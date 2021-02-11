Audi e-tron GT против Porsche Taycan: кто кого?

Задний диван Audi отформован под двоих пассажиров, но располагает к поездкам втроём. Правда, сидящему по центру придётся мириться с теснотой и неудобствами, вызванными высоким центральным тоннелем. Да и в целом покатая крыша и сосредото­ченные в передней части элементы мира развлечений намекают: кататься на e-tron приятнее вдвоём. На Тайкане, впрочем, тоже.

С точки зрения размеров колёсной базы (2900 мм) и Audi, и Porsche идентичны — хотя e-tron чуток длиннее, малость у́же и чуть выше «Тайкана». В целом, по показателю «Практич­ность» между двумя электро­седанами можно ставить знак «равно»: расхождения минимальны.