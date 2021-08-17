Если бы Джеймс Бонд решил заехать на стэнс-фестиваль. Фотопост

Японию называют не только колыбелью уникальной культуры, но и поставщиком всякой неведомой дичи. Автомобилей это тоже касается: некоторые не вызывают ничего, кроме восхищения, а некоторые, напротив, оставляют весьма неоднозначные чувства.

Этот Lotus Esprit из Нагано тоже неоднозначен: кто-то из вас наверняка назовёт его произведением искусства, а кто-то — извращением и кощунством. Зато он точно не оставит никого равнодушным! Пуристов обрадует тот факт, что легендарный дизайн от Джорджетто Джуджаро не претерпел существенных изменений. Чего не скажешь о тщательно настроенном британском шасси, подвеске и углах установки колёс.