Ежедневный пробег пикапов в США оказался меньше запаса хода грузовиков на батарейках

Ещё одна «антикризисная» Гранта, продажа имущества Mercedes-Benz в РФ и рост числа угона «корейцев». Главное за день

Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Mercedes-Benz выставит на продажу своё имущество в России и может пересмотреть формат присутствия: обсуждается концепция передачи права на дистрибьюторство одному из нынешних дилеров. Если такое решение будет принято, компания, по сути, прекратит своё прямое присутствие на российском рынке. Будем следить за развитием событий, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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«Антикризисная» Lada Granta Cross

Семейство упрощённых Грант пополнилось Cross-универсалом. Как и в докризисном виде, он выделяется увеличенным дорожным просветом, рейлингами на крыше и защитным обвесом, а также особым оформлением салона. Однако у упрощённого вседорожного универсала нет, к примеру, медиасистемы, подушек безопасности, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и АБС. Цена — от 722 300 рублей с учётом предлагаемых производителем скидок.

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На момент дебюта Chery Tiggo 8 был самым крупным и самым крутым кроссовером Chery. С тех пор с фирменного олимпа его вытеснили другие, более продвинутые модели в лице Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max. Но в кризисные времена оптимальный баланс цены и умений актуальнее формального статуса. На это, похоже, недавно обновлённый Tiggo 8 и рассчитывает. Рассказываем обо всех плюсах и минусах этого паркетника после подробного тест-драйва.

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