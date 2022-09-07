Можно проехать прямо или нет: неочевидная задача на знание ПДД

Это ездит, летает или плавает? Угадай по названию, что это за транспорт
Игры

Константин Новацкий

Каким бы эрудитом вы ни были, невозможно хранить в голове названия всех транспортных средств, не путая одно с другим. Имён для транспорта — автомобильного, воздушного или водного — придумано так много, что даже самые крутые знатоки рискуют сесть в лужу, приняв спорткар за самолёт. Проверим, способны ли вы отличить амфибию от седана, а багги от лодки по одному лишь названию. Вперёд!

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