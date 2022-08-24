Машина или звезда фильмов для взрослых? Викторина с пометкой «18+»

Иронизировать над автомобильными названиями не наскучит, кажется, никогда. Волей неких креативных ребят невзрачная коробка на колёсах или рамный пикап получают имена как у звёзд рок-фестивалей. Или актёров порноиндустрии! Мы не преувеличиваем: в этом квизе могут встретиться знакомые имена, но лишь некоторые из них принадлежат автомобилям. Угадаете, где тут машина, а где — псевдоним актёра кино для взрослых?