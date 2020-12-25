Эксперты EuroNCAP раскритиковали безопасность европейских фургонов
Дмитрий Елизаров
Ассоциация EuroNCAP опубликовала результаты испытаний водительских ассистентов 19 коммерческих фургонов, продающихся в странах Европы. Итогом стало заявление о том, что фургоны оснащаются системами активной безопасности «крайне недостаточно»: высшую оценку по результатам тестов не получил ни один автомобиль.
Ни один из протестированных фургонов не заработал «платинового» результата по принятой в EuroNCAP пятибалльной системе. «Золото» получили лишь три модели — Ford Transit, Mercedes-Benz Vito и VW Transporter. «Серебряной» оценки удостоились Ford Transit Custom, Mercedes-Benz Sprinter, Opel Vivaro, Peugeot Expert и VW Crafter, а «бронзу» завоевали Citroen Jumper, Fiat Ducato, Iveco Daily, Peugeot Boxer и Toyota ProAce.
Аутсайдерами рейтинга стали Fiat Talento, Opel Movano, Nissan NV400 и Renault Master/Trafic. Основные претензии к их безопасности сводятся к отсутствию систем безопасности либо очень малому их количеству. В EuroNCAP отдельно отметили, что испытанный автопарк покрывает 98% продаж новых фургонов в странах Европы, то есть сделанные в результате тестов выводы наглядно демонстрируют общую ситуацию.
Выводы же сводятся к недостаточной оснащённости транспорта в этом сегменте оборудованием, повышающим безопасность. К примеру, всего шесть из 19 моделей комплектуются фронтальными подушками в базовом оснащении, и ни одна — боковыми. Ремни безопасности пассажирских кресел лишены индикаторов, круиз-контроль не информирует об ограничениях скорости, а системы мониторинга слепых зон и удержания полосы (если они установлены) работают хуже, чем на легковых автомобилях.
Производители, как заявили эксперты, часто упоминают в рекламных материалах водительские ассистенты, но в большинстве случаев они доступны только в качестве опции, а найти на рынке конкретный экземпляр с таким оборудованием оказалось очень сложно. При этом пассажирские версии тех же фургонов зачастую оснащены заметно более полно, в том числе и в самых бюджетных модификациях.
Кроме того, критике подверглись и маркетинговые эксперименты автопроизводителей. К примеру, системы, которые пусть и за доплату, но всё же доступны для Renault Master, не ставят на соплатформенный Nissan NV400 ни за какие деньги, хотя обе модели собирают на одном конвейере.
В октябре EuroNCAP опубликовала результаты тестов систем полуавтономного управления, устанавливающихся на легковые автомобили. Как ни странно, Tesla Model 3 в этом соревновании проиграла машинам «большой немецкой тройки».