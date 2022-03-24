«Это моя машина»: звезда ситкома и его Land Rover Defender

Несмотря на то, что Land Rover Defender нового поколения оказался очень способным внедорожником, многие сильно скучают по классическому, харизматичному Дэфу. Одним из больших поклонников британского «старичка» является актёр Павел Сердюк. Мы встретились с петролхэдом, которого многие могут знать по роли в сериале «Моя прекрасная няня», чтобы услышать историю его машины.