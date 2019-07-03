Хэтчбек Шкоды оказался безопаснее Tesla Model 3 и Mercedes-Benz GLE

Новый Kia Ceed набрал 33,8 балла. При боковом ударе о столб есть риск травмы грудной клетки водителя, а при ударе сзади вероятны хлыстовые травмы шеи. В EuroNCAP поставили низкую оценку ещё и функции предупреждения о превышении скорости. Однако с дополнительным пакетом безопасности, куда входит функция автоторможения, Ceed заработал максимальные пять звезд.