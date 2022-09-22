Лови Покемона! Первый тест очень симпатичного электромобиля Honda e

С точки зрения электромобильности Honda e — далеко не самый выдающийся экземпляр в отрасли, ведь на рынке хватает куда более быстрых электрокаров с гораздо большим запасом хода. Но именно этот маленький ситикар быстрее любых других майнит лайки на городских улицах! В чём же его секрет?

Ну надо же какой кавайный автомобильчик получился у японцев! Милота, да и только. Внешность хэтчбека — это яркая смесь футуризма и ретро. Современная оптика, выезжающие ручки и камеры вместо зеркал отлично ладят с ностальгическими мотивами, которые в облике машины проступают довольно отчётливо. Дизайн маленькой Хонды в общих чертах воспроизводит концепт Urban EV образца 2017 года — а тот, в свою очередь, представляет собой оммаж лупоглазому хэтчбеку Civiс первого поколения.