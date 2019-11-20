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Купе-кроссовер Audi e-tron получил фары с миллионом микрозеркал

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Николай Андреев

Компания Audi рассекретила купе­образную версию Sportback электрического кроссо­вера e-tron. У неё новые фары и более аэродинамичный кузов, благодаря которому вырос запас хода.

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  • Audi e-tron Sportback стал первой среди серийных моделей, кто получил матричные фары с системой микрозеркал. С помощью электро­статических полей почти миллион отражающих элементов (каждый имеет размер всего несколько сотых миллиметра) могут менять положение до 5 тысяч раз в секунду, позволяя очень точно регули­ровать световой пучок и даже проециро­вать различные изображения или анимацию на дорогу или стены, например, название модели.

  • При одинаковой длине в 4901 миллиметр и ширине в 1935 мм купе-кроссовер стал ниже на 13 мм (до 1616 мм), чем e-tron. Коэффициент аэродинами­ческого сопротив­ления уменьшился с 0,28 до 0,25 – это позволило увеличить паспортный запас хода на десять километров.

  • Sportback отличается от обычного e-tron заваленными стойками кузова, покатой крышей и слегка изменённым декором бамперов и порогов, наличием в списке опций 22-дюймовых колёс. Объём багажника уменьшен с 600 до 555 литров, со сложенными спинками задних кресел новинка также вмещает меньше – 1595 литров против 1665 у стандартного кроссовера.

  • Как и обычный e-tron, купе-кроссовер имеет две модификации с двумя электро­моторами (на передней и задней оси). Исполнение 50 quattro выдаёт 313 л.с. (540 Н·м), разгоняется до 100 км/ч за 6,8 секунды, а максимальная скорость составляет 190 км/ч. При ёмкости аккумулятора в 71 кВт·ч такой кроссовер может проезжать до 347 километров.

  • Топ-версия 55 quattro имеет 360 л.с. (561 Н·м) с возможностью кратковременного увеличения мощности до 408 л.с. (664 Н·м). В таком режиме e-tron Sportback набирает первую «сотню» за 5,7 секунды, максимальная скорость достигает 200 км/ч, а запас хода – 446 километров при батарее ёмкостью 95 кВт·ч.

Приём предзаказов в Европе на Audi e-tron Sportback откроется в конце ноября, а продажи начнутся весной 2020 года. В России модель также появится в первой половине следующего года.

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