобы восполь­зоваться им, нужно выполнить ряд условий.

Установить приложение. До сих пор экспери­менталь­ное онлайн-оформление можно было выполнить с помощью двух разных программ — «Помощник ОСАГО» и «ДТП Европротокол». Функци­онально они были идентичны, но «Помощник ОСАГО» предпочти­тельнее, поскольку его разработали Банк России и Российский союз страховщиков. Именно его нужно использовать с 1 ноября, когда новая схема заработала во всерос­сийском масштабе. Приложение есть и для iOS, и для Android.

Зарегистрироваться на портале Госуслуг. Чтобы войти в приложение «Помощник ОСАГО» и внести данные о ДТП, нужно предвари­тельно авторизоваться на портале Госуслуг. Программа использует данные из профиля на портале и направляет в личные кабинеты участников аварии часть информации. Поэтому регистрация на Госуслугах должна быть у обоих водителей, попавших в аварию.

Сфотографировать место ДТП. Фото обязательны при электронном оформ­лении. Делать и отсылать фото­графии нужно прямо из приложения «Помощник ОСАГО». Дальше они уйдут в базу АИС ОСАГО и станут доступны страховой компании.

Как работать с «Помощником ОСАГО»

Если не считать того, что оформление проходит на экране смартфона, схема работы с извещением в приложении похожа на бумажную. Правда, совсем без бумаги и ручки всё равно не обойтись.

  1. Приложение не нужно обоим водителям — оно может быть только у одного из участников. После входа приложение предложит заполнить извещение и покажет инструкцию, как это сделать. Информация о водителях и их автомо­билях будет взята из профилей на портале Госуслуг. Извещение нужно заполнять на одном смартфоне.

  2. После внесения данных участников ДТП тот, кто оформляет аварию, получит QR-код. Его нужно показать второму водителю, чтобы он считал код камерой своего смартфона. После этого второй водитель получит личное извещение в кабинете на Госуслугах и сможет его проверить.

  3. Программа автоматически определит геоданные места ДТП — останется только их подтвердить.

  4. Затем нужно нарисовать схему ДТП на листе бумаги, сделать её фото, а ещё сфото­графировать повреж­дения машин и общий вид аварии.

  5. Если второй участник прочёл описание в своём личном кабинете на Госуслугах и согласен со всеми данными, ему нужно нажать кнопку «Подписать».

  6. Через некоторое время в приложении появится сообщение о присвоении ДТП регистраци­онного номера. Обязательно дождитесь его получения — он подтверж­дает, что данные занесены в базу. Увы, приложение не всегда работает стабильно и его сбои пока не редкость. Номер извещения потребуется для страховой компании.

Что делать после оформления европротокола

Заполнив и подписав бланки извещения, можно разъезжаться. Дальше все действия такие же, как в случае с традици­онным оформ­лением ДТП инспектором ГИБДД. Если вы пострадавший, нужно в течение пяти дней обратиться в страховую компанию с заявле­нием о возмещении ущерба и предо­ставить автомобиль на осмотр. Помните, что в случае с европро­токолом действует прямое возмещение — обращаться нужно в свою компанию.

Виновник тоже в течение пяти дней обязан уведомить свою страховую компанию о ДТП, передав свой экземпляр извещения. Это можно сделать лично, через пред­ставителя или по почте, но лучше с извещением о доставке. В страховой должны в ответ выдать виновнику подтверж­дение, что он уведомил компанию — с фамилией виновника, печатью и датой получения. Оно станет доказа­тель­ством добро­совест­ности виновника, если бумаги в его страховой вдруг потеряются. Впрочем, в случае задержки с оповеще­нием последствий для виновника ДТП не будет: соответ­ствующий пункт в статье 14 Закона об ОСАГО отменили поправкой от 1 мая 2019 года.

А вот ещё одно требование страховщиков к виновнику ДТП надо выполнять строго. Закон запрещает ему начинать ремонт своего авто­мобиля или утилизи­ровать его раньше чем через 15 дней после аварии. Также нужно быть готовым в течение этого срока предо­ставить машину на осмотр в страховую компанию или незави­симую экспертизу. В противном случае страховщики могут выставить нерадивому водителю регрес­сивное требо­вание по оплате ущерба пострадавшему.

Итак, совсем коротко

  • – Лёгкое ДТП можно оформить без участия ГИБДД, но лишь в случае, если столкнулись две машины, повреждены только они, никто из пассажиров не пострадал, у обоих водителей оформлено ОСАГО.

  • – Если водители не согласны, кто именно из них виновен, оформить евро­протокол тоже можно, но тогда возмещение ограничат суммой в 100 000 рублей. Если же сразу договориться, кто виноват, то выплата будет до максимальных 400 000 рублей.

  • – Оформить ДТП можно на бумажном бланке, его легко скачать с сайта РСА или получить бесплатно в страховой. Второй вариант — оформ­ление с помощью приложения для смартфона «Помощник ОСАГО».

  • – Приложение можно использовать по всей России с 1 ноября 2020 года — для этого нужно лишь иметь аккаунт на госуслугах. Система будет брать из него информацию о машине и водителе, а также присылать данные о ДТП в личный кабинет на портале.

  • — После оформления европротокола нужно приехать в свою СК и заявить о страховом случае. Виновник ДТП также должен уведомить свою страховую об аварии.

Материал по теме

Материал по теме

Что делать, если попал в ДТП

 
Материал по теме

Материал по теме

Что делать, если сбил животное на дороге

 
Подпишись на наш телеграм-канал!
Учебник Владение и эксплуатация Нестандартные ситуации
почитать ещё