Американец купил участок земли и обнаружил на нём редкий спорткар, простоявший там 20 лет

Человек, при помощи которого Аарон Банч выкупил автомобиль, обнаружил его случайно после того, как приобрёл землю, на которой он стоял. Как рассказал Банч, когда-то на участке находился сарай — в нём и прятали Lotus Esprit, однако двадцать лет назад сарай был стёрт с лица земли проходив­шим мимо торнадо. С тех пор купе было открыто буквально всем ветрам.

«Я оказался настолько глуп, что решил попытаться спасти эту машину», — заявил Аарон, уже имеющий опыт реставрации, казалось бы, безнадёжных экзем­пляров. Однако прежде чем приступить к процессу восстанов­ления, Esprit предстояло извлечь с поля: дорог, ведущих к месту его хранения, не сохранилось, как, впрочем, и почти всех колёс на самом авто­мобиле. А болотистый грунт исключал возмож­ность подогнать к машине трейлер для её транспортировки. Припасённый новым владельцем полно­приводный пикап тоже не смог добраться до Esprit, поэтому вытаски­вать купе с поля пришлось трактором.