Это для вашей безопасности. Первый тест нового Subaru Outback

Уверен — где-нибудь в плотном в потоке вы, скорее всего, вообще не распознаете в шестом Аутбэке новую модель. Если только не работаете на Subaru или не владеете универсалом в прошлом кузове, что тоже маловероятно. Однако все кузовные панели и светотехника тут совершенно новые.

Зачем тогда нужно это сходство? В Subaru утверждают, что клиенты не просили изменений в дизайне. А узнать новинку проще всего по более узким фарам или необычным изломам чёрного защитного обвеса.