Вопросы бюджета: первый тест Hyundai Creta нового поколения

Это для вашей безопасности. Первый тест нового Subaru Outback
Тесты

Михаил Николаенко

Если перемешать на парковке новенькие Аутбэки с универсалами предыдущего поколения, то понять, кто где, получится не сразу — до того они похожи! Чтобы научиться с ходу различать машины 5‑го и 6‑го поколения, придётся всматриваться и запоминать характерные черты нового универсала. Который, кстати, точно так же поступает с нами, водителями, — внимательно смотрит на каждого, кто садится за руль, запоминает и потом даже узнаёт в лицо.

Эта модель борется за звание главной новинки 2021 года в России
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Subaru Outback пятого поколения, рестайлинг

Уверен — где-нибудь в плотном в потоке вы, скорее всего, вообще не распознаете в шестом Аутбэке новую модель. Если только не работаете на Subaru или не владеете универсалом в прошлом кузове, что тоже маловероятно. Однако все кузовные панели и светотехника тут совершенно новые. 

Зачем тогда нужно это сходство? В Subaru утверждают, что клиенты не просили изменений в дизайне. А узнать новинку проще всего по более узким фарам или необычным изломам чёрного защитного обвеса.

Первый тест прошёл на уже осенних дорогах Алтая, однако на российский рынок универсал вышел ещё в середине лета. Предлагается новый Outback в трёх фиксиро­ванных комплектациях по ценам от 3 869 000 до 3 999 900 рублей (без учёта доплаты за опциональ­ный цвет и возможных наценок дилеров).

Со сменой поколений, которая, кстати, случилась ещё в 2019 году, Аутбэк переехал на другую платформу, обзавёлся усовершенствованной подвеской, получил новую моторную гамму и свежий интерьер, а также современное оснащение вместе с крутой системой распознавания лиц.

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После переезда на модульную платформу SGP (используется на моделях XV, Forester, Legacy и Ascent) Аутбэк стал чуть крупнее: плюс 50 миллиметров в длину и 35 миллиметров в ширину (до 4870 и 1875 милли­метров соответ­ственно) при той же колёсной базе в 2745 миллиметров. Жёсткость кузова выросла сразу на 70%, за счёт так называемой «интегри­рованной внутренней рамы» — усиленного внутреннего каркаса, к которому привари­ваются наружные панели.

В шасси изменения пусть и не революционные, но заметные. Например, рулевая рейка теперь имеет переменное передаточное отношение, а в подвеске (как и прежде, здесь МакФерсон спереди и независимая на двойных поперечных рычагах сзади) стало больше алюминиевых компонентов. Модерни­зированы передний и задний подрамники (передний усилен мощной К‑образной распоркой), а также стабилизаторы и опоры стоек.

Зато в салоне нового Outback уже не ошибёшься: о предшественнике напоминает только руль, а центром притяжения является 11,6-дюймовый вертикальный тачскрин мультимедийной системы. Большой «планшет», помимо мультимедийки и управления различными настройками автомобиля, поглотил и блок климат-контроля. Впрочем, кое-какие физические клавиши пока остались — для регулировки температуры и включения обогрева стёкол, например. Сохранена и крутилка громкости аудиосистемы, что хорошо.

Претензий к месту водителя за пару сотен километров теста не возникло. Удобно устроиться сможет почти любой, с обзорностью проблем тоже не будет — Outback сохранил «форточки» в передних стёклах, а боковые зеркала заднего вида по-прежнему крепятся на дверях.

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Всего предлагается четыре варианта оформления салона. Один из них — «чёрное на чёрном», остальные — двухцветные. Самое выигрышное сочетание, по мнению покупателей, — на этом фото

От увеличения габаритов выиграли прежде всего задние пассажиры. На втором ряду предыдущего Аутбэка и без того было просторно, а в новом универсале места ещё больше. И рослым пассажирам комфортно — запаса хватает и по длине, и по высоте.

