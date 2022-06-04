Если бы Кен Блок гонял на советских «Жигулях», то... Фото(рендер)пост

3D-художник Михаил Сачко видит в русских машинах нечто большее, чем массовые седаны и универсалы, и готов бесконечно фантазировать на тему скрытых в них мощи и скорости. Описывать одну из самых крупных работ автора — супер-КамАЗ на низкопрофильной резине — можно лишь нецензурными восклицаниями. А вот — ещё более «блоковский» проект: ВАЗ-2106 в двухдверном виде и со вживлённым под капот битурбированным мотором. Кажется, такая машина одинаково круто смотрелась бы и в Джимхане, и на стенс-фестивале, и на этапе RDS.