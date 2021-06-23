Этот Ducati не ездил все свои 20 лет: его продают вместе с заводским ящиком

Байк относится к лимитированной серии, которая в 2001–2002 годах увидела свет тиражом 2000 экзем­пляров. Мотоцикл украшают обтекатель фары в тон основному цвету и с небольшим ветровым стеклом, одинарное сиденье с вздёрнутой накладкой позади и хромиро­ванный тахометр над цифровым спидометром.

С 904-кубового двухцилиндрового мотора сняли 74 л.с. Через цепь заднее колесо приводит 6‑ступенчатая коробка передач. Спереди в подвеске трудится перевёрнутая вилка диаметром 43 миллиметра, сзади — настраиваемый амортизатор Sachs. Тормоза спереди и сзади — от Brembo.

Этот Ducati MH900e Evoluzione продаётся вместе с заводским транспортиро­вочным ящиком, полной документацией, сертификатом произво­дителя о подлинности происхождения. А также — с документами о последнем обслуживании в 2018 году. Текущая ставка — 28 000 долларов (чуть больше 2 миллионов рублей).

Год назад с молотка ушёл мотоцикл Ducati 851, принадлежавший экс-ведущим шоу Top Gear Джеймсу Мэю и Ричарду Хаммонду. Спортбайк был приобретён Джеймсом Мэем в 1991 году, а он позже продал мотоцикл Хаммонду. Он оснащён двухцилин­дровым 851-кубовым двигателем мощностью 93 л.с.