Свежие результаты краш-тестов: новые Toyota RAV4, Mazda3 и ещё пять машин
Европейский комитет Euro NCAP опубликовал рейтинг безопасности семи новых моделей: электрического кроссовера Audi e-tron, а также Mazda3, Renault Clio, Lexus UX, Volkswagen T-Cross, Toyota Corolla и RAV4. Все испытуемые получили высшую оценку — пять звёзд.
Лучше всех себя показал хэтчбек Mazda3, набравший 37,5 из 38 баллов. Лишь передние стойки автомобиля могут серьёзно ранить пешехода в случае наезда, да система удержания машины в полосе движения работает неидеально.
Самая серьёзная проблема в рамках новой серии краш-тестов выявлена у Audi e-tron (итоговая оценка — 34,9 балла): при боковом ударе о столб на груди манекена-водителя зафиксирован высокий уровень нагрузок, означающий риск получения тяжёлых травм. Других нареканий к электромобилю, кроме слишком жёсткой кромки переднего края капота, опасной для пешеходов, не возникло.
Кроссоверу Toyota RAV4 (35,7 балла) немного снижена оценка за боковые краш-тесты, так как оконные шторки безопасности цеплялись за детали обшивки. А система автоматического торможения не смогла предотвратить столкновения с пешеходом.
Хэтчбек Toyota Corolla (36,1 балла) немного подвела функция удержания автомобиля в занимаемой полосе, а по остальным критериям безопасность отмечена как достаточная.
У Volkswagen T-Cross (36,9 балла) при фронтальном краш-тесте со сминаемым барьером на левой ноге водителя и шее ребёнка-манекена зафиксирован повышенный уровень нагрузок. А работа системы автоторможения оказалась недостаточно эффективной.
Кроссовер Lexus UX (36,7 балла) отмечен за безупречную работу систем активной безопасности в плохую погоду. Также этот автомобиль отлично защищает детей в случае ДТП и хорошо — пешеходов. Вопросы возникли лишь к передним стойкам, которые могут нанести травмы пешеходам в случае наезда.
Renault Clio (36,5 балла) подвела низкая эффективность работы системы удержания в полосе и слишком жёсткие кузовные детали в районе фар и передних стоек.