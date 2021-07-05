Этот Ford GT с максималкой в 8 км/ч хотели купить за 500 тысяч долларов. Но сделка сорвалась

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Редкий суперкар Ford GT 2006 года с пробегом 4 километра пустят с молотка
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Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги по редкому экземпляру суперкара Ford GT образца 2004 года — это первый из предсерийных прототипов, который использовался для испытаний на объём вредных выбросов. За купе предлагали 500 тысяч долларов (36,6 миллиона рублей), однако продавца цена не устроила, и сделка не состоялась.
В мае нынешнего года во Флориде ушёл с молотка ещё один необычный экземпляр Ford GT этого поколения — практически не ездившее купе особой серии Heritage с пробегом 4,3 километра. За суперкар выложили 566 тысяч долларов (41,5 миллиона рублей).