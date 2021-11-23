Это Ferrari? Или Porsche? Нет — это Prince! Фотопост

Казалось, что после Второй мировой войны Япония будет очень долго приходить в себя, и в ближайшие десятилетия местным автопроизводителям будет не до спорткаров. Однако в 1964 году Honda представила RA271 — первый японский болид, предназначенный для Формулы-1. А годом позже появился среднемоторный спорткар компании Prince — той самой фирмы, что выпускала Skyline и была предтечей современного Nissan.