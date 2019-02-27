Euro NCAP проверил три новинки на безопасность, включая новый «Гелик»

Во время тестов нового «Гелика» (его общая оценка за весь цикл испытаний – 34,6 из 38 баллов) были отмечены низкая защищенность грудной клетки водителя и переднего пассажира при фронтальных ударах, а также риск получения хлыстовых травм задних пассажиров при ударе сзади. Все остальные краш-тесты внедорожник завершил без нареканий.

Кроссовер Honda CR-V выступил чуть лучше и заработал 35,7 балла. К японскому автомобилю у экспертов возникли претензии по уровню защиты грудной клетки водителя при боковом ударе о столб и по недостаточной защите от хлыстовых травм задних пассажиров.