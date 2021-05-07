Ультрасовременные батареи и 2040 л.с.: представлен гиперкар Estrema Fulminea

Основным отличием Fulminea от прочих дорожных гиперкаров станет сочетание ультра­конден­саторов и твердо­тельных литий-ионных аккуму­ляторов в силовой установке. Конденсаторы установят в районе передней оси, а аккуму­ляторный блок — позади пассажирской капсулы.

По расчётам создателей, 100-киловаттный комплекс обеспечит «беспреце­дентную» плотность хранения энергии — примерно вдвое выше, чем аккуму­ляторы Tesla Model 3. По этой причине вес батарейного блока удастся удержать в пределах 300 кило­граммов, а масса самого гиперкара составит 1507 кило­граммов. Расчётный запас хода купе — 520 километров по циклу WLTP.

Пиковая отдача четырёх электромоторов Estrema Fulminea — 2040 л.с., что больше, чем у силовых установок Rimac C_Two и Lotus Evija. Теоретически новинка может оказаться и быстрее, но пока разработ­чики опубликовали только один динами­ческий показатель. Время ускорения до 320 км/ч составит меньше 10 секунд. Для справки, 2000-сильный Lotus Evija разгоняется до 300 км/ч за 9 секунд.

«Живой» дебют Estrema Fulminea намечен на 13 мая и состоится в Турине, но поставки машин покупателям начнутся не ранее второй половины 2023 года. Ни стоимость, ни запланиро­ванный объём выпуска пока не названы.