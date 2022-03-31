В календарь Формулы-1 добавили ночной этап в Лас-Вегасе

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В России могут легализовать параллельный импорт запчастей
Дмитрий Елизаров
Формула-1 включила в календарь сезона 2023 года третью гонку на территории США — трассу для неё проложат по улицам Лас-Вегаса. Как пишет F1.com, трек длиной чуть более 6 километров включит в себя 14 поворотов и впервые пройдёт по знаменитой Лас-Вегас-Стрип вдоль культовых отелей и казино.
Ранее из календаря «королевских гонок» исключили Гран-при России, который должен был состояться в сентябре на «Сочи Автодроме». Кроме того, администрация гоночной серии досрочно разорвала контракт с российскими промоутерами Формулы‑1.