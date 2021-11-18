Гиперкар Rimac за 2 миллиона евро погоняли по грязному просёлку. А после этого разбили в краш-тесте

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Хорватская компания Rimac опубликовала очередной видеоотчёт об испытаниях своего 1914-сильного гиперкара Nevera. Правда, носили они скорее шуточный характер. Первый предсерийный прототип гиперкара, созданный в начале нынешнего года, глава компании Мате Римац лично прогнал по хорватским просёлкам, прежде чем окончательно уничтожить машину ценой 2 миллиона евро на одном из краш-тестов.
Ранее глава Rimac стал ещё и руководителем объединённого предприятия Bugatti Rimac. Штаб-квартира нового СП будет также расположена в Хорватии, однако пока модельные линейки обеих марок и каналы их сбыта останутся независимыми.