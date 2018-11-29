Концепт Audi e-tron GT показал серийное будущее электроседана марки

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера шоу-кара Audi e-tron GT, который предвещает серийную версию электрического седана.

А это точно седан? Да, несмотря на большое сходство с лифтбеком Audi A7, у концепта крышка багажника открывается отдельно от стекла, а кузов построен из сочетания алюминия, углепластика и высокопрочной стали.

Детали:

Серийную версию концепта построят на платформе для электромобилей PPE (Premium Platform Electric) от Porsche Taycan, который начнут выпускать в 2019 году. Длина e-tron GT равна 4,96 метра, ширина – 1,96 м, высота – 1,38 м, колёсная база – 2,9 м.

Audi e-tron GT получил два электромотора (по одному на каждой оси) общей мощностью 590 л.с., которые отдельно перераспределяют тягу для каждого колеса. С нуля до сотни он разгоняется за 3,5 секунды, до двухсот – за 12 секунд, а максималка составляет 240 км/ч.

Ёмкость батареи составляет более 90 кВт·ч, а заявленный запас хода – свыше 400 километров по циклу замера WLTP. От 800-вольтовой системы скоростного зарядного устройства аккумулятор «наполняется» на 80 процентов всего за 20 минут. Также есть возможность беспроводной зарядки Audi Wireless Charging мощностью 11 кВт.

Интерьер концепта, как и внешность, готов к серийному воплощению. В компании отдельно отметили, что для отделки не использовалась кожа животных – только синтетика, материалы из переработанного волокна и ткани. В седане имеется два багажника: задний на 450 литров и передний на 100 литров.