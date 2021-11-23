Это Ferrari? Или Porsche? Нет — это Prince! Фотопост

Казалось, что после Второй мировой войны Япония будет очень долго приходить в себя, и в ближайшие десятилетия местным автопроизводителям будет не до спорткаров. Однако в 1964 году Honda представила RA271 — первый японский болид, предназначенный для Формулы-1. А годом позже появился среднемоторный спорткар компании Prince — той самой фирмы, что выпускала Skyline и была предтечей современного Nissan.
Купе, разработанное Шиничиро Сакурай (он сделал ещё несколько спорткаров той же марки, а затем принимал участие в разработке гражданских Ниссанов — например, модели Laurel), получило имя R380 и преследовало единственную цель — победить Porsche 904, на которых в японских гонках выступали зажиточные «частники». Соединив проверенную временем двухлитровую рядную «шестёрку», пятиступенчатую коробку передач Hewland и лёгкий, аэродинамичным кузов, Сакурай придумал машину, которая на бумаге была быстрее 904.
Однако к моменту появления R380 частники дружно пересели на более мощные Porsche 906, поэтому триумф марки Prince казался не таким уж гарантированным. Тем не менее, на Гран-При 1966 года, проходившем в Фудзи, японские R380 заняли первое и второе места, опередив немецкие машины! Именно тогда R380 стал героем национального автоспорта.
Но за пределами Японии об этом автомобиле знают немногие. Это и попытался исправить фотограф Кристофер Уилсон, который организовал для спорткара красивую тематическую фотосессию. Как оказалось, у R380 немало интересных деталей — например, спидометр, располагающийся почти над порогом, и очень странный руль, похожий на крендель.