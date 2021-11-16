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Автомобильная классика на парковке торгового центра: как устроен необычный автомузей в Санкт-Петербурге

Если бы «Охотники за привидениями» жили в Гольяново и ездили на «Жиге». Фото(рендер)пост

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Алексей Олефиренко

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3D-художник Михаил Сачко (тот самый, что нарисовал умопомрачительную карбоновую «восьмёрку») радует нас свежей работой! На этот раз дизайнер решил представить, как бы мог выглядеть автомобиль «Охотников за привидениями», если бы они жили в России!

Может быть, какой-нибудь ГАЗ-22 больше похож на оригинальный Cadillac с кузовом от студии Miller-Meteor, но в качестве основы для проекта Михаил выбрал ВАЗ-2104. Поэтому автомобиль получил название ECTO‑4 — по аналогии с ECTO‑1 (так назывался киношный «кэдди»).

Но художник не просто облачил «четвёрку» в знаменитую ливрею и установил на крышу багажник со скарбом «охотников». Он добавил машине гоночного антуража — расширители крыльев, переднюю юбку с перфорацией из воздухо­заборников, новый капот, выведенный набок выхлоп, а также «турбинные» диски BBS, похожие на те, что использовались на Audi 90 из чемпионата IMSA GT.

Если присмотреться к машине, то можно увидеть немало очаровательных деталей: например, антенны с мощными спиралями у основания и загнутыми концами или новую приборную панель, которая дополняет салон так же здорово, как четыре гоночных ковша и каркас безопасности.

Мы будем и дальше следить за творчеством Михаила. И вам советуем заняться тем же самым.

Изображения: Михаил Скачко 

Смотрели «Охотников за привидениями»?

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