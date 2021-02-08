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Внешность и интерьер электрокара Audi e-tron GT рассекречены досрочно

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Михаил Кондратьев

В Сети появились снимки серийной версии нового электрокара Audi — e-tron GT — сделанные во время официальной фото­сессии. Рассекречена не только внешность новинки, но и интерьер. Мировая премьера модели, построенной на платформе Porsche Taycan, состоится 9 февраля.

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  • В целом серийный вариант сильно похож на прототип, неоднократно показанный ранее. Сохрани­лись и характерные элементы обвеса, и капот с углублением, и свето­диодная оптика необычного дизайна. Колёсные диски тоже прежние, но в другом цветовом оформлении.

  • Интерьер электрокара стилистически схож с салоном одно­имённого концепта 2018 года, но отличается в деталях. Например, здесь дефлекторы воздуховодов иной формы и немного другой дисплей мульти­медийки. Примеча­тельно, что в интерьере e-tron GT много новых элементов, которых ещё нет в других моделях немецкой марки.

  • Технические подробности о серийном электрокаре пока держатся в секрете, однако известно, что от «Тайкана» взята не только платформа, но и блок аккуму­ляторов ёмкостью 96 кВт·ч. Он обеспечит запас хода примерно в 400 километров.

  • По неофициальным данным, у e-tron GT будет два электро­мотора мощностью около 580 л.с., разгон до «сотни» займёт около 4,3 секунды. Позже должна появиться RS-версия — предположи­тельно, с тремя моторами с суммарной отдачей около 650 л.с. и разгоном 0–100 км/ч менее чем за 3,5 секунды.

  • Продажи новинки в Европе, как ожидается, начнутся в первой половине 2021 года.

Как считаете, интересно выглядит новая электро-Audi?

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