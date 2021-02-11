Audi e-tron GT против Porsche Taycan: кто кого?
Константин Новацкий
Выход в свет новейшего электрического седана Audi стал хорошим поводом сравнить его с другой «батарейной» четырёхдверкой — Porsche Taycan. Ведь обе модели имеют много общего, и обе невероятно продвинуты и быстры. Но какая из новинок круче: «Тайкан» или (вдруг)
~
Раунд 1. Практичность
Как и Porsche, электрический Audi решён в духе стремительной обтекаемой четырёхдверки.
Задний диван Audi отформован под двоих пассажиров, но располагает к поездкам втроём. Правда, сидящему по центру придётся мириться с теснотой и неудобствами, вызванными высоким центральным тоннелем. Да и в целом покатая крыша и сосредоточенные в передней части элементы мира развлечений намекают: кататься на
С точки зрения размеров колёсной базы (2900 мм) и Audi, и Porsche идентичны — хотя
- 0
- 0
~
Раунд 2. «Железо» и потенциал
Общий концерн (Volkswagen) — общие фишки. Точнее, не просто общие — одинаковые! Речь, прежде всего, о платформе J1, разработанной для электромобилей и представляющей собой микс электрических компонентов и некоторых архитектурных решений, позаимствованных у Porsche Panamera.
Так что, как и Taycan, e-tron GT скрывает под полом 800-вольтовую батарею сложной формы, корпус которой является частью силовой структурой кузова. Характеристики литий-ионного блока соответствуют «тайкановским»: 93 киловатт-часа, из которых эффективны 85, равно как и особенности синхронных электромоторов, установленных на осях. Передний двигатель
Совокупно базовая версия электрокара Audi выдаёт 476 лошадиных сил и 630 Ньютон-метров — на 14 л.с. и 20 Нм меньше, чем Taycan 4S. Правда, если воспользоваться режимом лонч-контроля, отдача кратковременно возрастёт до уровня Porsche: «пиковыми» станут 530 сил, а максимальная тяга увеличится на 10 Нм. Однако похожая фича есть и у Порше, и там отдача вновь будет выше.
Зато у e-tron GT имеется более крутая версия RS, которая обладает мощным электромотором. Установка на задней оси развивает уже 456 «лошадей» и доводит общую отдачу до 598 сил и 830 Ньютон-метров. И опять-таки, кратковременный, 2,5-секундный режим Overboost позволяет поднять мощь до 646 сил.
Однако даже при таких цифрах Audi не соперник топовому 680-сильному Taycan Turbo. И уж тем более — 761-сильному (в пике) Turbo S. А потому — первый балл в пользу Porsche и первое поражение
- 0
- 1
~
Раунд 3. Динамика
Заниженный в сравнении с Porsche потенциал Audi сказался на динамических характеристиках новинки. Если пригласить оба электроседана к стартовой линии и дать отмашку, базовый
Субординация между двумя брендами заметна и в максимальной скорости.
- 0
- 2
~
Раунд 4. Зарядка
Вот уж где автомобилям-близнецам нечего делить. Общая платформа, общая электрическая архитектура, идентичная батарея, 800-вольтовая сеть и быстрые инверторы — итого показатели дальнобойности и время зарядки Audi можно, не боясь, списывать с «поршевских».
Для e-tron GT заявлены 487 километров запаса хода по циклу WLTP, тогда как «заряженная»
Да, мы помним, что Taycan оперирует более точными цифрами, предлагая провести у розетки 22 с половиной минуты. Однако в реальной жизни различий между электроседанами обеих марок не будет. Так что — паритет. Согласны?
- 1
- 3
~
Раунд 5. Фишки
Нет смысла обсуждать дизайн новинок или сравнивать оформление интерьера в поисках однозначного лидера. В этом смысле и Audi, и Porsche хороши каждый по-своему и привлекают своего клиента. Но всё же, что есть у
Для Audi доступны активная пружинная подвеска, задний дифференциал-самоблок, а за доплату есть электронноуправляемый «дифф», трёхкамерная пневмоподвеска с регулируемым дорожным просветом (диапазон — 43 мм), полноуправляемое шасси, 20- и 21-дюймовые колёса, карбон-керамические тормоза, матричный диодный свет, ассистент дистанционной парковки и адаптивный круиз-контроль. Причём последний выступает только в качестве «помощника» и не обладает функциями автопилота.
В салоне e-tron GT — 12,3-дюймовый экран «приборки», десятидюймовый тачскрин медиасистемы и дополнительный проекционный экран для водителя. Помимо опциональной акустики B&O для Audi доступен синтезированный звук ДВС, которого по определению лишены электрокары. У версии RS эта фича есть по умолчанию.
Чем ответит Porsche Taycan? В общем, теми же позициями, начиная от активной подвески, композитных тормозов и подруливающих колёс и заканчивая аналогичным по функционалу круиз-контролем и большими салонными дисплеями диагональю до 16,8 дюйма. Правда, экранов у «Тайкана» целое море: они есть у водителя, пассажира (!) и между ними в два этажа. И там, где у Audi какие-никакие физические кнопки и клавиши, у Porsche — только сенсоры и ничего кроме сенсоров.
А ещё за спиной Taycan — целый коллектив Porsche Exclusive Manufaktur, готовый исполнить любую клиентскую прихоть: от установки обвеса и голубых матричных фар до персонификации интерьера вплоть до выбора цвета ремней безопасности. В Audi о подобном сервисе пока не объявили, но похожие программы индивидуализации уже предлагаются для других моделей. Так что мы поставим по баллу каждому участнику, а чей интерьер вам ближе —
- 2
- 4
~
Раунд 6. Цены
Новенький Audi e-tron GT обещает навестить российский рынок и получить рублёвый ценник. Но в Европе прайс-лист уже увенчан цифрами в 100 и 138 тысяч евро (9 и 12,4 миллиона рублей). И это минимум на 6000 евро дешевле Taycan 4S. Его начальная цена в России — 7,8 миллиона рублей. Так что ещё один виртуальный балл уходит Audi — и пора подвести результаты!
Итог
- 3
- 4
Кажется, нет ничего удивительного, что старшая по статусу модель кое в чём оказалась лучше новичка. Чуть быстрее, слегка навороченнее и немного дороже. Но если бы выбирали между Audi