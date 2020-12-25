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Эксперты EuroNCAP раскритиковали безопасность европейских фургонов

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Дмитрий Елизаров

Ассоциация EuroNCAP опубликовала результаты испытаний водитель­ских ассистентов 19 коммер­ческих фургонов, продающихся в странах Европы. Итогом стало заявле­ние о том, что фургоны оснащаются системами активной безопас­ности «крайне недостаточно»: высшую оценку по резуль­татам тестов не получил ни один автомобиль.

  • Ни один из протестированных фургонов не заработал «платино­вого» резуль­тата по принятой в EuroNCAP пяти­балльной системе. «Золото» получили лишь три модели — Ford Transit, Mercedes-Benz Vito и VW Transporter. «Серебряной» оценки удостоились Ford Transit Custom, Mercedes-Benz Sprinter, Opel Vivaro, Peugeot Expert и VW Crafter, а «бронзу» завоевали Citroen Jumper, Fiat Ducato, Iveco Daily, Peugeot Boxer и Toyota ProAce.

  • Аутсайдерами рейтинга стали Fiat Talento, Opel Movano, Nissan NV400 и Renault Master/Trafic. Основные претензии к их безопасности сводятся к отсут­ствию систем безопас­ности либо очень малому их количеству. В EuroNCAP отдельно отметили, что испытанный автопарк покрывает 98% продаж новых фургонов в странах Европы, то есть сделанные в результате тестов выводы наглядно демонстри­руют общую ситуацию.

  • Выводы же сводятся к недостаточной оснащён­ности транспорта в этом сегменте оборудова­нием, повышающим безопас­ность. К примеру, всего шесть из 19 моделей комп­лектуются фронталь­ными подушками в базовом оснащении, и ни одна — боковыми. Ремни безопас­ности пассажирских кресел лишены индикаторов, круиз-контроль не информирует об ограниче­ниях скорости, а системы мониторинга слепых зон и удер­жания полосы (если они установлены) работают хуже, чем на легковых автомобилях.

  • Производители, как заявили эксперты, часто упоминают в рекламных материалах водитель­ские ассистенты, но в большинстве случаев они доступны только в качестве опции, а найти на рынке конкретный экзем­пляр с таким оборудо­ванием оказалось очень сложно. При этом пассажир­ские версии тех же фургонов зачастую оснащены заметно более полно, в том числе и в самых бюджетных модификациях.

  • Кроме того, критике подверглись и маркетинговые экспери­менты автопроизво­дителей. К примеру, системы, которые пусть и за доплату, но всё же доступны для Renault Master, не ставят на соплат­форменный Nissan NV400 ни за какие деньги, хотя обе модели собирают на одном конвейере.

  • В октябре EuroNCAP опубликовала результаты тестов систем полуавто­номного управления, устанав­ли­ва­ющихся на легковые автомо­били. Как ни странно, Tesla Model 3 в этом сорев­новании проиграла машинам «большой немецкой тройки».

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