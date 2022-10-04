Ещё одно упрощение Гранты, подорожание платных дорог и вседороженики, которые всё-таки доехали. Главное за день

Действуют ли ПДД на дороге в дачном посёлке? Конкретный вопрос нашего читателя касается возможности езды на спецтехнике, однако всё оказалось не так просто. Отвечает юрист!

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Отправиться на Кавказ и не заехать в Ингушетию — большая ошибка! Несмотря на то, что это самая маленькая республика РФ, путешественники уверяют: ехать туда нужно минимум на три дня. Давайте разберёмся, что наверняка стоит посетить в Ингушетии, а также где там остановиться и вкусно поесть.