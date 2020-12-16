Штрафы ГИБДД можно будет обжаловать онлайн, но потребуется электронная подпись

Поправки в КоАП, позволяющие обжаловать штрафы за нарушение ПДД через интернет, приняты Госдумой во втором чтении и заметно изменились по сравнению с первым. Как пишет «КоммерсантЪ», депутаты предлагают обязать водителей заверять их обращения электронной подписью.

Схема подачи жалобы осталась прежней: механизм базируется на сервисе госуслуг. Однако теперь перед тем, как подавать жалобу, оштрафо­ванным водителям придётся оформить электронную подпись. Законо­проект предусматри­вает возмож­ность использо­вания как усиленной квалифи­цированной, так и простой электронной подписи, для создания которой нужно обратиться в МФЦ либо подтвердить свою личность онлайн через сервисы крупных банков.

Предполагается, что усиленной подписью будут пользоваться пред­ставители юридических лиц. Изготов­ление такой подписи для физиче­ского лица, по данным издания, стоит 1800 рублей.

Первый вариант механизма, принятый в марте, подразуме­вал более простую схему подачи жалобы — обычным обращением через госуслуги и получением ответа при помощи этого же сервиса. Онлайн можно будет обжаловать только штрафы, выписанные комплексами автоматической фиксации.

В третьем, окончательном чтении поправки в КоАП, разрешающие онлайн-общение между водителями и ГИБДД, планируется принять 16 декабря. Заработать новый сервис должен 1 сентября 2021 года: срок запуска онлайн-обжало­вания неодно­кратно переносился.