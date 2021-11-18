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Гиперкар Rimac за 2 миллиона евро погоняли по грязному просёлку. А после этого разбили в краш-тесте

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Дмитрий Елизаров

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Хорватская компания Rimac опубликовала очередной видео­отчёт об испытаниях своего 1914-сильного гиперкара Nevera. Правда, носили они скорее шуточный характер. Первый предсерийный прототип гиперкара, созданный в начале нынешнего года, глава компании Мате Римац лично прогнал по хорватским просёлкам, прежде чем окончательно уничтожить машину ценой 2 миллиона евро на одном из краш-тестов.

  • Rimac уже завершила программу краш-тестов для получения европейской сертификации и сейчас находится на последнем этапе сертификаци­онной программы для США, которая также требует аналогичных испытаний. По словам Мате, уже разбиты десятки прототипов, и то же самое в ближайшие недели предстоит герою опубликованного компанией видеоролика.
  • Этот гиперкар, первый из построенных с максимальным приближением к серийным машинам, использовался компанией в презентационных целях: Nevera показывали потенциальным покупателям, инвесторам и журналистам. И перед тем, как уничтожить купе, в Rimac решили попытаться сделать с ним то, чего ранее никогда не делали с гиперкаром (и скорее всего  большинство владельцев никогда не сделает), — проехать по раскисшим просёлочным дорогам.
  • Сначала глава фирмы мчится на Nevera по узкой лесной дорожке, засыпанной опавшими листьями. Затем дрифтует по лужам грязи среди поля, после чего выясняется, что эта «трасса» — техно­логическая дорога, ведущая к стройке компании Rimac. Хорватская фирма уже начала возводить новую штаб-квартиру, но пока на стройплощадке достаточно места, чтобы нарезать несколько «пятаков» на электрокаре, который способен ускориться до 100 км﻿/﻿ч менее чем за 2 секунды.

Ранее глава Rimac стал ещё и руководителем объединённого предприятия Bugatti Rimac. Штаб-квартира нового СП будет также расположена в Хорватии, однако пока модельные линейки обеих марок и каналы их сбыта останутся независимыми.

Хотели бы на таком гиперкаре — да в российскую грязь?

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