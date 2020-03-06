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Европейцы отказались пересаживаться с машин на автобусы и велосипеды

Новости

Николай Андреев

Жители Евросоюза чаще пользуются личными автомобилями, а не общественным транспортом. Программа, на которую власти крупнейших европейских стран потратили 6 лет и 16,3 миллиарда евро, не помогла увеличить популярность общественного транспорта. Об этом рассказало издание The Guardian.

  • Европейская счётная палата посетила 96 городов по всей Европе для оценки 15 проектов транспортных программ, спонсированных Евросоюзом. Выяснилось, что жители проигнорировали появление новых современных автобусов и другого общественного транспорта. Рост пробок из-за увеличения числа автомобилей зафиксирован в Мадриде, Барселоне и Гамбурге. Также ситуация ухудшилась в Палермо, Варшаве, Неаполе и Лейпциге.

  • Главными причинами провала транспортных программ называют отсутствие платного въезда в центральные районы городов, недостаточное количество велодорожек и высокие цены на проезд в общественном транспорте. В счётной палате также отметили, что местные власти часто тратили выделенные средства на бесперспективные проекты, не согласовывая их с Еврокомиссией.

  • Из-за пробок экономика Евросоюза ежегодно теряет 270 миллиардов евро. При этом 96 процентов городских жителей Европы подвергаются воздействию вредных для здоровья веществ, вырабатываемых автомобилями.

На чём ездите в городе?

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