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В календарь Формулы-1 добавили ночной этап в Лас-Вегасе

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Дмитрий Елизаров

Формула-1 включила в календарь сезона 2023 года третью гонку на территории США — трассу для неё проложат по улицам Лас-Вегаса. Как пишет F1.com, трек длиной чуть более 6 километров включит в себя 14 поворотов и впервые пройдёт по знаменитой Лас-Вегас-Стрип вдоль культовых отелей и казино.

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  • Конфигурация трассы включает в себя скоростную прямую, на которой болиды смогут разгоняться до 340 км/ч и больше. Гонщикам придётся преодолеть по этой трассе более 50 кругов.
  • Гонка состоится в ноябре 2023 года и вопреки традициям Формулы‑1 пройдёт в субботу. Кроме того, уже известно, что заезды сделают ночными, — болиды будут выглядеть эффектнее на фоне знаменитых неоновых огней Лас-Вегаса.
  • Гонки в этом городе уже проводились в 1981 и 1982 годах. Однако особой популярности они не снискали в силу малой интересности трассы, которую проложили, по сути, вокруг парковки отеля Ceasar's Palace.
  • Гран-при станет третьим американским мероприятием Формулы-1 в сезоне следующего года после заездов в Майами и Остине.

Ранее из календаря «королевских гонок» исключили Гран-при России, который должен был состояться в сентябре на «Сочи Автодроме». Кроме того, администрация гоночной серии досрочно разорвала контракт с российскими промоутерами Формулы‑1.

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