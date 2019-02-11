Прототип электрического купе-кроссовера Audi сфотографировали на дороге

Прототип напоминает одноимённый концепт двухлетней давности, однако решётка радиатора и оптика позаимствованы у e-tron – первого серийного электрокара Audi. Купеобразный кроссовер построят на той же базе, что и e-tron – на переработанной версии модульной платформы MLB Evo. В продажу модель поступит в конце 2019 года.