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Хэтчбек Шкоды оказался безопаснее Tesla Model 3 и Mercedes-Benz GLE

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Николай Андреев

Организация Euro NCAP опубликовала рейтинг безопасности шести новых моделей: Tesla Model 3, Skoda Scala, Kia Ceed, DS 3 Crossback, Mercedes-Benz GLE и B-класса. Все новинки получили высшие пять звёзд, но по баллам результаты неодинаковые. 

Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: Škoda Scala 2019 test information https://www.euroncap.com/en/results/Skoda/Scala/37576 Euro NCAP July 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/tesla-mercedes-and-skoda-score-a-touchdown-in-euro-ncap-s-latest-safety-tests/

Лучше всех себя показал хэтчбек Skoda Scala, набравший 37,1 из 38 возможных баллов. До идеального результата модели не хватило защиты водителя и переднего пассажира при лобовых столкновениях: она признана лишь «достаточной». Эксперты также оказались недовольны работой системы предупреждения о превышении скорости.

More information on our Best in Class awards https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/euro-ncap-s-best-of-the-best-of-2019/ or https://www.euroncap.com/en/ratings-rewards/best-in-class-cars/2019/ Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: Tesla Model 3 2019 test information https://www.euroncap.com/en/results/Tesla/Model-3/37573 Euro NCAP July 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/tesla-mercedes-and-skoda-score-a-touchdown-in-euro-ncap-s-latest-safety-tests/

У электромобиля Tesla Model 3 эксперты Euro NCAP отметили отличную работу систем активной безопасности: автоторможение и удержание в полосе функционируют без сбоев даже в темноте. Однако при боковом ударе о столб водитель электрокара рискует получить травмы грудной клетки. Итоговый результат — 36,7 балла.

Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: Kia Ceed 2019 test information standard equipment https://www.euroncap.com/en/results/Kia/Ceed/37571 Kia Ceed 2019 test information with safety pack https://www.euroncap.com/en/results/Kia/Ceed/37572 Euro NCAP July 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/tesla-mercedes-and-skoda-score-a-touchdown-in-euro-ncap-s-latest-safety-tests/

Новый Kia Ceed набрал 33,8 балла. При боковом ударе о столб есть риск травмы грудной клетки водителя, а при ударе сзади вероятны хлыстовые травмы шеи. В EuroNCAP поставили низкую оценку ещё и функции предупреждения о превышении скорости. Однако с дополнительным пакетом безопасности, куда входит функция автоторможения, Ceed заработал максимальные пять звезд.

Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: Mercedes-Benz GLE 2019 test information https://www.euroncap.com/en/results/Mercedes-Benz/GLE/37569 Euro NCAP July 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/tesla-mercedes-and-skoda-score-a-touchdown-in-euro-ncap-s-latest-safety-tests/

Mercedes-Benz GLE (34,9 балла) получил низкую оценку за безопасность при ударе о столб и травмоопасную для пешеходов кромку капота. Эксперты также зафиксировали вероятность травмы шеи у ребёнка в детском кресле при фронтальном ударе, а также сбои в работе системы удержания в полосе.

Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: Mercedes-Benz B-Class 2019 test information https://www.euroncap.com/en/results/Mercedes-Benz/B-Class/37570 Euro NCAP July 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/tesla-mercedes-and-skoda-score-a-touchdown-in-euro-ncap-s-latest-safety-tests/

Mercedes-Benz B-класса последнего поколения набрал 36,6 балла. Компактвэн выступил лучше GLE в большинстве дисциплин, но у него тоже обнаружились проблемы с ассистентом удержания в полосе, а также низкая степень защиты грудной клетки переднего пассажира при лобовом ударе со 100-процентным перекрытием.

Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: DS 3 Crossback 2019 test information standard equipment https://www.euroncap.com/en/results/DS/3-Crossback/37574 DS 3 Crossback 2019 test information with safety pack https://www.euroncap.com/en/results/DS/3-Crossback/37575 Euro NCAP July 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/tesla-mercedes-and-skoda-score-a-touchdown-in-euro-ncap-s-latest-safety-tests/

Кроссовер DS 3 Crossback оказался небезопасным для пешеходов из-за нижней зоны передних стоек. В связи с отсутствием в базе автоторможения модель набрала только четыре звезды, но с опциональным оснащением, которое включает в себя дополнительные системы безопасности, она получила ещё одну звезду и 36,5 балла.

Чей результат краш-тестов удивил больше всего?

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