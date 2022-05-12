Что в российских машинах сделано в России? Хитрая викторина про импортозамещение
Константин Новацкий
О том, что такое локализация, как она работает и каков процент зарубежных запчастей в конструкции российских автомобилей, мы уже писали. Сегодня мы попробуем подать сложную и (слегка) нудную тему в формате интересной викторины. Попробуйте угадать, какие компоненты отечественных автомобилей сделаны в России, а какие — поставляются из-за рубежа.
Стартуем! Вот 2,7-литровый мотор, которым оснащается актуальный УАЗ Патриот. Он российский?
А что насчёт коробки передач Хантера? Пятиступенчатая «механика» олдскульного вездехода собрана в России?
Торможением «народной» Lada Granta заведует электронный блок ABS. Он российский или зарубежный?
В конструкции флагманской Vesta ещё больше импортных деталей. Но сейчас нас интересует подвеска: как думаете, стойки амортизаторов Весты сделаны у нас?
Внедорожник Niva Travel (как и ряд других моделей Lada) вскоре лишится «тревожной» кнопки ЭРА-ГЛОНАСС на потолке. Сама система российская, а что насчёт микрочипов внутри?
Вернёмся к УАЗу. Кресло олдскульного Хантера не самое комфортабельное на свете, но вполне удобное. Его производят в нашей стране?
А вот руль — точнее, рулевая колонка ульяновского Патриота. Как по-вашему, она российская или нет?
Так выглядит «премиальный» тягач КамАЗ-5490 с кабиной Mercedes-Benz. Несмотря на санкции, модель ещё выпускается. Подскажите, коробка передач у этого грузовика зарубежная или нет?