Свежие результаты краш-тестов: новые Toyota RAV4, Mazda3 и ещё пять машин

Кроссовер Lexus UX (36,7 балла) отмечен за безупречную работу систем активной безопасности в плохую погоду. Также этот автомобиль отлично защищает детей в случае ДТП и хорошо — пешеходов. Вопросы возникли лишь к передним стойкам, которые могут нанести травмы пешеходам в случае наезда.