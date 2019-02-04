В Аддис-Абебе прошел настоящий День без автомобиля. Посмотрите, как это было
Eduardo Soteras
В минувшее воскресенье в столице Эфиопии в третий раз подряд прошёл День без автомобиля. В этот день всем жителям предлагают не садиться за руль, а на дорогах и улицах устраивают праздничные шествия, танцы и групповые занятия физкультурой, дети играют в футбол и катаются на скейтах.
День без автомобиля организован по инициативе премьер-министра Абия Ахмеда Али, вступившего в должность в апреле прошлого года. Теперь мероприятие будет проводиться раз в месяц: так местные власти пропагандируют здоровый образ жизни и заботу о чистоте воздуха. Но главное, что в этот день на улицах на самом деле нет автомобилей (в Москве, например, попытки провести такой день обычно заканчиваются пробками). Мы позавидовали жителям Аддис-Абебе и собрали несколько постов из социальных сетей о том, как в этом городе прошел этот день.
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Photos from the 3rd car free day in Addis Ababa designed to promote a healthy lifestyle and fight air pollution. Sunday football devotees and skateboarders took to the streets, while others took part in group exercises. All photos by Eduardo Soteras, AFP . . . . . . . . #addisababa #ethio #ethiopia #ethiopianews #news #abiyahmed #eastafrica #carfreeday