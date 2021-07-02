Первые новые Крузаки попали в ДТП во время транспортировки

На видео зафиксированы как минимум четыре экземпляра Land Cruiser, уже не подлежащие восстановлению, — можно разглядеть значительные повреждения кузовных деталей. Один из попавших на видео внедорожников выглядит так, будто несколько раз перевернулся через крышу на большой скорости.

На втором видео запечатлён автовоз, перевозивший внедорожники, — он опрокинут, автомобили лежат на боку. Есть ли связь между этими двумя роликами, не уточняется; неизвестна и причина аварии. По данным блога, инцидент произошёл несколько дней назад в Салале, столице провинции Дофар на юге Омана.

В Арабских Эмиратах Toyota Land Cruiser продаётся, помимо ранее анонсиро­ванных турбиро­ванных V6, ещё и с атмосферным шести­цилиндровым двигателем: четырёх­литровый агрегат устанавли­вают на самые доступные модификации. В России новое поколение внедорожника такого мотора не получило. В нашей стране Land Cruiser доступен пока только с 3,5-литровым 415-сильным V6 и 10-диапазонным «автоматом» по цене от 5 613 000 рублей.