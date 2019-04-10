Euro NCAP оценил безопасность новых кроссоверов Range Rover и Citroen

Французский кроссовер заработал 33,4 балла, которых хватило лишь на четыре звезды. Основная проблема – высокий риск травмы правой голени водителя при столкновении с деформируемым препятствием, а также высокие нагрузки на голову пассажира при лобовом ударе о бетонный куб. При боковом ударе о столб у экспертов были претензии к уровню защиты грудной клетки у водителя. А для пешеходов наибольшую опасность представляют травмоопасные боковые стойки автомобиля.

Помимо базового Citroen C5 Aircross был протестирован также кроссовер с опциональным пакетом Safety +, который включает в себя системы экстренного торможения и обнаружения велосипедистов. Эта модификация получила максимальные пять звёзд (и оценку в 34,1 балла) благодаря эффективной работе систем активной безопасности, за которые начисляются дополнительные баллы.

Оба кроссовера появятся в России в 2019 году – старт продаж Range Rover Evoque намечен на вторую половину апреля, а Citroen C5 Aircross приедет к дилерам до конца весны.