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Этот 700-сильный Nissan Juke не смогли продать за 55 миллионов рублей. Теперь его предлагают за 20 миллионов
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Михаил Кондратьев

На сайте VDM Cars появилось объявление о продаже очень редкого Nissan Juke — версии Juke‑R с начинкой от суперкара Nissan GT‑R. Этот заряженный кроссовер пытались продать в 2020 году за 649 500 евро (примерно 55 миллионов рублей по текущему курсу), однако покупатель так и не нашёлся. Теперь за него хотят намного меньше — 237 941 евро (около 20 миллионов рублей).

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  • Кроссовер стал последним в серии из всего пяти экземпляров, выпущенных японцами совместно с британскими фирмами RML Group и Severn Valley Motorsport. По словам продавца, две машины принадлежат компании Nissan, а две другие были разбиты.
  • Работа над его автомобилем закончилась лишь в 2019 году, хотя первый товарный Juke‑R был выпущен девять лет назад. В новом объявлении пробег не указан, но в 2020‑м он был равен лишь 20 километрам.
  • От Nissan GT-R компактному кроссоверу достались 20-дюймовые колёса, руль с приборной панелью и двигатель — 3,8-литровый V6 с двумя турбинами, соединённый с шести­ступенчатым «роботом». Выставленный на продажу образец стал самым мощным в серии: отдачу его мотора довели до 700 л.с.
  • Помимо этого, Juke-R отличается доработанной регулируемой подвеской и усиленными тормозами, спортивным обвесом, наличием каркаса безопасности и настоящими «ковшами», установ­ленными вместо стандартных передних кресел.

Juke-R не стал единственным экспериментом Nissan над моделью. Несколько лет назад компания представила слегка улучшенный вариант Juke‑R 2.0, а в 2019‑м показала кроссовер с гусеницами вместо колёс.

Можно рассматривать Juke-R как коллекционную машину (и, стало быть, инвестицию)?

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