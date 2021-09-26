Эстонцы готовят крошечный электрический пикап в стиле моделей 1950-х

Небольшая эстонская компания Nobe готовит свою вторую модель — крошечный электрический пикап с карбоновым шасси, выполненный в стиле моделей 1950‑х. Первые изображения были опубликованы ранее, но сейчас появились дополнитель­ные подроб­ности о будущей новинке, премьера которой заплани­рована на лето 2022 года.