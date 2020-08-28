Из Jaguar E-Type 3 серии сделали крутой рестомод с родным V12

В двигателе машины 1974 года выпуска заменили поршни и довели рабочий объём с изначальных 5,3 до 6,1 литра. Карбюратор заменили на инжектор, поставили новые дроссельные заслонки. В результате мощность выросла с 264 лошадиных сил до 292.

Место родной четырёхступен­чатой механической коробки заняла пятиступен­чатая. Не остались без внимания рулевое управ­ление, тормоза (стоят механизмы от AP Racing) и подвеска. Последняя стала настраиваемой.

Снаружи установили новые стальные бамперы, 16-дюймовые много­спицевые колёса, полностью свето­диодные фары и фонари. Салон отделан серой кожей ручной выделки, оснащён сиденьями с подогревом, аудио­системой с Bluetooth и современной диодной подсветкой приборов.