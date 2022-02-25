Российский этап Формулы-1, который должен был пройти в Сочи, отменён

В заявлении сказано, что одна из целей существования Формулы-1 — «позитивное видение единства людей и наций». Утверждается, что после совещания, в котором участвовали как руководство гоночной серии и FIA, так и команды, заинтересованные стороны пришли к выводу, что в нынешних условиях проведение Гран-при России невозможно. Будет ли замещён выпавший из расписания этап чемпионата мира, не уточняется.