Российский этап Формулы-1, который должен был пройти в Сочи, отменён

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Руководство Формулы-1 выступило с официальным заявлением об отмене российского этапа Чемпионата мира. Текст заявления опубликован на f1.com. Детальные причины отмены не указываются, однако ранее администрация гоночной серии заявляла, что будет принимать решение только после совещания с руководством команд.
Этап 2022 года мог стать последним российским Гран-при на трассе «Сочи Автодрома». Весной прошлого года сообщалось о планах перевести гонку в Санкт-Петербург на трассу «Игора Драйв», начиная со следующего сезона.