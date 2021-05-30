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На продажу выставлен очень редкий двухдверный Maybach. Он принадлежал Самюэлю Это'о

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Михаил Кондратьев

На портале Gallery Aaldering появилось объявление о продаже очень редкого Maybach — модели 57S в двухдверном кузове. Всего было выпущено восемь таких машин. Конкретно этот экземпляр заказал знаменитый футболист Самюэль Это'о и получил его в 2010 году.

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  • Производством купе на базе седана Maybach занималась немецкая фирма Xenatec. Перво­начально планиро­валось выпустить, по разным сведениям, 100–200 подобных двухдверок, но тираж ограни­чился лишь несколькими. Одну из машин заказал бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи, но до покупателя она так и не добралась в силу известных причин.

  • Экземпляр для Это'о выполнен в цвете Baltic Black и с чёрно-белым салоном. В интерьере присут­ствуют также карбоновые вставки, а среди оснащения есть, например, премиальная аудио­система Bose, два телефона и навигация, столики для пассажиров второго ряда и небольшой холодильник.

  • Двигатель, как и у S-версии «обычного» Maybach 57, обладает 12 цилин­драми, шестью литрами объёма и двумя турбинами. Мощность составляет 612 л.с. при 1000 Нм крутящего момента. Привод — задний, коробка передач — пятиступен­чатый «автомат».

  • За машину с пробегом 13,5 тысячи километров хотят 795 тысяч евро или около 71 миллиона рублей. Находится она в Нидерландах.

Стоит того?

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