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Свежие результаты краш-тестов: новые Toyota RAV4, Mazda3 и ещё пять машин

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Европейский комитет Euro NCAP опубликовал рейтинг безопасности семи новых моделей: электрического кроссовера Audi e-tron, а также Mazda3, Renault Clio, Lexus UX, Volkswagen T-Cross, Toyota Corolla и RAV4. Все испытуемые получили высшую оценку — пять звёзд.

Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: Mazda 3 2019 test information https://www.euroncap.com/en/results/Mazda/3/35876 Euro NCAP May 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/seven-earn-the-highest-rating-in-latest-safety-tests/

Лучше всех себя показал хэтчбек Mazda3, набравший 37,5 из 38 баллов. Лишь передние стойки автомобиля могут серьёзно ранить пешехода в случае наезда, да система удержания машины в полосе движения работает неидеально.

Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: Audi e-tron 2019 test information https://www.euroncap.com/en/results/Audi/e-tron/35869 Euro NCAP May 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/seven-earn-the-highest-rating-in-latest-safety-tests/

Самая серьёзная проблема в рамках новой серии краш-тестов выявлена у Audi e-tron (итоговая оценка — 34,9 балла): при боковом ударе о столб на груди манекена-водителя зафиксирован высокий уровень нагрузок, означающий риск получения тяжёлых травм. Других нареканий к электромобилю, кроме слишком жёсткой кромки переднего края капота, опасной для пешеходов, не возникло.

Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: Toyota RAV4 2019 test information https://www.euroncap.com/en/results/Toyota/RAV4/35881 Euro NCAP May 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/seven-earn-the-highest-rating-in-latest-safety-tests/

Кроссоверу Toyota RAV4 (35,7 балла) немного снижена оценка за боковые краш-тесты, так как оконные шторки безопасности цеплялись за детали обшивки. А система автоматического торможения не смогла предотвратить столкновения с пешеходом.

Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: Toyota Corolla 2019 test information https://www.euroncap.com/en/results/Toyota/Corolla/35878 Euro NCAP May 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/seven-earn-the-highest-rating-in-latest-safety-tests/

Хэтчбек Toyota Corolla (36,1 балла) немного подвела функция удержания автомобиля в занимаемой полосе, а по остальным критериям безопасность отмечена как достаточная.

Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: Volkswagen T-Cross 2019 test information https://www.euroncap.com/en/results/VW/T-Cross/35883 Euro NCAP May 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/seven-earn-the-highest-rating-in-latest-safety-tests/

У Volkswagen T-Cross (36,9 балла) при фронтальном краш-тесте со сминаемым барьером на левой ноге водителя и шее ребёнка-манекена зафиксирован повышенный уровень нагрузок. А работа системы автоторможения оказалась недостаточно эффективной.

Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: Lexus UX 2019 test information https://www.euroncap.com/en/results/Lexus/UX/35875 Euro NCAP May 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/seven-earn-the-highest-rating-in-latest-safety-tests/

Кроссовер Lexus UX (36,7 балла) отмечен за безупречную работу систем активной безопасности в плохую погоду. Также этот автомобиль отлично защищает детей в случае ДТП и хорошо — пешеходов. Вопросы возникли лишь к передним стойкам, которые могут нанести травмы пешеходам в случае наезда.

More information on our Best in Class awards https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/euro-ncap-s-best-of-the-best-of-2019/ or https://www.euroncap.com/en/ratings-rewards/best-in-class-cars/2019/ Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: Renault Clio 2019 test information https://www.euroncap.com/en/results/Renault/Clio/35877 Euro NCAP May 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/seven-earn-the-highest-rating-in-latest-safety-tests/

Renault Clio (36,5 балла) подвела низкая эффективность работы системы удержания в полосе и слишком жёсткие кузовные детали в районе фар и передних стоек.

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