Прототип электрического купе-кроссовера Audi сфотографировали на дороге
В Нидерландах фотошпионы впервые заметили прототип серийного электрического купе-кроссовер Audi e-tron Sportback во время испытаний на дорогах общего пользования. Фотографиями поделилось издание Autovisie.
Прототип напоминает одноимённый концепт двухлетней давности, однако решётка радиатора и оптика позаимствованы у e-tron – первого серийного электрокара Audi. Купеобразный кроссовер построят на той же базе, что и e-tron – на переработанной версии модульной платформы MLB Evo. В продажу модель поступит в конце 2019 года.
Концепт Audi e-tron Sportback 2017 года получил три электромотора суммарной мощностью 435 л.с. с кратковременным увеличением до 503 л.с..
Благодаря блоку аккумуляторов ёмкостью 95 кВт·ч запас хода прототипа составляет 500 километров.
Первый серийный электрокар Audi – e-tron – представили осенью 2018 года. Он оснащён двумя электродвигателями суммарной мощностью 360 л.с. и аккумуляторами на 95 кВт·ч. Запас хода составляет 400 километров.