Пропускать автобус или нет: задача на знание ПДД с подвохом

Что в российских машинах сделано в России? Хитрая викторина про импортозамещение

Игры

Константин Новацкий

О том, что такое локализация, как она работает и каков процент зарубежных запчастей в конструкции российских автомобилей, мы уже писали. Сегодня мы попробуем подать сложную и (слегка) нудную тему в формате интересной викторины. Попробуйте угадать, какие компоненты отечественных автомобилей сделаны в России, а какие — поставляются из-за рубежа.

  • Стартуем! Вот 2,7-литровый мотор, которым оснащается актуальный УАЗ Патриот. Он российский?

  • А что насчёт коробки передач Хантера? Пятиступенчатая «механика» олдскульного вездехода собрана в России?

  • Торможением «народной» Lada Granta заведует электронный блок ABS. Он российский или зарубежный?

  • В конструкции флагманской Vesta ещё больше импортных деталей. Но сейчас нас интересует подвеска: как думаете, стойки амортизаторов Весты сделаны у нас?

  • Внедорожник Niva Travel (как и ряд других моделей Lada) вскоре лишится «тревожной» кнопки ЭРА-ГЛОНАСС на потолке. Сама система российская, а что насчёт микрочипов внутри?

  • Вернёмся к УАЗу. Кресло олдскульного Хантера не самое комфортабельное на свете, но вполне удобное. Его производят в нашей стране?

  • А вот руль — точнее, рулевая колонка ульяновского Патриота. Как по-вашему, она российская или нет?

  • Так выглядит «премиальный» тягач КамАЗ-5490 с кабиной Mercedes-Benz. Несмотря на санкции, модель ещё выпускается. Подскажите, коробка передач у этого грузовика зарубежная или нет?

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