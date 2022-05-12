Что в российских машинах сделано в России? Хитрая викторина про импортозамещение

О том, что такое локализация, как она работает и каков процент зарубежных запчастей в конструкции российских автомобилей, мы уже писали. Сегодня мы попробуем подать сложную и (слегка) нудную тему в формате интересной викторины. Попробуйте угадать, какие компоненты отечественных автомобилей сделаны в России, а какие — поставляются из-за рубежа.