Багажник тоже слегка подрос — и в длину, и в ширину. Отсек неплох как формой (арки колёс выпирают, но не очень сильно), так и наполнением. Есть набор крючков с петлями и ручки складывания второго ряда, и 12-вольтовая розетка, и ниша с фиксирующей сеточкой. А самая необычная фишка — механизм складывания шторки грузового отсека: в новом Аутбэке её достаточно просто толкнуть, чтобы она свернулась. Сделать это можно локтем, лбом, ногой или чем-то ещё, чем получится дотянуться стоя у багажника с занятыми руками. В старом универсале такой финт не прокатит — потребуется освобождать руку, чтобы сперва потянуть шторку на себя.

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На втором ряду вольготно. Спинки регулируются по наклону, есть подогрев и пара мощных USB. Но отдельной зоны климат-контроля для сидящих сзади у Аутбэка не бывает

Ещё одна умная штука в шестом Аутбэке — обновлённый комплекс систем-помощников EyeSight Safety Plus с новой стереокамерой и доработанным софтом. Помимо адаптивного круиза, есть системы удержания в полосе и мониторинга слепых зон, автоматический тормоз, который следит за трафиком (в том числе и при поворотах на перекрёстках), и даже функция автоматического маневрирования: когда машина объезжает препятствие в пределах своей полосы. Плюс светодиодная проекция на лобовое стекло и виброотклик в рулевом колесе в качестве индикаторов.

Наконец, система слежения за лицом водителя с говорящим названием Driver Monitoring System (DMS). Камера с инфракрасной подсветкой, расположенная на вершине передней панели, контролирует направление взгляда водителя и его состояние: стоит посмотреть в сторону или отвлечься на телефон, как раздаётся звуковой сигнал!

Камера системы Driver Monitoring System спрятана под незаметным козырьком прямо над монитором медиасистемы. Не зная о её существовании, никогда не догадаешься, что в машине есть следящий за водителем электронный глаз!

Кроме того, DMS умеет запоминать лица и, соответственно, распознавать их! В системе можно зарегистрировать до пяти водителей. Через пару секунд после того, как вы садитесь за руль, система узнаёт вас, приветствует и загружает настройки сиденья и зеркал, микроклимата и мультимедийки. Причём DMS сработает даже в том случае, если вы остановились и, не заглушив мотор, уступили место другому водителю из списка. Круто! А если постоянное наблюдение за собой по какой-то причине вас раздражает, то DMS можно отключить, заодно надев шапочку из фольги.

А вот систему стабилизации Аутбэка отключить полностью нельзя даже на время! Часть маршрутов тест-драйва пришлась на отличные грунтовки, где хотелось чуть больше свободы, чем допускает страхующая электроника в якобы выключенном состоянии, — «ошейник» можно ослабить, но не снять полностью. Ведь новый универсал позволяет лихо мчать по камешкам, не боясь даже грубых неровностей. Да и управлять им в таком режиме приятно — шасси получилось отнюдь не бесхарактерное.

Правда, подвеска новой модели кажется уже не такой всеядной, как на предыдущем Аутбэке, который тоже был доступен для ознакомительной поездки. Поэтому тем, кто ездил на машине пятого поколения и привык ходом преодолевать плохие участки, настройки нового универсала могут и не понравиться. Подвеска тут заметно плотнее, и на тех участках, которые старая модель проезжала с максимальным комфортом, в новом универсале ощутимо потряхивало.

Но есть у таких настроек и положительная черта: новинка едет намного собраннее предшественника. Это очень хорошо чувствуется, если сначала промчать по плохому покрытию на новом универсале, а затем повторить заезд за рулём предыдущего Аутбэка. В тех условиях, где новичок едет уверенно и собранно, предшественник сильно раскачивается, кренится и даже пытается спрыгнуть с траектории, если налететь на крупную неровность в повороте.

Рулевая рейка с переменным передаточным отношением тоже скорее благо — реакции на повороты руля стали более плавными, и это хорошо! Руль старого Аутбэка ощущается более острым в околонулевой зоне, но после новой машины он кажется даже слишком резким. Характер новой модели  более сбалансирован.

