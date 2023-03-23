Что показывает значок ESP на щитке приборов

Система курсовой устойчивости автомобиля ESP имеет свою пиктограмму на панели приборов, которая служит как для индикации срабатывания системы, так и для предупреждения о её неисправности.

Если лампа ESP не горит во время движения авто — это самый благоприятный вариант. Значит, ситуация стабильна, а у системы ESP нет причин для вмешательства в управление машиной.

Когда индикатор начинает мигать во время движения — это сигнал, что антизаносная система ESP включилась в управление автомобилем и пытается выровнять траекторию его движения. В этом случае нужно внимательнее отнестись к вождению — снизить скорость в поворотах или учесть скользкое после дождя или снега покрытие дороги.

Самая неприятная ситуация — если индикатор включился и горит постоянно. Это указывает на неисправность системы ESP из-за ошибки в работе какого-то её элемента. В этом случае уже нельзя рассчитывать, что система электронного контроля устойчивости ESP придёт на помощь в критической ситуации, поэтому надо как можно скорее провести её диагностику в автосервисе. Конечно, лампа может гореть из-за того, что водитель сам выключил систему курсовой устойчивости — тогда достаточно снова нажать кнопку, чтобы значок погас. Но в большинстве машин при отключении загорается другой, хоть и очень похожий индикатор.