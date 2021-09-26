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Эстонцы готовят крошечный электрический пикап в стиле моделей 1950-х
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Михаил Кондратьев

Небольшая эстонская компания Nobe готовит свою вторую модель — крошечный электрический пикап с карбоновым шасси, выполненный в стиле моделей 1950‑х. Первые изображения были опубликованы ранее, но сейчас появились дополнитель­ные подроб­ности о будущей новинке, премьера которой заплани­рована на лето 2022 года.

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Nobe 500

  • Размеры двухместного Nobe 500 не называются, но по картинке, где он стоит рядом с первым авто­мобилем компании — трёхколёсным Noble 100, тоже выпол­ненным в ретростиле, — можно примерно оценить габариты (трицикл обладает 3,65 и 1,56 метра длины и ширины соответ­ственно при 1,37 метра высоты).
  • Силовая установка пикапу, вероятнее всего, достанется от топовой версии трёхколёсника — 100GT с 98-сильным электро­мотором и батареей ёмкостью 25 кВт·ч (у стандартной «сотки» 73 силы и 21 кВт·ч). Компакт набирает 100 км﻿/﻿ч примерно за шесть секунд, а его запас хода почти достигает 260 километров. Ещё у пикапа может появиться регулируемая пневмо­подвеска.
  • Компания базируется в Таллинне, но имеет представи­тельство в США и рассчитывает выйти на американский рынок в текущем году. Разработка первой модели началась в 2017 году, сегодня существует несколько прототипов, но серийный выпуск Nobe 100﻿/100GT ещё не налажен и купить электрокары пока нельзя — фирма принимает лишь предзаказы.

В сентябре текущего года молодая американская компания Rivian объявила о старте массового производство электро­пикапа R1T. Она стала первой американской компанией, наладившей выпуск пикапов на электротяге. Продажи начнутся с 765-сильной версии модели с четырьмя моторами.

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