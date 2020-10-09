Audi показала соперника Tesla Model S и дала послушать его звук
Кирилл Малышев
Компания Audi перед премьерой третьего серийного электромобиля —
Электрокар представлен на снимках в камуфляжной плёнке, а также в процессе сборки. Маскировка не скрывает пропорций. Они не отличаются от одноимённого концепта двухлетней давности. Легковой лифтбек станет экологичным аналогом Audi A7 Sportback.
Из отличий от прототипа — классические дверные ручки под естественный хват и обычные боковые зеркала. Они однозначно указывают, что кузов уже серийный. Агрессивный силуэт сделали чуть спокойнее за счёт уменьшения размеров воздухозаборников в бамперах.
Видеотизер посвящён тому, как в Audi работали над звуковым сопровождением электрокара. Динамики расположены как снаружи, для предупреждения пешеходов о приближении тихой машины, так и внутри, чтобы воспроизводить для водителя и пассажиров звук, соответствующий автомобилю с ДВС.
Carscoops пишет, что на Audi
e-tron GTустановят аккумулятор на 96 кВт⋅ч, который предоставит запас хода около 400 километров по европейскому циклу WLTP. Два электромотора станут выдавать порядка 580 л.с. и обеспечат разгон до сотни примерно за 4,3 секунды, сообщало ранее британское издание Autocar. Благодаря такому результату Audi сможет конкурировать с Tesla Model S.
По его же данным,
e-tron GTсумеет заряжаться от станций мощностью 350 кВт за полчаса, а подзарядка с нуля до 80 процентов займёт менее 12 минут.
Производство e-tron GT начнётся до конца этого года. Motor1 предполагает стоимость в США от 100 000 долларов, что значительно выше цены Tesla Model S (от 75 тысяч долларов) и чуть больше стоимости одноклассника Porsche Taycan. Последний в России стартует с 7,36 миллиона рублей за версию 4S с разгоном до сотни за 4 секунды, 530-сильной установкой и запасом хода до 396 километров.