Этот 700-сильный Nissan Juke не смогли продать за 55 миллионов рублей. Теперь его предлагают за 20 миллионов

Материал по теме
Самый злющий Nissan Juke: фотопост
Немецкие тюнеры оснастили Renault Duster обвесом за 255 тысяч рублей (и это без спойлера!)
Михаил Кондратьев
На сайте VDM Cars появилось объявление о продаже очень редкого Nissan Juke — версии Juke‑R с начинкой от суперкара Nissan GT‑R. Этот заряженный кроссовер пытались продать в 2020 году за 649 500 евро (примерно 55 миллионов рублей по текущему курсу), однако покупатель так и не нашёлся. Теперь за него хотят намного меньше — 237 941 евро (около 20 миллионов рублей).
Juke-R не стал единственным экспериментом Nissan над моделью. Несколько лет назад компания представила слегка улучшенный вариант Juke‑R 2.0, а в 2019‑м показала кроссовер с гусеницами вместо колёс.