Эта 21-летняя «семёрка» BMW сохранилась в идеальном состоянии, но продать её никак не получается

На торги выставлялась машина в удлинённой версии 740iL — с 286-сильным V8 объёмом 4,4 литра. Пробег четырёхдверки составляет примерно 21 тысячу километров, однако никаких следов эксплуатации (по крайней мере, на фото) не видно. Продавец утверждает, что «семёрка» ощущается абсолютно новой.

При этом машина осталась в заводском виде, сохранив набор оригинальных инструментов и всю документацию. От перво­начальной кондиции её отличают лишь поворотники и повтори­тели, а также фонари — они были взяты от модели 2001 года. Продавец передаст новому хозяину родные детали, которые он сохранил.

Ещё автомобилю поменяли шины. Это такие же покрышки Michelin, которые шли с завода. Со старыми всё было в порядке, однако владелец решил их заменить ввиду возраста.

Известно, что продавец приобрёл седан в 2018 году у первого хозяина и с тех пор ездил на машине дважды в месяц лишь для поддержания работо­способности всех систем. Всю жизнь «семёрку» парковали в гараже.

В марте текущего года машину разместили на eBay с ценником в 79,5 тысячи долларов (5,7 миллиона рублей по текущему курсу). Однако сделки так и не состоялось — высшей ставкой были 65 тысяч. Во второй раз, уже в июне, покупатели предложили лишь 29,7 тысячи.

В феврале на той же площадке появилось объявление о продаже BMW X5 первого поколения в состоянии нового. Продавец оценил кроссовер в 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей), но так и не смог его продать. С того времени X5 ещё дважды безуспешно размещался и находится в продаже до сих пор — за ту же сумму.