Этот Ford GT с максималкой в 8 км/ч хотели купить за 500 тысяч долларов. Но сделка сорвалась

На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги по редкому экземпляру суперкара Ford GT образца 2004 года — это первый из предсерийных прототипов, который использовался для испытаний на объём вредных выбросов. За купе предлагали 500 тысяч долларов (36,6 миллиона рублей), однако продавца цена не устроила, и сделка не состоялась.