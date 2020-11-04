Как оформить ДТП по европротоколу на бумажном бланке

Мы уже писали, что нужно сделать после ДТП и в какой последо­ватель­ности. Теперь давайте разберёмся с самим евро­протоколом. Итак, вы с водителем второго транспортного средства (это может быть и мотоцикл) проверили все условия и договори­лись оформить аварию без сотрудников ГИБДД. Но прежде чем заполнять бумаги, позвоните в страховую компанию, чтобы зареги­стрировать страховой случай, обозначив его место и время. И только после этого приступайте к составлению документа.

Бланки извещения. К каждому бумажному полису ОСАГО страховая компания выдаёт два бланка извещения о ДТП. Это хотя и стандарти­зированный документ, но не бланк строгой отчётности. Поэтому форму можно просто распечатать, предвари­тельно скачав с сайта PCA. Составление извещения — это и есть, по сути, европротокол, или упрощённое оформление ДТП.

Заполнение форм. Вносить данные в формуляр нужно от руки ручкой. Всего надо заполнить два бланка, для обоих участников ДТП. Однако это не точные копии. Только лицевая сторона двух извещений запол­няется одинаково, а на обратной стороне каждый водитель пишет своё описание и именно этот экзем­пляр оставляет себе. Все поля в документе пронумеро­ваны, а данные в них нужно вносить точно и без помарок.

Заполнение лицевой стороны бланка. Оформ­ление извещения начинается с указания места и времени ДТП, а также данных свидетелей происше­ствия, если они есть и если водители считают их показания важными (поля 1–3).

Посмотреть пример в большем размере можно тут

Дальше документ разделяется на две части — правую, для водителя А, и левую, для водителя В. Неважно, кто какую из них будет заполнять — виновник или потерпевший. Главное — соблюсти то же распреде­ление сторон на втором экземпляре.

В графы с 4 по 7 каждый водитель вносит информацию о себе, своём транспортном средстве, его владельце, а также о страховом полисе ОСАГО. В пункте 8 нужно указать стрелкой направ­ление, в котором на автомобиль (или мотоцикл) пришёлся удар при аварии.

Обратите внимание на пункт 9. В нём нужно перечислить все повреж­дения, которое получило транспортное средство, и сделать это максимально подробно. Опишите все вмятины, трещины, царапины, разбитые стёкла и пластик, не пропуская даже самые мелкие и те, что не на виду. Места в этой графе не очень много, и если его не хватает, сделайте пометку, что продол­жение описания будет на оборотной стороне извещения, и пишите дальше на ней.

Наконец, в правой и левой стороне бланка есть графа 10 – «Замечания». В ней каждому водителю нужно указать, кто по его мнению виноват в ДТП, а кто, соответ­ственно, пострадавшая сторона.

Обстоятельства. У лицевой стороны извещения есть ещё центральная колонка, в которой описы­ваются обстоятель­ства ДТП. В графе 11 нужно отметить галочками, что делал каждый водитель непосред­ственно перед столкно­вением. На выбор предлагается 21 стандартное действие (стоял неподвижно, повора­чивал направо, выезжал на перекрёсток, двигался задним ходом и т.д.), плюс, можно самому описать свои манёвры, если их нет среди пере­численных.

Галочек можно поставить несколько, и не все они должны совпадать у обеих сторон. Например, если машина врезалась в неподвиж­ный авто­мобиль, то один участник, очевидно, укажет, что ехал, а второй — что стоял. В конце графы 11 есть окошки, куда нужно вписать количество отмеченных галочками пунктов.

Графа 12 — «Схема ДТП». Тут надо сделать эскиз места аварии – дороги, пере­крёстка, проезда или парковки, с разметкой, знаками и светофорами, если они там были. Подписать название улицы или места, где всё случилось. Обозначить располо­жение автомо­билей в момент ДТП и после него, указать, в каком направ­лении они двигались. Изобразить всё это в маленьком окошке бланка достаточно сложно, поэтому у участников ДТП есть возмож­ность сделать пометку и нарисовать большую схему на отдельном листке. Надо только, чтобы все эти приложения обязательно были подписаны обоими водителями.

Оборотная сторона бланка. После того, как водители сделали на лицевой стороне пометку об отсут­ствии или наличии разногласий в оценке происше­ствия и поставили свои подписи в пункте 13 на лицевой стороне, каждый из них заполняет в своём экземпляре оборот извещения (пункты 14–18).

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Там можно подробно в свободной форме подробно рассказать об обстоятель­ствах ДТП (пункт 15), а также о разно­гласиях со вторым участником, если они есть (пункт 18). Опять же, если места не хватает — объяснения можно записать на отдельном листке. Только не забудьте поставить галочку в графу «С прило­жением», если вам есть что предъявить кроме самого бланка.

Важно! Не оставляйте на бланках свободного места и попросите второго участника так не делать. Если в бланке остались свободные строчки — зачеркните их по диагонали или поставьте крупный росчерк Z.

Фото. При бумажном оформлении фотографии места аварии и повреждений делать необяза­тельно — по сути, их заменяют словесное описание обстоя­тельств и схема происше­ствия. Тем не менее страховая компания может попросить фото­графии, если решит сравнить состояние повреж­дений машины во время аварии и в момент осмотра. Поэтому фото­графии лучше делать, и побольше.