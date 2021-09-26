Этот 700-сильный Nissan Juke не смогли продать за 55 миллионов рублей. Теперь его предлагают за 20 миллионов

На сайте VDM Cars появилось объявление о продаже очень редкого Nissan Juke — версии Juke‑R с начинкой от суперкара Nissan GT‑R. Этот заряженный кроссовер пытались продать в 2020 году за 649 500 евро (примерно 55 миллионов рублей по текущему курсу), однако покупатель так и не нашёлся. Теперь за него хотят намного меньше — 237 941 евро (около 20 миллионов рублей).