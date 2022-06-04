Экспериментальный сельский «Урал», название которого похоже на номер телефона

Если бы Кен Блок гонял на советских «Жигулях», то... Фото(рендер)пост

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Александр Мирошкин

С именем Кена Блока связаны одни из самых отмороженных автомобильных проектов. Что каноничный Ford RS200, что низкий, изрыгающий пламя Mustang Hoonicorn, взболтавший внутренности ведущему Top Gear, что бесноватая Impreza из первых частей Джимханы — все эти машины не только круто ехали, но и потрясно выглядели! А что, если бы Кен попробовал поездить на чём-нибудь российском? А точнее — советском!

3D-художник Михаил Сачко видит в русских машинах нечто большее, чем массовые седаны и универсалы, и готов бесконечно фантазировать на тему скрытых в них мощи и скорости. Описывать одну из самых крупных работ автора — супер-КамАЗ на низкопрофильной резине — можно лишь нецензурными восклицаниями. А вот — ещё более «блоковский» проект: ВАЗ-2106 в двухдверном виде и со вживлённым под капот битурбированным мотором. Кажется, такая машина одинаково круто смотрелась бы и в Джимхане, и на стенс-фестивале, и на этапе RDS. 

Но, как нетрудно догадаться, проект этот — исключительно виртуальный. Но если кто-то вдруг захочет воплотить его в металле, то обязательно свяжитесь с Михаилом для консультации, а потом непременно напишите нам — чтобы мы рассказали о вас в нашем проекте «Все свои»!

Изображения: Mikhail Sachko

Стоит ли делать такой проект в реальности?

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