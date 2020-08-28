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Из Jaguar E-Type 3 серии сделали крутой рестомод с родным V12

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Кирилл Малышев

Фирма Е-Type UK построила рестомод на базе третьей серии купе Jaguar E-Type. В отличие от большинства сегодняшних проектов, этот не электрический, а с родным мотором V12, пишет Autoevolution.

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  • В двигателе машины 1974 года выпуска заменили поршни и довели рабочий объём с изначальных 5,3 до 6,1 литра. Карбюратор заменили на инжектор, поставили новые дроссельные заслонки. В результате мощность выросла с 264 лошадиных сил до 292.

  • Место родной четырёхступен­чатой механической коробки заняла пятиступен­чатая. Не остались без внимания рулевое управ­ление, тормоза (стоят механизмы от AP Racing) и подвеска. Последняя стала настраиваемой.

  • Снаружи установили новые стальные бамперы, 16-дюймовые много­спицевые колёса, полностью свето­диодные фары и фонари. Салон отделан серой кожей ручной выделки, оснащён сиденьями с подогревом, аудио­системой с Bluetooth и современной диодной подсветкой приборов.

  • О динамических характеристиках рестомода не сообщается. Оригинальная машина 1974 года выпуска разгонялась до 100 км/ч за 6,5 секунды и достигала максимальных 241 км/ч.

Какой подход к рестомодам лучше?

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