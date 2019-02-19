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Электрокроссовер Audi взобрался на 85-процентный снежный уклон

Видео

Двукратный чемпион DTM Маттиас Экстрём поднялся на электрическом кроссовере Audi e-tron на горнолыжный склон с 85-процентным уклоном (40 градусов). Заезд прошёл в австрийском курорте Кицбюэль. Автомобиль, правда, использовался нестандартный – если на серийной версии у e-tron используются два электромотора (по одному на каждой оси) общей мощностью 408 л.с., то для подъёма взяли прототип с тремя электродвигателями (один спереди и два сзади), которые вместе выдают 503 л.с..

#Audi #etron extreme: in late January, the Four Rings sent its first fully electric #SUV to conquer the legendary Streif in Kitzbühel. Behind the wheel? Rally cross driver Mattias Ekström. A #drive to remember: Stay tuned for news from the Audi Universe: Audi.com: https://www.audi.com/en.html Audi MediaCenter: https://www.audi-mediacenter.com/en" Facebook: https://www.facebook.com/Audi.AG/ Twitter: https://twitter.com/AudiOfficial Linkedin: https://www.linkedin.com/company/audi-ag/ Instagram: https://www.instagram.com/audiofficial/

Если вы заметили в ролике трос, то знайте: он использовался не для помощи электромобилю, а в качестве страховки.

Бонус:

The skier, carving his way down the streets of San Francisco at high speed. The race quattros and the Q7 driving across sheets of ice, spectacularly being shot from below. The snow-covered ski jump that the Audi 100 CS quattro® drives up without any external assistance – over quattro's 30-year history Audi has made a whole series of TV commercials that highlight the mystique of quattro® and the emotions it arouses. Some of them have gone down as classics in the history of advertising because they simply concentrate on the products – typical Audi. Learn more about the Audi quattro here: http://audi.us/quattro Connect with us: Subscribe to our YouTube channel: http://audi.us/YouTube Like us on Facebook: http://audi.us/Facebook Follow us on Twitter: http://audi.us/Twitter Follow us on Instagram: http://audi.us/Instagram About Audi: Advanced technology has always been at the very heart of Audi DNA. We have set a standard of excellence with a number of automotive firsts: implementing quattro all-wheel drive in a luxury sedan, introducing lightweight aluminum chassis construction and utilizing LED headlights in production vehicles. Progress is in every decision we make, every technology we invent, every vehicle we build. It’s our past and our future. Audi of America, Inc. and its U.S. dealers offer a full line of German-engineered luxury cars and SUVs. Visit http://www.audiusa.com for more information regarding Audi vehicles and business topics. This is the official YouTube channel for Audi of America, Inc. (“Audi”). All videos, images and content contained herein are the sole property of Audi. You may not download, copy, reproduce, or otherwise exploit any of these materials without the expressed written consent of Audi. If you would like to share videos on this channel, Audi invites you to use the YouTube share, embed, and/or email options.

Да-да, Audi уже не раз снимала видео про то, как её машины поднимаются по снежным склоном. Вот оригинальный ролик, кадры из которого мелькают в самом свежем видео: в 1986 году седан Audi 100 CS Quattro поднялся на заснеженный трамплин в городе Каипола (Финляндия) с уклоном 77 процентов.

Верите, что электрический кроссовер сам забрался на склон?

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