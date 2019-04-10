Теслу превратят в самый быстрый в мире дом на колёсах

Euro NCAP оценил безопасность новых кроссоверов Range Rover и Citroen

Новости

Николай Андреев

Европейский комитет Euro NCAP опубликовал результаты очередной серии краш-тестов, в которой приняли участие два кроссовера: Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross.

Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: Range Rover Evoque 2019 test information https://www.euroncap.com/en/results/Land-Rover/Range-Rover-Evoque/35028 Euro NCAP April 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/small-high-riders-continue-to-impress/

Во время краш-тестов нового Evoque специалисты комитета отметили риск получения травмы шеи заднего пассажира при ударе сзади. В остальных дисциплинах кроссовер выступил достойно и получил самую высокую из возможных оценок – пять звёзд, набрав 36 из 38 баллов. Это лучший результат среди всех актуальных моделей Jaguar и Land Rover.

Euro NCAP performs a series of crash tests on each model tested: - a frontal impact test, the car impacts a rigid barrier - an offset frontal impact test, 40% of the width of the car is striking a deformable barrier - a pole test, the tested car is propelled sideways into a rigid pole - a side impact test, a mobile deformable barrier impacts the driver's door. A series of pedestrian tests are conducted with different impactors, adult and child head form, lower and upper leg form and whiplash tests are performed on a sled. Active safety is tested based on the car’s equipment: autonomous emergency braking systems (car to car, with a pedestrian and a cyclist target), lane support and speed assist technologies and seatbelt reminders. All details on the Euro NCAP Website: Citroën C5 Aircross 2019 test information standard equipment https://www.euroncap.com/en/results/Citroën/C5-Aircross/35026 Citroën C5 Aircross 2019 test information with safety pack https://www.euroncap.com/en/results/Citroën/C5-Aircross/35027 Euro NCAP April 2019 Press release https://www.euroncap.com/en/press-media/press-releases/small-high-riders-continue-to-impress/

Французский кроссовер заработал 33,4 балла, которых хватило лишь на четыре звезды. Основная проблема – высокий риск травмы правой голени водителя при столкновении с деформируемым препятствием, а также высокие нагрузки на голову пассажира при лобовом ударе о бетонный куб. При боковом ударе о столб у экспертов были претензии к уровню защиты грудной клетки у водителя. А для пешеходов наибольшую опасность представляют травмоопасные боковые стойки автомобиля.

Помимо базового Citroen C5 Aircross был протестирован также кроссовер с опциональным пакетом Safety +, который включает в себя системы экстренного торможения и обнаружения велосипедистов. Эта модификация получила максимальные пять звёзд (и оценку в 34,1 балла) благодаря эффективной работе систем активной безопасности, за которые начисляются дополнительные баллы.

Оба кроссовера появятся в России в 2019 году – старт продаж Range Rover Evoque намечен на вторую половину апреля, а Citroen C5 Aircross приедет к дилерам до конца весны.

В каком кроссовере вы бы чувствовали себя безопаснее? 

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение