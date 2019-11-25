Названы финалисты премии «Европейский автомобиль 2020 года»
Николай Андреев
Организаторы европейского конкурса «Автомобиль года» (Car of the Year) определили финалистов 2020 года. В их число вошли семь моделей. По правилам, они должны до конца 2019 года поступить в продажу как минимум в пяти странах Европы. Всех номинантов мы собрали в одной галерее:
В этом году жюри представлено 60 журналистами из 23 стран Европы, каждый из которых по своему усмотрению распределит 25 баллов между участниками премии. Победителя объявят 2 марта 2020 года — перед открытием Женевского автосалона.
В прошлом году, впервые в истории конкурса, два финалиста набрали одинаковое количество баллов: электрокроссовер Jaguar
I-Paceи среднемоторное купе Alpine A110 получили от жюри по 250 очков. Организаторам пришлось сравнивать, сколько членов жюри присудили тому и другому участнику первое место. В результате европейским автомобилем года стал Jaguar I-Pace.