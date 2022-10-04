Ещё одно упрощение Гранты, подорожание платных дорог и вседороженики, которые всё-таки доехали. Главное за день

Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Audi представила экстремальную модификацию R8 — с форсированным до 620 л.с. двигателем V10, задним приводом и дрифт-режимом. Но купить её сможет не каждый желающий. И дело не только в высокой цене. А теперь переходим к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру.
Lada Granta без усилителя руля
В Тольятти запустили сборку автомобилей Lada Granta в ещё более упрощённой версии, чем ранее — без электроусилителя рулевого управления. Однако цель выпуска таких машин пока остаётся загадкой. Не исключено, что в свободной продаже таких машин не будет.
Вседорожники, которых (как бы) нет
Многие автоновинки, которые должны были появиться на нашем рынке в 2022 году, так и не добрались до салонов официальных дилеров. Но это не значит, что их вообще нельзя купить в России! Мы пробежались по Авто.ру в поисках свежего вседорожного эксклюзива — и нашли несколько интересных моделей.
Немного важных новостей
- Проезд по платным дорогам в России может подорожать втрое
- BMW готовит четыре больших электрокроссовера
- В России подешевели кроссоверы Haval
- Американские спасатели призвали не использовать пикап Tesla Cybertruck в качестве лодки
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Действуют ли ПДД на дороге в дачном посёлке? Конкретный вопрос нашего читателя касается возможности езды на спецтехнике, однако всё оказалось не так просто. Отвечает юрист!
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Отправиться на Кавказ и не заехать в Ингушетию — большая ошибка! Несмотря на то, что это самая маленькая республика РФ, путешественники уверяют: ехать туда нужно минимум на три дня. Давайте разберёмся, что наверняка стоит посетить в Ингушетии, а также где там остановиться и вкусно поесть.
Кстати!
Как правильно определить стоимость машины перед тем, как выставлять её на продажу? Рассказываем!
Фото: autowp.ru, Адам Сагов