Этот Ducati не ездил все свои 20 лет: его продают вместе с заводским ящиком

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Кирилл Малышев
На портале Bring a Trailer выставили на продажу лимитированный мотоцикл Ducati MH900е Evoluzione. Он выпущен в 2002 году, а на одометре — всего 12 километров. Лот продаётся вместе с заводской упаковкой.
Год назад с молотка ушёл мотоцикл Ducati 851, принадлежавший экс-ведущим шоу Top Gear Джеймсу Мэю и Ричарду Хаммонду. Спортбайк был приобретён Джеймсом Мэем в 1991 году, а он позже продал мотоцикл Хаммонду. Он оснащён двухцилиндровым 851-кубовым двигателем мощностью 93 л.с.