Ультрасовременные батареи и 2040 л.с.: представлен гиперкар Estrema Fulminea
Дмитрий Елизаров
Итальянский стартап Automobili Estrema, основанный в Турине бывшим дистрибьютором Fisker Джанфранко Пиццуто, представил свою первую модель — гиперкар Fulminea. Помимо сверхмощной силовой установки он будет отличаться ещё и необычными аккумуляторами: как уточняет Carscoops, такое решение применено впервые в мире.
Основным отличием Fulminea от прочих дорожных гиперкаров станет сочетание ультраконденсаторов и твердотельных литий-ионных аккумуляторов в силовой установке. Конденсаторы установят в районе передней оси, а аккумуляторный блок — позади пассажирской капсулы.
По расчётам создателей, 100-киловаттный комплекс обеспечит «беспрецедентную» плотность хранения энергии — примерно вдвое выше, чем аккумуляторы Tesla Model 3. По этой причине вес батарейного блока удастся удержать в пределах 300 килограммов, а масса самого гиперкара составит 1507 килограммов. Расчётный запас хода купе — 520 километров по циклу WLTP.
Пиковая отдача четырёх электромоторов Estrema Fulminea — 2040 л.с., что больше, чем у силовых установок Rimac C_Two и Lotus Evija. Теоретически новинка может оказаться и быстрее, но пока разработчики опубликовали только один динамический показатель. Время ускорения до
320 км/чсоставит меньше 10 секунд. Для справки, 2000-сильный Lotus Evija разгоняется до 300 км/чза 9 секунд.
«Живой» дебют Estrema Fulminea намечен на 13 мая и состоится в Турине, но поставки машин покупателям начнутся не ранее второй половины 2023 года. Ни стоимость, ни запланированный объём выпуска пока не названы.
Ещё один 2000-сильный суперкар вскоре появится в Швейцарии. Основным отличием купе от компании Morand Cars станет кузов из биокомпозита на основе льняных волокон.