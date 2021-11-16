Если бы «Охотники за привидениями» жили в Гольяново и ездили на «Жиге». Фото(рендер)пост

Может быть, какой-нибудь ГАЗ-22 больше похож на оригинальный Cadillac с кузовом от студии Miller-Meteor, но в качестве основы для проекта Михаил выбрал ВАЗ-2104. Поэтому автомобиль получил название ECTO‑4 — по аналогии с ECTO‑1 (так назывался киношный «кэдди»).

Но художник не просто облачил «четвёрку» в знаменитую ливрею и установил на крышу багажник со скарбом «охотников». Он добавил машине гоночного антуража — расширители крыльев, переднюю юбку с перфорацией из воздухо­заборников, новый капот, выведенный набок выхлоп, а также «турбинные» диски BBS, похожие на те, что использовались на Audi 90 из чемпионата IMSA GT.