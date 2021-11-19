Это — редчайший Austin Metro, прокачанный Aston Martin. И его сейчас продают

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Аукционный дом H&H Classics выставил на торги редкий и необычный автомобиль — хэтчбек Frazer-Tickford Metro 1982 года выпуска. В мире лишь 26 подобных автомобилей, доработанных инженерным подразделением Aston Martin тех лет, — Tickford. Ориентировочная стоимость лота — от 35 до 45 тысяч фунтов (3,5–4,4 миллиона рублей).
Сейчас Aston Martin осваивает лигу гиперкаров: недавно стартовало серийное производство модели Valkyrie, которую компания разрабатывала совместно с Эдрианом Ньюи и командой Red Bull Racing.