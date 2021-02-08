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Электрокар e-tron Sportback оказался в России дороже Audi Q8

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Дмитрий Елизаров

Компания Audi озвучила российскую стоимость кросс-купе e-tron Sportback с двух­моторной силовой установкой, развивающей на пике 408 л.с. Оно стоит минимум 6 485 000 рублей — это выше стоимости как базовой комплектации кросс-купе Audi Q8, так и e-tron в традици­онном кузове с теми же двигателями.

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  • Номинальная мощность двигателей Audi e-tron Sportback составляет 360 л.с., а в режиме overboost моторы развивают 408 л.с. Этого достаточно для разгона до 100 км/ч за 5,7 секунды (в обычном режиме — 6,6 секунды) при максимальной скорости в 200 км/ч.

  • Кросс-купе комплектуется 95-кило­ваттной батареей, которая обеспе­чивает запас хода до 446 кило­метров по циклу WLTP. Это примерно на 40 кило­метров больше, чем у обычного Audi e-tron; увеличения удалось добиться за счёт оптими­зации аэродинамики кузова.

  • В базовое оснащение Audi e-tron Sportback на российском рынке вошли адаптивная пневмо­подвеска, система Audi drive Select с семью режимами работы, 19-дюймовые колёсные диски, свето­диодная оптика и парко­вочные датчики спереди и сзади. В интерьере появятся много­функци­ональный руль, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а также мульти­медийная система с двумя тач­скринами — основным на 10,1 дюйма и служащим для ввода информации диагональю 8,6 дюйма — и двухзонный климат-контроль.

  • Опционально российским покупателям будет доступно одно из самых любопытных нововведений — матричная оптика с системой микро­зеркал (по миллиону на каждую фару). Каждое зеркало можно индивидуально поворачивать до 5 тысяч раз в секунду, формируя световой пучок или генерируя анимиро­ванные проекции.

  • Кроссовер Audi e-tron с аналогичной силовой установкой стоит сейчас в России минимум 6 280 000 рублей. Тем самым новинка унаследо­вала у него статус самого дорогого кроссовера Audi на нашем рынке. При этом кросс-купе Audi Q8 в базовой комплектации с 249-сильным трёх­литровым дизелем стоит минимум 5 805 000 рублей.

  • Ближайшей электрической новинкой от Audi должен стать соплатформенник Porsche Taycan под названием e-tron GT. Внешность и интерьер электрокара уже рассекре­чены, хотя официальная премьера назначена на 9 февраля.

Обычный кроссовер или всё же кросс-купе?

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