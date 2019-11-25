Названы финалисты премии «Европейский автомобиль 2020 года»

Организаторы европейского конкурса «Автомобиль года» (Car of the Year) определили финалистов 2020 года. В их число вошли семь моделей. По правилам, они должны до конца 2019 года поступить в продажу как минимум в пяти странах Европы. Всех номинантов мы собрали в одной галерее: