В Аддис-Абебе прошел настоящий День без автомобиля. Посмотрите, как это было

В минувшее воскресенье в столице Эфиопии в третий раз подряд прошёл День без автомобиля. В этот день всем жителям предлагают не садиться за руль, а на дорогах и улицах устраивают праздничные шествия, танцы и групповые занятия физкультурой, дети играют в футбол и катаются на скейтах.



День без автомобиля организован по инициативе премьер-министра Абия Ахмеда Али, вступившего в должность в апреле прошлого года. Теперь мероприятие будет проводиться раз в месяц: так местные власти пропагандируют здоровый образ жизни и заботу о чистоте воздуха. Но главное, что в этот день на улицах на самом деле нет автомобилей (в Москве, например, попытки провести такой день обычно заканчиваются пробками). Мы позавидовали жителям Аддис-Абебе и собрали несколько постов из социальных сетей о том, как в этом городе прошел этот день.