Ещё одна «антикризисная» Гранта, продажа имущества Mercedes-Benz в РФ и рост числа угона «корейцев». Главное за день
Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Mercedes-Benz выставит на продажу своё имущество в России и может пересмотреть формат присутствия: обсуждается концепция передачи права на дистрибьюторство одному из нынешних дилеров. Если такое решение будет принято, компания, по сути, прекратит своё прямое присутствие на российском рынке. Будем следить за развитием событий, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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«Антикризисная» Lada Granta Cross
Семейство упрощённых Грант пополнилось Cross-универсалом. Как и в докризисном виде, он выделяется увеличенным дорожным просветом, рейлингами на крыше и защитным обвесом, а также особым оформлением салона. Однако у упрощённого вседорожного универсала нет, к примеру, медиасистемы, подушек безопасности, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и АБС. Цена — от 722 300 рублей с учётом предлагаемых производителем скидок.
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