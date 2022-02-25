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Российский этап Формулы-1, который должен был пройти в Сочи, отменён

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Дмитрий Елизаров

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Руководство Формулы-1 выступило с официальным заявлением об отмене российского этапа Чемпионата мира. Текст заявления опубликован на f1.com. Детальные причины отмены не указываются, однако ранее администрация гоночной серии заявляла, что будет принимать решение только после совещания с руководством команд.

  • В заявлении сказано, что одна из целей существования Формулы-1 — «позитивное видение единства людей и наций». Утверждается, что после совещания, в котором участвовали как руководство гоночной серии и FIA, так и команды, заинтересованные стороны пришли к выводу, что в нынешних условиях проведение Гран-при России невозможно. Будет ли замещён выпавший из расписания этап чемпионата мира, не уточняется.
  • Реакции российских промоутеров гонки пока не последовало, на сайте «Сочи Автодрома» также никакой информации по поводу отмены нет. Известно, что этап нынешнего сезона в Сочи, который должен был пройти с 22 по 25 сентября, пользовался повышенной популярностью: на середину февраля билеты на трибуны с наилучшим обзором были раскуплены более чем на 50%.
  • Ранее стало известно, что за отмену Гран-при России высказались некоторые ведущие пилоты Формулы-1, включая действующего чемпиона Макса Ферстаппена. Команда Haas отказалась от ливреи для болида, выполненной в цветах российского триколора.

Этап 2022 года мог стать последним российским Гран-при на трассе «Сочи Автодрома». Весной прошлого года сообщалось о планах перевести гонку в Санкт-Петербург на трассу «Игора Драйв», начиная со следующего сезона.

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