Купе-кроссовер Audi e-tron получил фары с миллионом микрозеркал

Audi e-tron Sportback стал первой среди серийных моделей, кто получил матричные фары с системой микрозеркал. С помощью электро­статических полей почти миллион отражающих элементов (каждый имеет размер всего несколько сотых миллиметра) могут менять положение до 5 тысяч раз в секунду, позволяя очень точно регули­ровать световой пучок и даже проециро­вать различные изображения или анимацию на дорогу или стены, например, название модели.

При одинаковой длине в 4901 миллиметр и ширине в 1935 мм купе-кроссовер стал ниже на 13 мм (до 1616 мм), чем e-tron. Коэффициент аэродинами­ческого сопротив­ления уменьшился с 0,28 до 0,25 – это позволило увеличить паспортный запас хода на десять километров.

Sportback отличается от обычного e-tron заваленными стойками кузова, покатой крышей и слегка изменённым декором бамперов и порогов, наличием в списке опций 22-дюймовых колёс. Объём багажника уменьшен с 600 до 555 литров, со сложенными спинками задних кресел новинка также вмещает меньше – 1595 литров против 1665 у стандартного кроссовера.

Как и обычный e-tron, купе-кроссовер имеет две модификации с двумя электро­моторами (на передней и задней оси). Исполнение 50 quattro выдаёт 313 л.с. (540 Н·м), разгоняется до 100 км/ч за 6,8 секунды, а максимальная скорость составляет 190 км/ч. При ёмкости аккумулятора в 71 кВт·ч такой кроссовер может проезжать до 347 километров.