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Концепт Audi e-tron GT показал серийное будущее электроседана марки

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Audi e-tron GT
Audi e-tron GT
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Audi e-tron GT

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера шоу-кара Audi e-tron GT, который предвещает серийную версию электрического седана.

А это точно седан? Да, несмотря на большое сходство с лифтбеком Audi A7, у концепта крышка багажника открывается отдельно от стекла, а кузов построен из сочетания алюминия, углепластика и высокопрочной стали.

Детали:

  • Серийную версию концепта построят на платформе для электромобилей PPE (Premium Platform Electric) от Porsche Taycan, который начнут выпускать в 2019 году. Длина e-tron GT равна 4,96 метра, ширина – 1,96 м, высота – 1,38 м, колёсная база – 2,9 м.

  • Audi e-tron GT получил два электромотора (по одному на каждой оси) общей мощностью 590 л.с., которые отдельно перераспределяют тягу для каждого колеса. С нуля до сотни он разгоняется за 3,5 секунды, до двухсот – за 12 секунд, а максималка составляет 240 км/ч.

  • Ёмкость батареи составляет более 90 кВт·ч, а заявленный запас хода – свыше 400 километров по циклу замера WLTP. От 800-вольтовой системы скоростного зарядного устройства аккумулятор «наполняется» на 80 процентов всего за 20 минут. Также есть возможность беспроводной зарядки Audi Wireless Charging мощностью 11 кВт.

  • Интерьер концепта, как и внешность, готов к серийному воплощению. В компании отдельно отметили, что для отделки не использовалась кожа животных – только синтетика, материалы из переработанного волокна и ткани. В седане имеется два багажника: задний на 450 литров и передний на 100 литров.

  • Серийная версия e-tron GT пойдёт в производство в 2020 году. А уже в следующем году начнутся продажи электрического кроссовера e-tron и его купеобразной модификации e-tron Sportback.

Кто круче?

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