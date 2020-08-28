Из Jaguar E-Type 3 серии сделали крутой рестомод с родным V12
Кирилл Малышев
Фирма Е-Type UK построила рестомод на базе третьей серии купе Jaguar
В двигателе машины 1974 года выпуска заменили поршни и довели рабочий объём с изначальных 5,3 до 6,1 литра. Карбюратор заменили на инжектор, поставили новые дроссельные заслонки. В результате мощность выросла с 264 лошадиных сил до 292.
Место родной четырёхступенчатой механической коробки заняла пятиступенчатая. Не остались без внимания рулевое управление, тормоза (стоят механизмы от AP Racing) и подвеска. Последняя стала настраиваемой.
Снаружи установили новые стальные бамперы, 16-дюймовые многоспицевые колёса, полностью светодиодные фары и фонари. Салон отделан серой кожей ручной выделки, оснащён сиденьями с подогревом, аудиосистемой с Bluetooth и современной диодной подсветкой приборов.
О динамических характеристиках рестомода не сообщается. Оригинальная машина 1974 года выпуска разгонялась до
100 км/чза 6,5 секунды и достигала максимальных 241 км/ч.