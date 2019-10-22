Определены претенденты на титул лучшего автомобиля 2020 года

Жюри европейского конкурса «Автомобиль года» (Car of the Year) определило список номинантов на звание лучшей машины 2020 года. Все претенденты должны до конца этого года поступить в продажу или появиться в дилерских центрах как минимум в пяти странах Европы. При этом Volkswagen Golf восьмого поколения, внесённый в список участников конкурса, ещё даже не представлен – его премьера состоится 24 октября.

Помимо нового Volkswagen Golf, в список номинантов вошли 34 модели. До 25 ноября пройдёт первый тур голосо­вания, по итогам которого судьи конкурса объявят семь финалистов. О победителе сообщат 2 марта 2020 года — перед открытием Женевского автосалона. Всех номинантов мы собрали в одной галерее: