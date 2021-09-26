Эстонцы готовят крошечный электрический пикап в стиле моделей 1950-х

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Михаил Кондратьев
Небольшая эстонская компания Nobe готовит свою вторую модель — крошечный электрический пикап с карбоновым шасси, выполненный в стиле моделей 1950‑х. Первые изображения были опубликованы ранее, но сейчас появились дополнительные подробности о будущей новинке, премьера которой запланирована на лето 2022 года.
В сентябре текущего года молодая американская компания Rivian объявила о старте массового производство электропикапа R1T. Она стала первой американской компанией, наладившей выпуск пикапов на электротяге. Продажи начнутся с 765-сильной версии модели с четырьмя моторами.