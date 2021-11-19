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Это — редчайший Austin Metro, прокачанный Aston Martin. И его сейчас продают

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Алексей Олефиренко

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Аукционный дом H&H Classics выставил на торги редкий и необычный автомобиль — хэтчбек Frazer-Tickford Metro 1982 года выпуска. В мире лишь 26 подобных автомобилей, доработанных инженерным подразделением Aston Martin тех лет, — Tickford. Ориентировочная стоимость лота — от 35 до 45 тысяч фунтов (3,5–4,4 миллиона рублей).

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  • Основой для Frazer-Tickford Metro послужил Austin Mini Metro, выпускавшийся с 1980 по 1998 год. Благодаря помощи Aston Martin Tickford хэтчбек получил широкий обвес, прокачанный до 82 лошадиных сил 1,3-литровый двигатель, особые настройки шасси, а также роскошный интерьер, в котором, помимо кожи и алькантары, есть большой люк, электростеклоподъёмники, стереосистема и круиз-контроль.
  • Из 26 экземпляров Frazer-Tickford Metro  лишь три предназначались для рынка Соединённых Штатов — в том числе и экземпляр, оказавшийся в распоряжении H&H Classics. Леворульный хэтчбек, окрашенный в тёмно-бронзовый цвет, экспонировался в 1982 году на автосалоне в Лос-Анджелесе, после чего отправился в гараж Вендала МакБрайда — знаменитого автомобильного фотографа, работавшего с Ferrari.
  • Продающийся автомобиль находится в отменном состоянии. Его пробег составляет чуть более 15 тысяч километров, что подтверждается не только одометром, но и сопроводительными документами. Последнее большое техобслуживание Metro прошёл в 2018 году: тогда ему заменили треснувшее ветровое стекло, обновили обивку салона, а также установили новую выпускную систему стоимостью около 3 тысяч фунтов.
  • В 1982 году автомобиль обошёлся МакБрайду в 11 600 фунтов — то есть дороже, чем новый Porsche 944. Если не учитывать инфляцию, Frazer-Tickford Metro можно рассматривать как выгодную инвестицию.
  • Тюнингованный Metro не был единственной попыткой Aston Martin влиться в класс компактных автомобилей. Так, в 2011 году британцы начали производство модели Cygnet (по факту — перелицованной Toyota iQ). Однако из-за низкого спроса уже в 2013 году хэтчбек сняли с производства.

Сейчас Aston Martin осваивает лигу гиперкаров: недавно стартовало серийное производство модели Valkyrie, которую компания разрабатывала совместно с Эдрианом Ньюи и командой Red Bull Racing.

Какой «маленький Aston» вы бы выбрали?

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