Купе-кроссовер Audi e-tron получил фары с миллионом микрозеркал
Николай Андреев
Компания Audi рассекретила купеобразную версию Sportback электрического кроссовера
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Audi e-tron Sportback стал первой среди серийных моделей, кто получил матричные фары с системой микрозеркал. С помощью электростатических полей почти миллион отражающих элементов (каждый имеет размер всего несколько сотых миллиметра) могут менять положение до 5 тысяч раз в секунду, позволяя очень точно регулировать световой пучок и даже проецировать различные изображения или анимацию на дорогу или стены, например, название модели.
При одинаковой длине в 4901 миллиметр и ширине в 1935 мм купе-кроссовер стал ниже на 13 мм (до 1616 мм), чем
e-tron.Коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшился с 0,28 до 0,25 – это позволило увеличить паспортный запас хода на десять километров.
Sportback отличается от обычного
e-tronзаваленными стойками кузова, покатой крышей и слегка изменённым декором бамперов и порогов, наличием в списке опций 22-дюймовыхколёс. Объём багажника уменьшен с 600 до 555 литров, со сложенными спинками задних кресел новинка также вмещает меньше – 1595 литров против 1665 у стандартного кроссовера.
Как и обычный e-tron, купе-кроссовер имеет две модификации с двумя электромоторами (на передней и задней оси). Исполнение 50 quattro выдаёт 313 л.с. (540 Н·м), разгоняется до
100 км/чза 6,8 секунды, а максимальная скорость составляет 190 км/ч.При ёмкости аккумулятора в 71 кВт·ч такой кроссовер может проезжать до 347 километров.
Топ-версия 55 quattro имеет 360 л.с. (561 Н·м) с возможностью кратковременного увеличения мощности до 408 л.с. (664 Н·м). В таком режиме
e-tronSportback набирает первую «сотню» за 5,7 секунды, максимальная скорость достигает 200 км/ч,а запас хода – 446 километров при батарее ёмкостью 95 кВт·ч.
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