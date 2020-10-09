Audi показала соперника Tesla Model S и дала послушать его звук

Видеотизер посвящён тому, как в Audi работали над звуковым сопровож­дением электрокара. Динамики располо­жены как снаружи, для предупреж­дения пешеходов о приближении тихой машины, так и внутри, чтобы воспроизводить для водителя и пассажиров звук, соответ­ствующий автомобилю с ДВС.

Carscoops пишет, что на Audi e-tron GT установят аккуму­лятор на 96 кВт⋅ч, который предоставит запас хода около 400 кило­метров по европейскому циклу WLTP. Два электро­мотора станут выдавать порядка 580 л.с. и обеспечат разгон до сотни примерно за 4,3 секунды, сообщало ранее британское издание Autocar. Благодаря такому результату Audi сможет конкури­ровать с Tesla Model S.



По его же данным, e-tron GT сумеет заряжаться от станций мощностью 350 кВт за полчаса, а подзарядка с нуля до 80 процентов займёт менее 12 минут.