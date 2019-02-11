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Прототип электрического купе-кроссовера Audi сфотографировали на дороге

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В Нидерландах фотошпионы впервые заметили прототип серийного электрического купе-кроссовер Audi e-tron Sportback во время испытаний на дорогах общего пользования. Фотографиями поделилось издание Autovisie.

Прототип Audi e-tron Sportback

Прототип напоминает одноимённый концепт двухлетней давности, однако решётка радиатора и оптика позаимствованы у e-tron – первого серийного электрокара Audi. Купеобразный кроссовер построят на той же базе, что и e-tron – на переработанной версии модульной платформы MLB Evo. В продажу модель поступит в конце 2019 года.

Прототип Audi e-tron Sportback

  • Концепт Audi e-tron Sportback 2017 года получил три электромотора суммарной мощностью 435 л.с. с кратковременным увеличением до 503 л.с..

  • Благодаря блоку аккумуляторов ёмкостью 95 кВт·ч запас хода прототипа составляет 500 километров.

  • Первый серийный электрокар Audi – e-tron – представили осенью 2018 года. Он оснащён двумя электродвигателями суммарной мощностью 360 л.с. и аккумуляторами на 95 кВт·ч. Запас хода составляет 400 километров.

Концепт Audi e-tron Sportback
Концепт Audi e-tron Sportback
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Концепт Audi e-tron Sportback

А вы видели на дорогах общего пользования тестовые прототипы?

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