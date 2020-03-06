Европейцы отказались пересаживаться с машин на автобусы и велосипеды

Жители Евросоюза чаще пользуются личными автомобилями, а не общественным транспортом. Программа, на которую власти крупнейших европейских стран потратили 6 лет и 16,3 миллиарда евро, не помогла увеличить популярность общественного транспорта. Об этом рассказало издание The Guardian.

Европейская счётная палата посетила 96 городов по всей Европе для оценки 15 проектов транспортных программ, спонсированных Евросоюзом. Выяснилось, что жители проигнорировали появление новых современных автобусов и другого общественного транспорта. Рост пробок из-за увеличения числа автомобилей зафиксирован в Мадриде, Барселоне и Гамбурге. Также ситуация ухудшилась в Палермо, Варшаве, Неаполе и Лейпциге.

Главными причинами провала транспортных программ называют отсутствие платного въезда в центральные районы городов, недостаточное количество велодорожек и высокие цены на проезд в общественном транспорте. В счётной палате также отметили, что местные власти часто тратили выделенные средства на бесперспективные проекты, не согласовывая их с Еврокомиссией.