Внешность и интерьер электрокара Audi e-tron GT рассекречены досрочно
Михаил Кондратьев
В Сети появились снимки серийной версии нового электрокара Audi —
В целом серийный вариант сильно похож на прототип, неоднократно показанный ранее. Сохранились и характерные элементы обвеса, и капот с углублением, и светодиодная оптика необычного дизайна. Колёсные диски тоже прежние, но в другом цветовом оформлении.
Интерьер электрокара стилистически схож с салоном одноимённого концепта 2018 года, но отличается в деталях. Например, здесь дефлекторы воздуховодов иной формы и немного другой дисплей мультимедийки. Примечательно, что в интерьере
e-tronGT много новых элементов, которых ещё нет в других моделях немецкой марки.
Технические подробности о серийном электрокаре пока держатся в секрете, однако известно, что от «Тайкана» взята не только платформа, но и блок аккумуляторов ёмкостью 96 кВт·ч. Он обеспечит запас хода примерно в 400 километров.
По неофициальным данным, у
e-tron GTбудет два электромотора мощностью около 580 л.с., разгон до «сотни» займёт около 4,3 секунды. Позже должна появиться RS-версия— предположительно, с тремя моторами с суммарной отдачей около 650 л.с. и разгоном 0– 100 км/чменее чем за 3,5 секунды.
Продажи новинки в Европе, как ожидается, начнутся в первой половине 2021 года.