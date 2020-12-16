Штрафы ГИБДД можно будет обжаловать онлайн, но потребуется электронная подпись
Дмитрий Елизаров
Поправки в КоАП, позволяющие обжаловать штрафы за нарушение ПДД через интернет, приняты Госдумой во втором чтении и заметно изменились по сравнению с первым. Как пишет «КоммерсантЪ», депутаты предлагают обязать водителей заверять их обращения электронной подписью.
Схема подачи жалобы осталась прежней: механизм базируется на сервисе госуслуг. Однако теперь перед тем, как подавать жалобу, оштрафованным водителям придётся оформить электронную подпись. Законопроект предусматривает возможность использования как усиленной квалифицированной, так и простой электронной подписи, для создания которой нужно обратиться в МФЦ либо подтвердить свою личность онлайн через сервисы крупных банков.
Предполагается, что усиленной подписью будут пользоваться представители юридических лиц. Изготовление такой подписи для физического лица, по данным издания, стоит 1800 рублей.
Первый вариант механизма, принятый в марте, подразумевал более простую схему подачи жалобы — обычным обращением через госуслуги и получением ответа при помощи этого же сервиса. Онлайн можно будет обжаловать только штрафы, выписанные комплексами автоматической фиксации.
В третьем, окончательном чтении поправки в КоАП, разрешающие онлайн-общение между водителями и ГИБДД, планируется принять 16 декабря. Заработать новый сервис должен 1 сентября 2021 года: срок запуска онлайн-обжалования неоднократно переносился.
Один из последних примеров ошибочной работы дорожных камер обнародован около недели назад. Автоматический комплекс неоднократно принимал грузовик из Белоруссии за тюменский автомобиль и выписывал его владельцу штрафы из мест, где тот ни разу не бывал.