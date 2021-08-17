Если бы Джеймс Бонд решил заехать на стэнс-фестиваль. Фотопост

Василий Кириллов
Японию называют не только колыбелью уникальной культуры, но и поставщиком всякой неведомой дичи. Автомобилей это тоже касается: некоторые не вызывают ничего, кроме восхищения, а некоторые, напротив, оставляют весьма неоднозначные чувства.
Этот Lotus Esprit из Нагано тоже неоднозначен: кто-то из вас наверняка назовёт его произведением искусства, а кто-то — извращением и кощунством. Зато он точно не оставит никого равнодушным! Пуристов обрадует тот факт, что легендарный дизайн от Джорджетто Джуджаро не претерпел существенных изменений. Чего не скажешь о тщательно настроенном британском шасси, подвеске и углах установки колёс.
На этом Лотусе (ещё его называют Lowtus, от английского low — низкий) установлена пневматическая подвеска с оригинальными стойками Lotus спереди и амортизаторами от Mazda Eunos Roadster сзади, а управляет системой японский блок Tanabe Air Cobra.
Но самая соль проекта — это интересные и очень редкие 16-дюймовые разноширокие колёса SSR. Среди приятных и стильных бонусов — портативный ретротелек и постеры популярной в 1980-х японской певицы Сейко Матсуды, от которой владелец фанател в детстве. Интересно, а какие машины строят фанаты Анне Вески?