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Первые новые Крузаки попали в ДТП во время транспортировки

Новости

Дмитрий Елизаров

Продажи нового Toyota Land Cruiser 300 на Ближнем Востоке уже начались, и здесь же зафиксировано, возможно, первое ДТП с новыми внедорожниками. Видео- и фотосвидетельства публикует Kurdistan Automotive Blog: несколько Крузаков серьёзно пострадали во время транспортировки.

  • На видео зафиксированы как минимум четыре экземпляра Land Cruiser, уже не подлежащие восстановлению, — можно разглядеть значительные повреждения кузовных деталей. Один из попавших на видео внедорожников выглядит так, будто несколько раз перевернулся через крышу на большой скорости.
  • На втором видео запечатлён автовоз, перевозивший внедорожники, — он опрокинут, автомобили лежат на боку. Есть ли связь между этими двумя роликами, не уточняется; неизвестна и причина аварии. По данным блога, инцидент произошёл несколько дней назад в Салале, столице провинции Дофар на юге Омана.

В Арабских Эмиратах Toyota Land Cruiser продаётся, помимо ранее анонсиро­ванных турбиро­ванных V6, ещё и с атмосферным шести­цилиндровым двигателем: четырёх­литровый агрегат устанавли­вают на самые доступные модификации. В России новое поколение внедорожника такого мотора не получило. В нашей стране Land Cruiser доступен пока только с 3,5-литровым 415-сильным V6 и 10-диапазонным «автоматом» по цене от 5 613 000 рублей.

Как считаете, что будет с этими машинами?

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