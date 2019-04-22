На Урале кроссоверам предпочитают седаны и хэтчбеки

Марка Audi столкнулась с нехваткой батарей для электрокара e-tron

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Андрей Шульдешов

Компания Audi вынужденно изменила планы по выпуску электрического кроссовера e-tron на 2019 год, сократив объёмы более чем на 10 000 автомобилей, до 45 242 штук. Старт производства ещё одного электрокара — e-tron Sportback — отложен до 2020 года.

Издание Brussel Times со ссылкой на собственные источники утверждает, что завод Audi в Брюсселе (где делают электрический e-tron) столкнулся с проблемой нехватки батарей. Их Audi закупает в компании LG, которая заодно решила поднять цены на свою продукцию (LG является одним из крупнейших поставщиков).

Помимо этого, у автопроизводителя возникли проблемы с электромоторами: их выпускают на заводе Audi в Дьёре (Венгрия), а там недавно прошла забастовка.

Сейчас завод работает по шесть часов в сутки вместо восьми, чтобы темпы производства соответствовали темпам поставок комплектующих. Позднее предприятие переведут на четырёхдневную рабочую неделю.

Сроки поставок новых Audi e-tron выросли с двух до шести-семи месяцев — и причина не только в перебоях с комплектующими, но и в высоком спросе.

Осенью прошлого года компания была вынуждена отложить старт производства кроссовера e-tron по другим причинам, среди которых — «сырое» программное обеспечение и предыдущий рост цен на батареи.

Полгода ожидания ради электрокроссовера — это долго?

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