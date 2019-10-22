Определены претенденты на титул лучшего автомобиля 2020 года
Николай Андреев
Жюри европейского конкурса «Автомобиль года» (Car of the Year) определило список номинантов на звание лучшей машины 2020 года. Все претенденты должны до конца этого года поступить в продажу или появиться в дилерских центрах как минимум в пяти странах Европы. При этом Volkswagen Golf восьмого поколения, внесённый в список участников конкурса, ещё даже не представлен – его премьера состоится 24 октября.
Помимо нового Volkswagen Golf, в список номинантов вошли 34 модели. До 25 ноября пройдёт первый тур голосования, по итогам которого судьи конкурса объявят семь финалистов. О победителе сообщат 2 марта 2020 года — перед открытием Женевского автосалона. Всех номинантов мы собрали в одной галерее:
В 2019 году европейским автомобилем года стал электрокроссовер Jaguar