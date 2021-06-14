Эта 21-летняя «семёрка» BMW сохранилась в идеальном состоянии, но продать её никак не получается

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Михаил Кондратьев
На eBay завершились торги за старую «семёрку» BMW, которую дважды выставляли на продажу за последние три месяца. И владелец вновь не смог её продать, несмотря на то, что седан 2000 года (E38) сохранился в идеальном состоянии. Согласно описанию, он даже сохранил запах нового автомобиля.
В феврале на той же площадке появилось объявление о продаже BMW X5 первого поколения в состоянии нового. Продавец оценил кроссовер в 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей), но так и не смог его продать. С того времени X5 ещё дважды безуспешно размещался и находится в продаже до сих пор — за ту же сумму.