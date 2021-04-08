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Американец купил участок земли и обнаружил на нём редкий спорткар, простоявший там 20 лет

Новости

Дмитрий Елизаров

Видео, опубликованное на YouTube-канале Number 27, рассказывает историю заброшен­ного в США на много лет редкого Lotus Esprit. Нынешний его владелец выкупил британский спорткар всего за 300 долларов и намерен полностью отреставри­ровать, однако обойдётся ему это определённо недёшево — учитывая состояние, в котором было найдено купе.

  • Человек, при помощи которого Аарон Банч выкупил автомобиль, обнаружил его случайно после того, как приобрёл землю, на которой он стоял. Как рассказал Банч, когда-то на участке находился сарай — в нём и прятали Lotus Esprit, однако двадцать лет назад сарай был стёрт с лица земли проходив­шим мимо торнадо. С тех пор купе было открыто буквально всем ветрам.

  • «Я оказался настолько глуп, что решил попытаться спасти эту машину», — заявил Аарон, уже имеющий опыт реставрации, казалось бы, безнадёжных экзем­пляров. Однако прежде чем приступить к процессу восстанов­ления, Esprit предстояло извлечь с поля: дорог, ведущих к месту его хранения, не сохранилось, как, впрочем, и почти всех колёс на самом авто­мобиле. А болотистый грунт исключал возмож­ность подогнать к машине трейлер для её транспортировки. Припасённый новым владельцем полно­приводный пикап тоже не смог добраться до Esprit, поэтому вытаски­вать купе с поля пришлось трактором.

  • Салон Lotus Esprit сгнил практически полностью. Когда-то спорткар лишился всех стёкол (нынешний хозяин подозревает, что это дело рук вандалов), поэтому внутри машины рос мох и жили мелкие животные. По словам Аарона, ему пришлось выгрести изнутри купе более полутора сотен литров грязи: «Он просто уже жил собственной жизнью». При этом после первой за 20 лет мойки оказалось, что кузовные панели Esprit выглядят гораздо более достойно, чем его интерьер.

  • По данным нынешнего владельца, купе было выпущено в 1988 году, а на его одометре значится цифра в 7123 мили (менее 11,5 тысяч километров). Процесс восстанов­ления Esprit идёт полным ходом. На данный момент Банчу уже удалось запустить двигатель, восстановить кое-какие электро­компоненты и часть топливной системы, а также установить новое сцепление.

  • Компания Lotus выпускала купе Esprit в период с 1976 по 2004 год, оснащая его моторами мощностью от 160 до 355 л.с. (на экзем­пляре, показанном в видео, судя по всему, установлен 210-сильный вариант). Но уже в нынешнем году у долго­жителя может появиться идео­логический наследник: компания Lotus объявила о намерении завершить производ­ство сразу трёх моделей (Elise, Exige и Evora), чтобы заменить их принципи­ально новым спорткаром.

Рискнули бы ввязаться в подобную авантюру?

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