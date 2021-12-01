В Hennessey придумали один из самых странных гиперкаров: шесть колёс, 2400 сил, стоит 3 миллиона долларов

Тюнинг-ателье Hennessey, на счету которого имеются два собственных гиперкара (Venom GT и Venom F5), анонсировало новую модель, чей дебют запланирован на 2026 год. Как пишет Bloomberg, новинку в Hennessey называют Project Deep Space и она будет представлять собой шестиколёсный электрический гран-туризмо мощностью более 2400 лошадиных сил. Цена машины составит 3 миллиона долларов.