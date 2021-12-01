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В Hennessey придумали один из самых странных гиперкаров: шесть колёс, 2400 сил, стоит 3 миллиона долларов

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Алексей Олефиренко

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Тюнинг-ателье Hennessey, на счету которого имеются два собственных гиперкара (Venom GT и Venom F5), анонсировало новую модель, чей дебют запланирован на 2026 год. Как пишет Bloomberg, новинку в Hennessey называют Project Deep Space и она будет представлять собой шестиколёсный электрический гран-туризмо мощностью более 2400 лошадиных сил. Цена машины составит 3 миллиона долларов.

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  • Точные технические характеристики модели пока не называются, однако в Hennessey рассчитывают, что необычная новинка станет рекордсменом в разгоне с нуля до 200 миль в час (321 километра в час). О запасе хода или ёмкости аккумуляторов не сообщается, но известно, что силовая установка будет создаваться при участии Delta Cosworth и Shell Pennzoil.
  • Project Deep Space станет первым электрическим автомобилем от Hennessey. Ранее Джон Хеннесси, основатель компании, не рассматривал электромоторы в качестве силовой установки для своих двухместных машин, так как батареи их сильно утяжеляли. Но когда двухместная концепция сменилась четырёхместной, электромоторы стали выглядеть привлекательнее, чем один большой двигатель внутреннего сгорания: открывались дополнительные возможности компоновки, а теоретические мощность и крутящий момент оказывались даже большими.
  • Пока что Project Deep Space существует только в виде эскизов, первые варианты которых были сделаны на салфетках. Принципиально новый автомобиль от Hennessey получит шестиколёсную схему, причём «колёсная пара» будет располагаться не спереди, как на формульном Tyrrell P34 или прототипе Covini C6W, а сзади — для лучшего сцепления колёс с дорогой при разгоне.
  • Из-за длинной колёсной базы, позволяющей уместить достаточное количество аккумуляторных батарей, Deep Space удалось сделать четырёхместным, причём места в салоне расположены ромбовидно: водитель сидит спереди, по центру, ещё два кресла установлены за ним, и, наконец, в задней части салона, также по центру, располагается ещё одно сиденье.
  • Шасси Deep Space будет выполнено из углеродного волокна: при длине машины около шести метров её масса не должна превысить две тонны. В багажниках шестиколёсного гиперкара будет достаточно места для чемоданов всех четырёх пассажиров.
  • Тираж модели составит ровно 105 экземпляров. При цене в три миллиона долларов Deep Space может стать самым дорогим серийным электрокаром в мире. В беседе с Bloomberg Джон Хэннесси намекнул, что первый предзаказ на машину уже получен.

Ранее компания Hennessey приступила к производству модели Hennessey Venom F5, оснащённой 1842-сильным мотором и претендующей на звание быстрейшего гиперкара на планете. Первый экземпляр F5, окрашенный в золотистый цвет, был передан владельцу на прошлой неделе. Остальные 23 машины тоже распроданы, вскоре они также будут отправлены владельцам.

Станет ли гиперкар Deep Space серийным?

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