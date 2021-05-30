На продажу выставлен очень редкий двухдверный Maybach. Он принадлежал Самюэлю Это'о
Михаил Кондратьев
На портале Gallery Aaldering появилось объявление о продаже очень редкого Maybach — модели 57S в двухдверном кузове. Всего было выпущено восемь таких машин. Конкретно этот экземпляр заказал знаменитый футболист Самюэль Это'о и получил его в 2010 году.
Производством купе на базе седана Maybach занималась немецкая фирма Xenatec. Первоначально планировалось выпустить, по разным сведениям, 100–200 подобных двухдверок, но тираж ограничился лишь несколькими. Одну из машин заказал бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи, но до покупателя она так и не добралась в силу известных причин.
Экземпляр для Это'о выполнен в цвете Baltic Black и с чёрно-белым салоном. В интерьере присутствуют также карбоновые вставки, а среди оснащения есть, например, премиальная аудиосистема Bose, два телефона и навигация, столики для пассажиров второго ряда и небольшой холодильник.
Двигатель, как и у S-версии «обычного» Maybach 57, обладает 12 цилиндрами, шестью литрами объёма и двумя турбинами. Мощность составляет 612 л.с. при 1000 Нм крутящего момента. Привод — задний, коробка передач — пятиступенчатый «автомат».
За машину с пробегом 13,5 тысячи километров хотят 795 тысяч евро или около 71 миллиона рублей. Находится она в Нидерландах.