Для цельного драйверского характера новому универсалу не хватает только подходящего двигателя. Это на других рынках у Outback шестого поколения появился новый турбомотор (264 л.с. и 376 Нм), который пришёл на смену 3,6-литровой атмосферной «шестёрке». В России такого двигателя нет, и универсал доступен только с безнаддувным оппозитником 2.5 на 188 сил и 245 Нм крутящего момента. По паспорту такой автомобиль набирает 100 км﻿/﻿ч за 9,6 секунды, что вроде бы неплохо для семейного «сарая». Но там, где разгоняться нужно много и часто, атмосферному двигателю приходится тяжело.

Сам агрегат, кстати, — это доработанная версия двигателя от прежнего Аутбэка. Он даже сохранил индекс FB25. Но в Subaru уверяют, что 90% деталей в нём другие: поменялись поршни, шатуны, форсунки и система термо­регулирования. Изменилась степень сжатия (с 10.3 до 12.0), распределённый впрыск уступил место непосред­ственному, а общая масса силового агрегата снизилась на 10%.

В паре с этим мотором трудится безальтернативный вариатор, который тоже подвергся модернизации ради лучшей экономичности и динамических характеристик. Ладят агрегаты хорошо, но претензии всё-таки есть. Во-первых, вариатор любит загонять двигатель в зону высоких оборотов и салон наполняется громким звуком: переработанная «четвёрка» почему-то получилась шумнее, чем агрегат предыдущего Аутбэка. И это при том, что у нового универсала лучше шумоизоляция и он действительно кажется тише, когда двигатель работает на невысоких оборотах. 

А ещё непонятно, почему в ручном режиме (имитирующем смену восьми виртуальных передач) вариатор сам уходит «вверх», но не хочет переключаться «вниз» при замедлении...

Ах да, ещё кое-что: Outback теперь оснащается нефиксируемым рычажком включения поворотников! Зачем и почему — загадка.

Впрочем, ломать голову над выбором оборудования или комплектаций российским покупателям не придётся: на нашем рынке доступны всего три варианта Аутбэка. Базовый Elegance (3 869 000 рублей), средний Field (3 929 900 рублей) и топовый Premium (3 999 900 рублей). За опциональный цвет попросят доплатить от 25 до 39 тысяч рублей, а больше никаких опций вообще не предусмотрено.

И, как вы уже догадались по скромной разнице в ценах, даже по набору оборудо­вания эти комплектации мало чем отличаются. У базовой машины будут восемь подушек безопасности, полностью свето­диодные фары с автомати­ческим матричным «дальним», медийка с навигацией, бесключевой доступ, 18-дюймовые диски, отделка кожей Nappa, передние сиденья с электро­приводом, подогрев руля и задних кресел, а также привод пятой двери, три камеры и комплекс умных систем EyeSight Safety Plus.

В промежуточном исполнении универсал будет отличаться только дисками, окантовками противо­туманок и шильдиками, а также получит люк, «музыку» с сабвуфером и отделку салона экокожей с водо­отталки­вающим покрытием. В топовом варианте вернётся Nappa и появится CD-проигрыватель в центральном подлокотнике, задний подлокотник получит «дополнитель­ное декоративное оформление», а колёса и вставки-накладки снаружи будут вновь слегка отличаться от двух других модификаций.

Дорого это или нет — рассуждать можно бесконечно. Однако на российском рынке, тем более по нынешним ценам, автомобили Subaru были и остаются нишевым, субкультурным продуктом. Сложно представить, что кто-то случайно увидит рекламу бренда и спонтанно купит Outback за четыре миллиона. Куда более вероятен сценарий, что, придя в салон Subaru за Аутбэком, покупатель в итоге уедет на практичном и куда более понятном для массового потребителя кроссовере Forester. 

Но что, если кто-то всё-таки выберет Outback? Тогда его можно поздравить: ведь этот кто-то приобрёл интересный и правильный автомобиль. Вместительный универсал с полным приводом и приличным дорожным просветом, с современным салоном и достойным уровнем оснащения. Который к тому же ещё и приятно водить!

Что лучше: кроссовер или кросс-универсал?

Характеристики Subaru Outback VI

  • Комплектация

    2.5 CVT (188 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    2.5 / 188 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Вариатор

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Универсал 5 дв.

  • Расход топлива

    7.3

  • Разгон до 100 км/ч

    9.6
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