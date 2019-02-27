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Euro NCAP проверил три новинки на безопасность, включая новый «Гелик»

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Николай Андреев

Европейский комитет Euro NCAP опубликовал результаты новой серии краш-тестов, в которой приняли участие три модели: Mercedes-Benz G-класса, Honda CR-V и Seat Tarraco. Все автомобили получили максимальные пять звёзд.

Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: Mercedes-Benz G-Class 2019 test information https://www.euroncap.com/en/results/Mercedes-Benz/G-Class/34835 Euro NCAP February 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/when-the-going-gets-tough-honda-mercedes-benz-and-seat-off-roaders-get-top-marks-for-safety/

  • Во время тестов нового «Гелика» (его общая оценка за весь цикл испытаний – 34,6 из 38 баллов) были отмечены низкая защищенность грудной клетки водителя и переднего пассажира при фронтальных ударах, а также риск получения хлыстовых травм задних пассажиров при ударе сзади. Все остальные краш-тесты внедорожник завершил без нареканий.

  • Кроссовер Honda CR-V выступил чуть лучше и заработал 35,7 балла. К японскому автомобилю у экспертов возникли претензии по уровню защиты грудной клетки водителя при боковом ударе о столб и по недостаточной защите от хлыстовых травм задних пассажиров. 

  • У Seat Tarraco повторилась только последняя проблема, поэтому он набрал наибольшее количество баллов среди всех участников этой серии тестов – 37,1 балла.

В каком из этих автомобилей вы будете чувствовать себя наиболее защищённым?

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