Внезапные «капсулы времени»: обычные машины, которые законсервировали, а теперь продают
Константин Новацкий
Зная, как вы любите «капсулы времени», мы в очередной раз отыскали на Авто.ру семь автомобилей с мизерным пробегом. И все эти машины объединяет то, что обычно на них много ездят и найти такие модели с мизерными пробегами — практически невозможно. Но мы смогли это сделать!
Кто бы мог подумать, что бешено популярный и уважаемый внедорожник может годами стоять без дела в гараже. Но восемь лет взаперти своё дело сделали, и на сегодняшний день это одно из самых лакомых предложений для поклонников Тойоты.
На приборном щитке «Крузака» значатся всего 513 километров, и пробег, судя по всему, настоящий. Вдобавок автомобиль неплохо упакован: лимитированная комплектация Brownstone предусматривает отделку салона коричневой кожей, «деревянные» матовые вставки и расширенный набор электроники. Внешне «бурую» версию отличали фары с чёрной сердцевиной и затемнённый декор, но в данном случае владелец «Крузака» добавил и обвес от компании Wald, включающий в себя ещё и новые колёса, и насадки на выхлоп.
Под капотом Land Cruiser 200 Brownstone стоит дизельная 4,5-литровая «восьмёрка», развивающая 235 л.с. и 615 Нм. А стоит внедорожник дешевле нового. Новый «Крузак» вы за такие деньги в России вряд ли найдёте.
А вот находка для тех, кому Land Cruiser кажется слишком громоздким и неповоротливым. Прямо сейчас своего покупателя ищет кроссовер RAV4 третьего поколения, пробежавший меньше 500 километров за десять лет гаражной жизни. В описании на Авто.ру сказано, что новенький автомобиль успел совершить всего одну поездку: из дилерского центра в Тайшете (Иркутская область) до гаража крайне бережливого владельца.
В отличие от «Крузака» выше, комплектация RAV4 сравнительно бедная: тканевый салон, простая мультимедийная система и механическая коробка передач. Зато привод у кроссовера — полный, а двухлитровый мотор развивает 148 лошадиных сил, чего вполне достаточно даже по нынешним меркам. Разумеется, состояние агрегатов и кузова отличное, а вишенкой на торте (с учётом всех факторов) мы бы назвали цену: 2,3 миллиона рублей за новую Тойоту в 2022 году — интересное предложение.
Удивлены встретить в числе гаражных находок дерзкий итальянский спорткар, который обычно много ездит и не представляет особой коллекционной ценности? Однако этот Gallardo пробежал каких-то 1700 километров за 14 лет. Представьте, что в год Ламбо покрывал расстояние, эквивалентное одному кругу по МКАДу. Фантастика!
Выпущенный в 2008-м (спустя четыре года после дебюта модели Gallardo) спорткар укомплектован пятилитровым мотором V10. Мощность установки составляет 520 лошадиных сил, а разгон до 100 км/ч с роботизированной коробкой по паспорту укладывается в четыре секунды.
Коллекционера (или того, кто продолжит наслаждаться машиной в «статике») должны обрадовать идеальное состояние лакокрасочного покрытия и разноширокие колёса Cassiopeia диаметром 19 дюймов без признаков «бордюрной болезни». Салон, правда, мрачноват, зато отделан кожей. Цена — немаленькая.
Согласны! Контраст между пятилитровым Ламбо и скромным узбекским седаном 2014 года выпуска слишком велик. С другой стороны — давно ли вы встречали старенький Daewoo в идеальном состоянии и с пробегом 34 километра?! И это ещё не всё: автомобиль даже нельзя назвать подержанным, поскольку формально он продолжает искать первого в своей жизни владельца и удивляет чистыми документами!
Поскольку Gentra никогда не стояла на учёте, её салон не распакован, а на креслах и переключателях остался защитный целлофан. Из оснащения машины можно подметить большую двухдиновую магнитолу, кондиционер, штатные противотуманные фары, а также автоматическую коробку передач. Шестиступенчатая трансмиссия на Gentra стыковалась с 1,5-литровым мотором, который развивал 107 лошадиных сил и позволял разгоняться до «сотни» за 11,9 секунды.
Что касается цены, то в 2014 году за новенькую Gentra с «автоматом» просили 449 000 рублей. Сегодняшнее предложение на Авто.ру потребует из кармана заметно больше.
Примерно в те же деньги вашей может стать другая узбекская «капсула» — девятилетний седан Cobalt в белоснежном цвете, с идентичным 16-клапанным мотором GM и пробегом 895 километров. По словам продавца, пробег реален на тысячу процентов. Ещё одно подтверждение его слов — готовность к любым проверкам.
Комплектация 105-сильной четырёхдверки называется LT, что говорит о минимальном «фарше». Скажем, «автомата», магнитолы и противотуманных фар у Шевроле нет, зато в салоне имеются две подушки безопасности, кондиционер, штатные динамики с необходимой проводкой и передние электростеклоподъёмники. Боковые зеркала, к слову, тоже регулируются кнопками, а в кресла встроен подогрев. Достаточный минимум имеется.
Напоследок — пара отечественных находок, первая из которых уже с порога предъявляет ценник в 1,8 миллиона рублей! Очевидно, что крупную сумму денег обладатель вазовской «пятёрки» желает получить не только за красивые стеклянные глаза 30-летнего седана, но и за ухоженный кузов без признаков старения, исправные агрегаты, полную комплектность и 18 километров пробега.
Судя по фото (и комментарию продавца), на Авто.ру выставлена экспортная версия «Жигулей», оснащённая богаче обычного, но не прошедшая предпродажную подготовку. Внешние зеркала, например, до сих пор не закреплены на дверях, вместо «дворников» за капотом торчат лишь оси рычагов стеклоочистителя, а подкрылков и аккумулятора у машины нет вовсе.
В моторном отсеке «пятёрки» прячется 1,2-литровый мотор мощностью 64 лошадиных силы, с которым седан способен достичь 100 км/ч примерно за 21 секунду. Впрочем, проверять паспортный потенциал на практике владелец «музейной» Лады вряд ли осмелится.
Аналогичную судьбу можно посулить и этой «Оке» 1993 года выпуска с заявленными 474 км на одометре. Заплатив за хэтчбек почти 660 000 рублей, новый покупатель наверняка откажется от частых выездов и грубой эксплуатации. Ведь автомобильчик дотянул до наших дней в оригинальном виде, без помощи маляров и реставраторов.
Поскольку все детали и компоненты у ситикара заводские, то поражающих воображение характеристик ожидать не стоит. За исключением габаритов, позволяющих гарантированно находить пятачок на тесной парковке, и приятного для кошелька аппетита (6 л/100 км в городе — это неплохо), показатели «Оки» весьма средненькие. И всё же охотники за «капсулами времени» ценят такие машины за другое: пробег, состояние, комплектность — и с ними у находки из Екатеринбурга полный порядок.