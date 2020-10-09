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Audi показала соперника Tesla Model S и дала послушать его звук

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Кирилл Малышев

Компания Audi перед премьерой третьего серийного электро­мобиля — e-tron GT — обнародо­вала серию фото­графий и видео­тизер новинки, которая будет конкури­ровать на рынке с Tesla Model S.

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  • Электрокар представлен на снимках в камуфляжной плёнке, а также в процессе сборки. Маскировка не скрывает пропорций. Они не отличаются от одно­имённого концепта двухлетней давности. Легковой лифтбек станет экологичным аналогом Audi A7 Sportback.

  • Из отличий от прототипа — классиче­ские дверные ручки под есте­ственный хват и обычные боковые зеркала. Они одно­значно указывают, что кузов уже серийный. Агрессивный силуэт сделали чуть спокойнее за счёт уменьшения размеров воздухо­заборников в бамперах.

  • Видеотизер посвящён тому, как в Audi работали над звуковым сопровож­дением электрокара. Динамики располо­жены как снаружи, для предупреж­дения пешеходов о приближении тихой машины, так и внутри, чтобы воспроизводить для водителя и пассажиров звук, соответ­ствующий автомобилю с ДВС.

  • Carscoops пишет, что на Audi e-tron GT установят аккуму­лятор на 96 кВт⋅ч, который предоставит запас хода около 400 кило­метров по европейскому циклу WLTP. Два электро­мотора станут выдавать порядка 580 л.с. и обеспечат разгон до сотни примерно за 4,3 секунды, сообщало ранее британское издание Autocar. Благодаря такому результату Audi сможет конкури­ровать с Tesla Model S.

  • По его же данным, e-tron GT сумеет заряжаться от станций мощностью 350 кВт за полчаса, а подзарядка с нуля до 80 процентов займёт менее 12 минут.

  • Производство e-tron GT начнётся до конца этого года. Motor1 предполагает стоимость в США от 100 000 долларов, что значительно выше цены Tesla Model S (от 75 тысяч долларов) и чуть больше стоимости одно­классника Porsche Taycan. Последний в России стартует с 7,36 миллиона рублей за версию 4S с разгоном до сотни за 4 секунды, 530-сильной установкой и запасом хода до 396 километров.

Какой из электрокаров вам нравится больше?

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