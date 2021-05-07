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Ультрасовременные батареи и 2040 л.с.: представлен гиперкар Estrema Fulminea

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Дмитрий Елизаров

Итальянский стартап Automobili Estrema, основанный в Турине бывшим дистрибьютором Fisker Джан­франко Пиццуто, представил свою первую модель — гиперкар Fulminea. Помимо сверхмощной силовой установки он будет отличаться ещё и необычными аккуму­ляторами: как уточняет Carscoops, такое решение применено впервые в мире.

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  • Основным отличием Fulminea от прочих дорожных гиперкаров станет сочетание ультра­конден­саторов и твердо­тельных литий-ионных аккуму­ляторов в силовой установке. Конденсаторы установят в районе передней оси, а аккуму­ляторный блок — позади пассажирской капсулы.

  • По расчётам создателей, 100-киловаттный комплекс обеспечит «беспреце­дентную» плотность хранения энергии — примерно вдвое выше, чем аккуму­ляторы Tesla Model 3. По этой причине вес батарейного блока удастся удержать в пределах 300 кило­граммов, а масса самого гиперкара составит 1507 кило­граммов. Расчётный запас хода купе — 520 километров по циклу WLTP.

  • Пиковая отдача четырёх электромоторов Estrema Fulminea — 2040 л.с., что больше, чем у силовых установок Rimac C_Two и Lotus Evija. Теоретически новинка может оказаться и быстрее, но пока разработ­чики опубликовали только один динами­ческий показатель. Время ускорения до 320 км/ч составит меньше 10 секунд. Для справки, 2000-сильный Lotus Evija разгоняется до 300 км/ч за 9 секунд.

  • «Живой» дебют Estrema Fulminea намечен на 13 мая и состоится в Турине, но поставки машин покупателям начнутся не ранее второй половины 2023 года. Ни стоимость, ни запланиро­ванный объём выпуска пока не названы.

  • Ещё один 2000-сильный суперкар вскоре появится в Швейцарии. Основным отличием купе от компании Morand Cars станет кузов из биокомпозита на основе льняных волокон.

У вас голова ещё не кружится от обилия новых гиперкаров?

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