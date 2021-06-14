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Эта 21-летняя «семёрка» BMW сохранилась в идеальном состоянии, но продать её никак не получается

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Михаил Кондратьев

На eBay завершились торги за старую «семёрку» BMW, которую дважды выставляли на продажу за последние три месяца. И владелец вновь не смог её продать, несмотря на то, что седан 2000 года (E38) сохранился в идеальном состоянии. Согласно описанию, он даже сохранил запах нового автомобиля.

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  • На торги выставлялась машина в удлинённой версии 740iL — с 286-сильным V8 объёмом 4,4 литра. Пробег четырёхдверки составляет примерно 21 тысячу километров, однако никаких следов эксплуатации (по крайней мере, на фото) не видно. Продавец утверждает, что «семёрка» ощущается абсолютно новой.
  • При этом машина осталась в заводском виде, сохранив набор оригинальных инструментов и всю документацию. От перво­начальной кондиции её отличают лишь поворотники и повтори­тели, а также фонари — они были взяты от модели 2001 года. Продавец передаст новому хозяину родные детали, которые он сохранил.
  • Ещё автомобилю поменяли шины. Это такие же покрышки Michelin, которые шли с завода. Со старыми всё было в порядке, однако владелец решил их заменить ввиду возраста.
  • Известно, что продавец приобрёл седан в 2018 году у первого хозяина и с тех пор ездил на машине дважды в месяц лишь для поддержания работо­способности всех систем. Всю жизнь «семёрку» парковали в гараже.
  • В марте текущего года машину разместили на eBay с ценником в 79,5 тысячи долларов (5,7 миллиона рублей по текущему курсу). Однако сделки так и не состоялось — высшей ставкой были 65 тысяч. Во второй раз, уже в июне, покупатели предложили лишь 29,7 тысячи.

В феврале на той же площадке появилось объявление о продаже BMW X5 первого поколения в состоянии нового. Продавец оценил кроссовер в 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей), но так и не смог его продать. С того времени X5 ещё дважды безуспешно размещался и находится в продаже до сих пор — за ту же сумму.

Как по-вашему, подобные «капсулы времени» стоят таких денег?

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