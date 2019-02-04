Автопилот на Tesla Model 3 увернулся от препятствия, которое не заметил водитель

В Аддис-Абебе прошел настоящий День без автомобиля. Посмотрите, как это было

Новости

Eduardo Soteras

В минувшее воскресенье в столице Эфиопии в третий раз подряд прошёл День без автомобиля. В этот день всем жителям предлагают не садиться за руль, а на дорогах и улицах устраивают праздничные шествия, танцы и групповые занятия физкультурой, дети играют в футбол и катаются на скейтах.

День без автомобиля организован по инициативе премьер-министра Абия Ахмеда Али, вступившего в должность в апреле прошлого года. Теперь мероприятие будет проводиться раз в месяц: так местные власти пропагандируют здоровый образ жизни и заботу о чистоте воздуха. Но главное, что в этот день на улицах на самом деле нет автомобилей (в Москве, например, попытки провести такой день обычно заканчиваются пробками). Мы позавидовали жителям Аддис-Абебе и собрали несколько постов из социальных сетей о том, как в этом городе прошел этот день.

Садились за руль в День без автомобиля?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение