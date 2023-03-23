Систему курсовой устойчивости автомобиля разные производители могут называть по-своему: VDC, ESC, DSC. Но чаще всего используется аббревиатура ESP (Electronic Stability Program), или, как иногда говорят в России, ЕСП. Но как её ни называй, суть у этой очень важной и нужной системы одна — помогать водителю справиться с управлением в сложной ситуации. То есть избегать аварий, в первую очередь, на скользкой дороге.
Для чего нужна система ESP в автомобиле
Система курсовой устойчивости ESP (она же система стабилизации) сегодня есть во многих моделях. Её основное назначение — не допускать срывов колёс в сильное скольжение и, как следствие, потерю автомобилем устойчивости. Часто система помогает исправить ошибки водителя, но в рамках законов физики, конечно. Поэтому целиком и полностью полагаться на ESP, например, при агрессивном вождении не следует: это помощник, но не волшебник. Система не сможет вместо водителя рассчитать траекторию движения автомобиля или учесть ширину дороги. Но удержать автомобиль на траектории при небольшом превышении скорости или слишком резком манёвре — в её силах.
Как работает ESP
Система ESP способна функционировать на любой скорости движения, при торможении или ускорении. Она вступает в работу автоматически, при появлении признаков заноса или потери управления автомобилем. К этому могут привести и скользкая дорога, и колейность, и множество других факторов. Всё рассчитывает компьютер, которому во время движения постоянно поступают данные от множества датчиков: скорости вращения колёс, угла поворота руля, поперечного ускорения и угловой скорости движения, положения педалей газа и тормоза, состояния тормозной системы.
В поворотах ESP следит за траекторией движения. И если блок управления посчитает, что начинается занос или скольжение передних колёс, система вмешивается в работу автомобиля. Электроника может дать команду на уменьшение подачи топлива (для снижения тяги двигателя), подтормаживание одного или нескольких колёс, изменение ступени АКПП.
Продвинутые системы курсовой устойчивости могут ещё и регулировать поворот передних колёс. А в автомобилях с адаптивной подвеской — влиять на работу активных амортизаторов. Всё это происходит автоматически, без участия водителя — и очень быстро. Можно даже продолжать жать на газ, но у электронных помощников в таких ситуациях будет приоритет, а машина разгоняться не будет.
На практике результаты работы системы ESP выглядят следующим образом. Например, автомобиль заезжает в поворот на слишком высокой скорости и начинается занос. Если в этот момент водитель будет тормозить, неточно рассчитав интенсивность замедления, занос станет развиваться ещё стремительнее. И машину может развернуть, а на скользкой дороге ещё и закрутить. Если же не тормозить, автомобиль может не вписаться в поворот. Тут и приходит на помощь ESP — вне зависимости от выбранного водителем сценария она выборочно притормозит только нужные колёса, а также на сколько необходимо снизит подачу топлива и, соответственно, обороты двигателя. Автомобиль стабилизируется на траектории движения без участия водителя, а развитие критической ситуации прекратится.
Можно ли принудительно отключить ESP
Казалось бы, зачем вообще отключать такую важную для безопасности систему, благодаря которой курсовая устойчивость и стабилизация кардинально улучшаются? Но иногда это может быть даже полезно. Например, для более уверенного движения по бездорожью, когда путь осложнён раскисшей колеёй либо снежным или песчаным покрытием. В таких случаях часто не обойтись без пробуксовок и скольжений, и вмешательство системы ESP, снижающей обороты и тягу мотора, может затруднить преодоление препятствий.
Поэтому многие автомобили, оборудованные системой ESP, имеют возможность её принудительного отключения — этим заведует кнопка ESP off или соответствующее меню настроек в бортовом компьютере. При этом у одних моделей система ESP отключается полностью, а у других — не до конца. Она лишь становится менее строгой и допускает пробуксовки, а также небольшие заносы и скольжения. Кроме того, функция отключения системы стабилизации ESP может ограничиваться скоростью — действуя, к примеру, лишь до 50–60 км/ч.
Но у некоторые автомобилей (обычно это не касается кроссоверов и внедорожников) отключение системы ESP не предусмотрено вовсе.
Что показывает значок ESP на щитке приборов
Система курсовой устойчивости автомобиля ESP имеет свою пиктограмму на панели приборов, которая служит как для индикации срабатывания системы, так и для предупреждения о её неисправности.
Если лампа ESP не горит во время движения авто — это самый благоприятный вариант. Значит, ситуация стабильна, а у системы ESP нет причин для вмешательства в управление машиной.
Когда индикатор начинает мигать во время движения — это сигнал, что антизаносная система ESP включилась в управление автомобилем и пытается выровнять траекторию его движения. В этом случае нужно внимательнее отнестись к вождению — снизить скорость в поворотах или учесть скользкое после дождя или снега покрытие дороги.
Самая неприятная ситуация — если индикатор включился и горит постоянно. Это указывает на неисправность системы ESP из-за ошибки в работе какого-то её элемента. В этом случае уже нельзя рассчитывать, что система электронного контроля устойчивости ESP придёт на помощь в критической ситуации, поэтому надо как можно скорее провести её диагностику в автосервисе. Конечно, лампа может гореть из-за того, что водитель сам выключил систему курсовой устойчивости — тогда достаточно снова нажать кнопку, чтобы значок погас. Но в большинстве машин при отключении загорается другой, хоть и очень похожий индикатор.
Ошибки в системе курсовой устойчивости
Как правило, система ESP полностью выключается из-за ошибок в работе любого из её датчиков.
Самой частой проблемой становится неисправность датчиков скорости: каждое колесо имеет отдельный датчик вращения, который работает в тяжёлых условиях. При выходе из строя любого из них система динамической стабилизации ESP перестаёт получать необходимую ей информацию. При этом помимо выхода из строя самого датчика, причина неприятностей может заключаться в повреждении (обрыве) проводки, загрязнении зубчатого венца датчика или износе ступичного подшипника с метками для датчика.
Другими распространёнными причинами ошибок в системе ESP бывают отказы датчиков угла поворота рулевого колеса, положения педалей газа или тормоза. В этих случаях система тоже не может корректно работать. Неисправные датчики подлежат замене.
Кроме того, неисправности ESP могут быть связаны с электронными модулями — в лучшем случае дело обойдётся «перезаливкой» программного обеспечения, но не исключена и необходимость замены неисправных блоков.
Итак, совсем коротко
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– Система курсовой устойчивости ESP призвана не допускать срывов автомобиля в занос и боковое скольжение.
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– Система стабилизации автомобиля всегда активна и включается автоматически при появлении признаков заноса или потери управления водителем.
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– Основные инструменты ESP — выборочное подтормаживание колёс и снижение крутящего момента двигателя.
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– Многие оборудованные системой ESP автомобили имеют возможность её принудительного отключения. Это может пригодиться, например, при преодолении бездорожья.
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– Моргающий во время движения индикатор системы ESP говорит о её срабатывании. Постоянно горящий — о неисправности.
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– Неисправности системы ESP чаще всего связаны с ошибками в работе её датчиков.
Фото на обложке: AUDI AG