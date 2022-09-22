Лови Покемона! Первый тест очень симпатичного электромобиля Honda e

Кирилл Бревдо
С точки зрения электромобильности Honda e — далеко не самый выдающийся экземпляр в отрасли, ведь на рынке хватает куда более быстрых электрокаров с гораздо большим запасом хода. Но именно этот маленький ситикар быстрее любых других майнит лайки на городских улицах! В чём же его секрет?
Ну надо же какой кавайный автомобильчик получился у японцев! Милота, да и только. Внешность хэтчбека — это яркая смесь футуризма и ретро. Современная оптика, выезжающие ручки и камеры вместо зеркал отлично ладят с ностальгическими мотивами, которые в облике машины проступают довольно отчётливо. Дизайн маленькой Хонды в общих чертах воспроизводит концепт Urban EV образца 2017 года — а тот, в свою очередь, представляет собой оммаж лупоглазому хэтчбеку Civiс первого поколения.
Можно подумать, что японцы просто решили поиграться в модный ретрофутуризм и создали маленький фан-кар с электромотором, но на деле эта модель важнее, чем кажется. Ведь это первый массовый электромобиль Honda! Да, в конце девяностых у марки уже был электрический Honda EV Plus, но его тираж составил всего 325 экземпляров, и в свободную продажу эта машина не поступала. Новая модель, созданная на базе специально разработанной платформы, нацелена на требовательный европейский рынок и куда более заметные объёмы продаж.
Правда, пока назвать её успешной нельзя. Машинка дебютировала осенью 2019-го, и за два следующих года в Европе было реализовано меньше 8 тысяч автомобилей плюс скромная тысяча в самой Японии. Так что редкие экземпляры, которые попадают в Россию, можно оценивать как настоящий эксклюзив. Например, автомобиль с небольшим пробегом, который вы видите на фотографиях, владелец продавал за 3,2 млн рублей. И пока мы готовили этот материал — продал.
По конструкции современная электрическая Хонда не представляет собой ничего особенного. Здесь независимые подвески по кругу, один тяговый электромотор, установленный на задней оси, и силовая батарея ёмкостью 35,5 кВт·ч, компактно уложенная под полом салона. Двигатель развивает 136 либо 154 силы, в зависимости от настройки софта (это обусловлено комплектацией), но в обоих случаях крутящий момент составляет 315 Н·м. Динамика разгона на бумаге по меркам электрокаров весьма скромная: 8,3 с до сотни у самой мощной модификации. Запас хода — 222 км по циклу WLTP. Негусто.
С другой стороны, сам форм-фактор машины подсказывает, что и этих километров машине вполне может хватить для задач, которые перед ней стоят. Очевидно, что компактный хэтч — это городской автомобиль в чистом виде, что не предполагает больших пробегов. 150-200 километров должно хватить для повседневной езды по мегаполису, а для дальних странствий в любом случае лучше выбрать что-то посолиднее. И с багажником.
Потому что у «ешки» он чисто формальный: 171 литр. Пакеты из магазина сюда покидать ещё можно, но что-либо более существенное — уже вряд ли. Только если пожертвовать задним рядом, опрокинув спинку дивана целиком, поскольку она неразрезная и по частям не складывается. Ну а что вы хотели от машины размером с базовый хэтчбек Mini, который тоже не блещет внутренним простором?
Кстати, с Mini электро-Хонду роднят ещё и безрамочные двери. Но у Мини они есть только у канонической трёхдверной версии, а у Хонды рамок нет ни спереди, ни сзади. А ещё «ешка» щеголяет выдвижными ручками на передних дверях: пусть они не очень удобные, зато смотрятся стильно. Задние ручки и вовсе замаскированы — они припрятаны в треугольниках задних окон, примерно как у Alfa Romeo 156.
И здорово, что все двери открываются на очень широкий, почти прямой угол, что делает посадку в салон очень удобной. А там… Будто бы попал в комнату охранника с кучей мониторов! Их здесь сразу шесть. Перед водителем — дисплей диагональю 8,8 дюйма в качестве приборной панели. Правее разместились два сращенных 12-дюймовых тачскрина мультимедийной системы. Пара шестидюймовых экранов по краям передней панели — это мониторы электронных зеркал заднего вида. Плюс цифровое «зеркало» по центру лобового стекла.
Несмотря на то, что Хонда вышла на рынок в 2019 году, мультимедийка за три года устареть не успела. Графика и скорость отклика тачскринов приличная, и только навигация Garmin выглядит несовременно. Ну и пусть — ведь здесь же имеется поддержка Apple CarPlay и Android Auto, причём в беспроводном формате! Значит, можно ездить по картам Яндекса. И — да: весь интерфейс полностью русифицирован, причём с завода.
Обилие экранов не делает салон менее уютным. Пластик в досягаемых местах жёсткий, но он здесь не доминирует, поскольку всё внимание на себя оттягивают другие материалы — деревянный ламинат на передней панели и консоли между креслами плюс матерчатые вставки на обшивках дверей, которые подобраны в тон сиденьям. Посадка, к слову, удобная, хотя разнообразием регулировок кресло водителя не блещет. Эргономика и обзорность делят на двоих один существенный нюанс — разумеется, это электронные зеркала.
