Американец купил участок земли и обнаружил на нём редкий спорткар, простоявший там 20 лет
Дмитрий Елизаров
Видео, опубликованное на YouTube-канале Number 27, рассказывает историю заброшенного в США на много лет редкого Lotus Esprit. Нынешний его владелец выкупил британский спорткар всего за 300 долларов и намерен полностью отреставрировать, однако обойдётся ему это определённо недёшево — учитывая состояние, в котором было найдено купе.
Человек, при помощи которого Аарон Банч выкупил автомобиль, обнаружил его случайно после того, как приобрёл землю, на которой он стоял. Как рассказал Банч, когда-то на участке находился сарай — в нём и прятали Lotus Esprit, однако двадцать лет назад сарай был стёрт с лица земли проходившим мимо торнадо. С тех пор купе было открыто буквально всем ветрам.
«Я оказался настолько глуп, что решил попытаться спасти эту машину», — заявил Аарон, уже имеющий опыт реставрации, казалось бы, безнадёжных экземпляров. Однако прежде чем приступить к процессу восстановления, Esprit предстояло извлечь с поля: дорог, ведущих к месту его хранения, не сохранилось, как, впрочем, и почти всех колёс на самом автомобиле. А болотистый грунт исключал возможность подогнать к машине трейлер для её транспортировки. Припасённый новым владельцем полноприводный пикап тоже не смог добраться до Esprit, поэтому вытаскивать купе с поля пришлось трактором.
Салон Lotus Esprit сгнил практически полностью. Когда-то спорткар лишился всех стёкол (нынешний хозяин подозревает, что это дело рук вандалов), поэтому внутри машины рос мох и жили мелкие животные. По словам Аарона, ему пришлось выгрести изнутри купе более полутора сотен литров грязи: «Он просто уже жил собственной жизнью». При этом после первой за 20 лет мойки оказалось, что кузовные панели Esprit выглядят гораздо более достойно, чем его интерьер.
По данным нынешнего владельца, купе было выпущено в 1988 году, а на его одометре значится цифра в 7123 мили (менее 11,5 тысяч километров). Процесс восстановления Esprit идёт полным ходом. На данный момент Банчу уже удалось запустить двигатель, восстановить кое-какие электрокомпоненты и часть топливной системы, а также установить новое сцепление.
Компания Lotus выпускала купе Esprit в период с 1976 по 2004 год, оснащая его моторами мощностью от 160 до 355 л.с. (на экземпляре, показанном в видео, судя по всему, установлен 210-сильный вариант). Но уже в нынешнем году у долгожителя может появиться идеологический наследник: компания Lotus объявила о намерении завершить производство сразу трёх моделей (Elise, Exige и Evora), чтобы заменить их принципиально новым спорткаром.