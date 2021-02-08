Электрокар e-tron Sportback оказался в России дороже Audi Q8
Дмитрий Елизаров
Компания Audi озвучила российскую стоимость кросс-купе
Номинальная мощность двигателей Audi
e-tronSportback составляет 360 л.с., а в режиме overboost моторы развивают 408 л.с. Этого достаточно для разгона до 100 км/чза 5,7 секунды (в обычном режиме — 6,6 секунды) при максимальной скорости в 200 км/ч.
Кросс-купе комплектуется 95-киловаттной батареей, которая обеспечивает запас хода до 446 километров по циклу WLTP. Это примерно на 40 километров больше, чем у обычного Audi
e-tron;увеличения удалось добиться за счёт оптимизации аэродинамики кузова.
В базовое оснащение Audi e-tron Sportback на российском рынке вошли адаптивная пневмоподвеска, система Audi drive Select с семью режимами работы, 19-дюймовые колёсные диски, светодиодная оптика и парковочные датчики спереди и сзади. В интерьере появятся многофункциональный руль, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а также мультимедийная система с двумя тачскринами — основным на 10,1 дюйма и служащим для ввода информации диагональю 8,6 дюйма — и двухзонный климат-контроль.
Опционально российским покупателям будет доступно одно из самых любопытных нововведений — матричная оптика с системой микрозеркал (по миллиону на каждую фару). Каждое зеркало можно индивидуально поворачивать до 5 тысяч раз в секунду, формируя световой пучок или генерируя анимированные проекции.
Кроссовер Audi e-tron с аналогичной силовой установкой стоит сейчас в России минимум
6 280 000рублей. Тем самым новинка унаследовала у него статус самого дорогого кроссовера Audi на нашем рынке. При этом кросс-купе Audi Q8 в базовой комплектации с 249-сильным трёхлитровым дизелем стоит минимум 5 805 000рублей.
Ближайшей электрической новинкой от Audi должен стать соплатформенник Porsche Taycan под названием
e-tron GT.Внешность и интерьер электрокара уже рассекречены, хотя официальная премьера назначена на 9 февраля.