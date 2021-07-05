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Этот Ford GT с максималкой в 8 км/ч хотели купить за 500 тысяч долларов. Но сделка сорвалась

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Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги по редкому экземпляру суперкара Ford GT образца 2004 года — это первый из предсерийных прототипов, который использовался для испытаний на объём вредных выбросов. За купе предлагали 500 тысяч долларов (36,6 миллиона рублей), однако продавца цена не устроила, и сделка не состоялась.

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  • Так называемый Confirmation Prototype 1 отличается от серийных версий Ford GT этого поколения некоторыми нюансами внешности, набором дополнитель­ного оборудования для оперативного получения информации о работе силового агрегата, а также экспери­ментальной выхлопной системой. Кроме того, этот экземпляр украшен автографами членов команды, разрабаты­вавшей модель, включая Кэррола Шелби и Билла Форда.
  • На прототипе стоит 5,4-литровый наддувный V8 в паре с шести­ступенчатой «механикой» Ricardo. Отдача двигателя не уточняется. Прототип оснащён электронным ограничителем максимальной скорости, который срабатывает на отметке в 5 миль в час (8 км﻿/ч), и не имеет доступа на дороги общего пользования. Пробег составляет 1950 километров. Кроме того, мотор снабжён счётчиком моточасов, который демонстрирует чуть менее 217 часов работы силового агрегата.
  • Интерьер спорткара также не слишком похож на салон серийного Ford GT. К примеру, здесь использованы руль от Ford Mustang и колонка от минивэна Ford Windstar, потолок обшит алюминием, а сиденья лишены алюминиевых вставок.

В мае нынешнего года во Флориде ушёл с молотка ещё один необычный экземпляр Ford GT этого поколения — практически не ездившее купе особой серии Heritage с пробегом 4,3 километра. За суперкар выложили 566 тысяч долларов (41,5 миллиона рублей).

Как считаете, правильно поступил продавец?

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