Качество изображения на них отличное — и днём, и ночью картинка чёткая, подробная. Можно немного поиграться с углом отображения — например, выбрав более панорамный вариант, который уменьшает область слепой зоны. Но к таким зеркалам однозначно нужно привыкать: просто сесть и поехать как ни в чём не бывало, не выйдет.
Для начала надо приучить себя смотреть не наружу машины, а на монитор внутри, что непросто. И даже научившись быстро находить взглядом экран, всё равно спотыкаешься глазами о картинку, которая вынуждает перефокусировать взгляд, а это дискомфортно. Но если уж привыкать, то ко всему сразу, поэтому центральное зеркало логичнее тоже переключить в режим монитора — просто чтобы не было зрительного рассогласования по всем трём устройствам непрямого обзора.
В остальном же «ешка» воспринимается абсолютно нормальным автомобилем, к тому же невероятно удобным в городе. Ей легко и приятно управлять. Темп разгона не ошарашивает, но первый импульс, когда хэтч только трогается с места и начинает набирать ход, даёт ощущение отличной динамики. Понятно, что по мере роста скорости интенсивность ускорения заметно снижается, но темперамент Хонды кажется абсолютно достаточным. А ведь можно активировать спортивный режим — и тогда реакция машины на акселератор становятся ещё более живой. И прорезать поток на ней становится легко и приятно.
Правда, спортрежим немного конфликтует с функцией езды в одну педаль — это когда при отпускании газа машина начинает притормаживать, задействуя рекуперацию. Хочется более интенсивного замедления! Впрочем, и к имеющемуся несложно приспособиться — в конце концов, педаль тормоза никто не отменял. А ещё степень замедления можно регулировать подрулевыми лепестками — они здесь как раз для этого. И, приноровившись к характеру машины, в итоге приходишь к выводу, что такая однопедальная езда в городе — невероятно удобное решение.
Стала откровением и неожиданно приличная плавность хода. Независимая подвеска (здесь стойки МакФерсон по кругу) замечательно фильтрует мелкие и успешно причёсывает средние неровности, уверенно сглаживает поперечные стыки и даже лежачих полицейских преодолевает без драматизма. Вероятно, причиной тому приличный вес — компактный хэтч тянет на вполне взрослые 1595 кг снаряжённой массы. Зато её распределение идеальное — по половине на каждую из осей. Стало быть, и рулится Хонда как карт?
Хэтч и в самом деле активно реагирует на руль, но особой остроты вы не почувствуете — всё происходит умеренно и спокойно. Баранка крутится легко, обратная связь формируется не ярко, но отчётливо, как и должно быть на городской машине. А больше всего удивляет маленький радиус разворота — всего 4,3 метра, спасибо заднему приводу. По ощущениям Хонда разворачивается буквально на месте — потрясающая манёвренность!
Небольшой запас хода для городской машины и в самом деле не проблема — главное, чтобы был доступ к быстрым зарядкам, которые позволяют пополнить запас энергии на 80% всего за полчаса. И вроде бы такие терминалы есть в России, но, судя по отзывам пользователей сервиса PlugShare (доступ к которому с весны возможен только через VPN), со значительной частью из них регулярно случаются проблемы — что-то да не работает. В Москве с этим проще, сеть быстрых станций растёт на глазах, ну а в регионах пока приходится рассчитывать на собственные бытовые розетки — и тратить почти сутки на заряд машины.
В отличие от многих других электрокаров, которыми уже вовсю приторговывают разные продавцы, просто купить Honda е в Москве (да и где-либо ещё) вы не сможете. До недавнего времени на всю Россию было единственное предложение на Авто.ру — и это как раз тот самый жёлтый автомобиль на снимках. Все остальные продавцы готовы привезти такую же Хонду под заказ из Германии, где цены на «ешки» с пробегом начинаются от 30 000 евро.
Если везти машину с таможенным оформлением через Беларусь (так получится дешевле), то стоимость в России составит примерно 2,4-2,5 млн рублей. Примерно в такую же сумму обойдётся и автомобиль из Японии с доставкой через Дальний восток, но это будет праворульная модификация — понятно, что особого смысла в таком варианте нет.
И ужасно обидно, что некоторые примечательные фишки, которыми наделена Хонда, не работают в России. Это в первую очередь телематический сервис My Honda+, с помощью которого можно удалённо управлять машиной, контролируя режимы зарядки и задавая настройки климат-контроля. На телематику же завязана и возможность пользоваться смартфоном вместо ключа, задействуя технологию NFC.
И всё же главный недостаток такой машины — цена. Ведь это маленькая машинка, на которой далеко от города не уедешь, то есть рациональной такая покупка быть не может. Но если рассматривать её как… игрушку, то вопросы рациональности сразу уходят на второй план. Нравится? Денег хватает, и они не последние? Значит, надо брать — и просто получать удовольствие.