Внезапные «капсулы времени»: обычные машины, которые законсервировали, а теперь продают

Кто бы мог подумать, что бешено популярный и уважаемый внедорожник может годами стоять без дела в гараже. Но восемь лет взаперти своё дело сделали, и на сегодняшний день это одно из самых лакомых предложений для поклонников Тойоты.

На приборном щитке «Крузака» значатся всего 513 километров, и пробег, судя по всему, настоящий. Вдобавок автомобиль неплохо упакован: лимитированная комплектация Brownstone предусматривает отделку салона коричневой кожей, «деревянные» матовые вставки и расширенный набор электроники. Внешне «бурую» версию отличали фары с чёрной сердцевиной и затемнённый декор, но в данном случае владелец «Крузака» добавил и обвес от компании Wald, включающий в себя ещё и новые колёса, и насадки на выхлоп.

Под капотом Land Cruiser 200 Brownstone стоит дизельная 4,5-литровая «восьмёрка», развивающая 235 л.с. и 615 Нм. А стоит внедорожник дешевле нового. Новый «Крузак» вы за такие деньги в России вряд ли найдёте.

Посмотреть объявление