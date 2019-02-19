Электрокроссовер Audi взобрался на 85-процентный снежный уклон

Да-да, Audi уже не раз снимала видео про то, как её машины поднимаются по снежным склоном. Вот оригинальный ролик, кадры из которого мелькают в самом свежем видео: в 1986 году седан Audi 100 CS Quattro поднялся на заснеженный трамплин в городе Каипола (Финляндия) с уклоном 77 процентов.