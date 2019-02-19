Электрокроссовер Audi взобрался на 85-процентный снежный уклон
Двукратный чемпион DTM Маттиас Экстрём поднялся на электрическом кроссовере Audi e-tron на горнолыжный склон с 85-процентным уклоном (40 градусов). Заезд прошёл в австрийском курорте Кицбюэль. Автомобиль, правда, использовался нестандартный – если на серийной версии у e-tron используются два электромотора (по одному на каждой оси) общей мощностью 408 л.с., то для подъёма взяли прототип с тремя электродвигателями (один спереди и два сзади), которые вместе выдают 503 л.с..
Если вы заметили в ролике трос, то знайте: он использовался не для помощи электромобилю, а в качестве страховки.
Бонус:
Да-да, Audi уже не раз снимала видео про то, как её машины поднимаются по снежным склоном. Вот оригинальный ролик, кадры из которого мелькают в самом свежем видео: в 1986 году седан Audi 100 CS Quattro поднялся на заснеженный трамплин в городе Каипола (Финляндия) с уклоном 77 процентов.