Ещё одна «антикризисная» Гранта, продажа имущества Mercedes-Benz в РФ и рост числа угона «корейцев». Главное за день

В российском КоАП содержится целый ряд водительских проступков, которые караются более строгими штрафами в случае повторного нарушения. Чаще всего сумма штрафа увеличивается в несколько раз, а во многих случаях водитель и вовсе может лишиться прав. Мы собрали список всех нарушений ПДД, за которые придётся заплатить намного больше, чем в первый раз.

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На момент дебюта Chery Tiggo 8 был самым крупным и самым крутым кроссовером Chery. С тех пор с фирменного олимпа его вытеснили другие, более продвинутые модели в лице Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max. Но в кризисные времена оптимальный баланс цены и умений актуальнее формального статуса. На это, похоже, недавно обновлённый Tiggo 8 и рассчитывает. Рассказываем обо всех плюсах и минусах этого паркетника после подробного тест-драйва.

